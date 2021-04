Sennwald Die einzige Hausarztpraxis in der Gemeinde Sennwald wird aufgelöst Mit der Pensionierung von Dr. Max Steiner steht die Gemeinde Sennwald demnächst ohne einen Hausarzt da. Laut Ärzteverein Werdenberg-Sarganserland ist es zumutbar, dass die nächste Hausarztpraxis nicht «um die Ecke» ist. Corinne Hanselmann 26.04.2021, 05.00 Uhr

Bei Ärzten und Patienten herrscht kein «Dörfligeist» mehr. Christian Beutler/Keystone

Knapp zehn Jahre ist es her, seit Dr. med. Max Steiner die Hausarztpraxis im Unterlögert, Sennwald, von Dr. med. Gian Michel übernommen hat. Nun tritt im Juni auch Steiner in den Ruhestand. Die Praxis wird aufgelöst. In der Gemeinde Sennwald gibt es somit ab Juni keinen einzigen Hausarzt mehr.

Gemeinde kann sich vorstellen, einen Arzt zu unterstützen

«Das ist leider so», bestätigt Gemeindepräsident Bertrand Hug auf Anfrage.

«Seit August 2020 war ich in ständigem Kontakt mit Dr. Steiner. Es wurden verschiedene Ideen angedacht. Dabei galt es zu beachten, dass die Räumlichkeiten, welche Dr. Steiner gemietet hat, künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Ausserdem ist der ‹Markt› für Hausärzte relativ ausgetrocknet.»

Auf die Frage, ob die Gemeinde etwas unternimmt, damit es künftig wieder eine ärztliche Versorgung in Sennwald gibt, sagt Hug:

«Wir wären sehr interessiert daran, in Zukunft wieder eine ‹eigene› Ärztin oder Arzt in der Gemeinde zu haben und könnten uns auch vorstellen, so eine Person in geeigneter Weise zu unterstützen.»

Entsprechende Ideen wären vorhanden und müssten mit möglichen Interessentinnen oder Interessenten diskutiert werden, so Hug.

Ärztezentrum will Kräfte in Gams bündeln

Die Patienten von Max Steiner werden künftig – wenn sie dies wollen – im Ärztezentrum Gams von Dr. med. Sabine Marschall und Dr. med. Thomas Blümel betreut. Die Praxis in Sennwald weiterhin betreiben wollte das Ärztezentrum nicht. «Wir haben in Gams genügend räumliche Ressourcen und konnten auch die medizinische Praxisassistentin von Dr. Steiner, Frau Guzman, nahtlos nach Gams übernehmen. Wir haben uns entschieden, die Kräfte in Gams zu bündeln», sagt Sabine Marschall, Leitende Ärztin des Ärztezentrums Gams.

«Beide Ärzte haben im Hinblick auf zusätzliche Patienten aus Sennwald das Arbeitspensum in Gams erhöht. Kann die Patientenbetreuung von uns beiden allein nicht mehr gewährleistet werden, nehmen wir eine dritte Arztperson ins Team auf.»

Das Ärztezentrum Gams hat derzeit noch Kapazität für weitere Patienten aus der Gemeinde Sennwald. Die Telefonnummer von Steiners Praxis in Sennwald wird ab 21. Juni automatisch ans Ärztezentrum Gams umgeleitet.

Thomas Blümel wird künftig Heimarzt im Forstegg

Max Steiner ist derzeit noch Heimarzt im Altersheim Forstegg in Sennwald. Diese Aufgabe übernimmt künftig Thomas Blümel aus Gams.

Bereits zu Beginn der Frühlingsferien hat Max Steiner das Amt als Schularzt abgegeben. Sara Klingenfuss, Dr. med. FMH Kinder- und Jugendmedizin mit Praxis in Gams, ist nun zuständig für den Untersuch im 2. Kindergartenjahr und in der 5. Klasse. Catherine White, Dr. med. Kinder- und Jugendheilkunde/Pädiatrie mit Praxis in Grabs für den Untersuch in der 5. Klasse und in der Oberstufe.

Junge Ärzte wollen nicht in eine Einzelpraxis

Dieses Schild in Sennwald hat bald ausgedient. Corinne Hanselmann

Er habe versucht, eine Nachfolgelösung für die Praxis zu finden, sagt Max Steiner auf Anfrage des W&O. Gelungen ist ihm dies aber nicht. Das sei nicht nur in ländlichen Gegenden schwierig, sondern auch in städtischem Gebiet, so Steiner. Landauf, landab schliessen immer wieder Hausarztpraxen. «Wenn ein junger Arzt eine Praxis übernimmt oder eröffnet, möchte er neues Mobiliar und eine moderne Einrichtung.» In der bestehenden Praxis in Sennwald sei die Einrichtung nicht mehr ganz «up to date», hält der Hausarzt im Gespräch weiter fest.

«Zudem wollen junge Ärzte kaum in eine Einzelpraxis, denn eine Gemeinschaftspraxis bietet viele Vorteile.»

So sei beispielsweise Teilzeit-Arbeit eher möglich und der Arzt müsse in der Regel auch weniger Geld in die Finger nehmen als für eine eigene Praxis.

«Sennwald bewegt sich in einer anderen Liga»

Auch dem Ärzteverein Werdenberg-Sarganserland ist bekannt, dass es in Sennwald bald keine Hausarztpraxis mehr gibt. «Als Präsidentin des Ärztevereins Werdenberg-Sarganserland war ich seit Amtsantritt immer wieder in Kontakt mit Dr. Max Steiner», sagt Dr. med. Küngolt Bietenhard, die in Gams ebenfalls eine Hausarztpraxis hat, auf Anfrage des W&O. «Ich habe das Problem zweimal mit dem Gemeindepräsidenten Bertrand Hug angesprochen und tauschte mich mit dem VR-Präsidenten des Ärztenetzwerks PizolCare, Dr. Urs Keller, aus.» Von sich aus könne der Ärzteverein nicht aktiv werden, die Übernahme oder Neueröffnung einer Hausarztpraxis sei nicht Vereinszweck.

Im Einzugsgebiet des Ärztevereins Werdenberg-Sarganserland gibt es mit Pfäfers und Quarten zwar noch andere Gemeinden ohne Hausarzt oder -ärztin, «aber Sennwald mit seinen fünf Dörfern und rund 5600 Einwohnern bewegt sich natürlich in einer anderen Liga», so Küngolt Bietenhard.

Gute und pragmatische Lösung

Die Lösung, dass viele Patientinnen und Patienten von Dr. Steiner künftig im Ärztezentrum in Gams weiter betreut werden, habe sich als gute und pragmatische Lösung herausgestellt. «Insbesondere weil die bisherigen Praxisräumlichkeiten in Sennwald umgebaut und umgenutzt werden», so Bietenhard. Gemäss Steiner werden die Räumlichkeiten künftig von einer Physiotherapeutin genutzt. «Etliche Patienten werden aber auch zu mir wechseln oder sich anderswohin orientieren», so die Hausärztin.

«Ich möchte betonen, dass schon seit längerem kein ‹Dörfligeist› mehr herrscht. Wir haben freie Arztwahl. Das heisst, wir alle betreuen Patienten und Patientinnen aus anderen Dörfern und Gemeinden.»

«Aus historischen Gründen gab und gibt es gerade in Gams zwei Arztpraxen, obwohl für die Einwohner von Gams eine genügen würde. Viele Patientinnen kommen aber auch aus den Dörfern von Sennwald, aus Grabs und Buchs zu uns, früher auch aus dem Fürstentum.»

Auch die ältere Generation ist mobiler geworden

Die aktuelle Spitalstrategie zeige es deutlich: «Wir alle müssen uns bewegen. Nicht nur, was die Spitalversorgung angeht, sondern auch, dass es zumutbar ist, dass wir die Hausarztpraxis nicht mehr um die Ecke haben, sondern im Nachbarort beziehungsweise ein paar Dörfer weiter weg», so Bietenhard.

«Wir alle – auch die ältere Generation – ist viel mobiler, als es noch unsere Vorfahren waren. Aber gerade sie nahmen oft lange und schwierige Wege auf sich, um ‹den Doktor› aufzusuchen.»