Mutmasslicher Velodieb bei Fahndung in Sevelen angehalten Am Samstag, kurz nach 17.30 Uhr, hat eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen einen 53-jährigen Deutschen angehalten. Er wird beschuldigt, zuvor ein E-Bike und Laufschuhe aus einem Sportgeschäft gestohlen zu haben. Grund der Anhaltung war eine Fahndung nach einem Einbruch in Sevelen. 22.12.2019, 13.16 Uhr

Die Polizei konnte den mutmasslichen Dieb festnehmen. Urs Jaudas

(pd) Die Kantonspolizei St.Gallen musste kurz nach 17.15 Uhr an einen Einbruch mit flüchtender Täterschaft an der Chalberweidstrasse in Sevelen ausrücken. Dort waren zwei Einbrecher in einem Einfamilienhaus vom heimkehrenden Bewohner überrascht worden und geflüchtet.