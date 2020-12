Mutiertes Virus aus Grossbritannien in Liechtenstein aufgetaucht In der Schweiz wurden in den letzten Tagen zwei Fälle und in Liechtenstein ein Fall des mutierten Virus aus Grossbritannien registriert. Um die mutierte Version feststellen zu können, müssen die Proben in ein Speziallabor eingeschickt werden. 28.12.2020, 09.14 Uhr

Das mutierte Coronavirus aus Grossbritannien soll bereits in Liechtenstein angekommen sein. Daniel Schwendener

(wo) Die neue, erstmals in Grossbritannien entdeckte hochansteckende Variante des Coronavirus ist ein drittes Mal in der Schweiz entdeckt worden. Laut dem Bundesamt für Gesundheit traten zwei Fälle in der Deutschschweiz auf. Wie Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini auf Anfrage in der heutigen Ausgabe des Liechtensteiner Vaterlandes bestätigt, wurde ein Fall davon in Liechtenstein festgestellt.