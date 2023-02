Rheintaler Kreismusiktage: Musikverein Diepoldsau-Schmitter plant

Diepoldsau Ausblick auf Rheintaler Kreismusiktage: Musikverein Diepoldsau-Schmitter hat ereignisreiche Jahre vor sich Das Projekt «Planet Earth» läuft, ein Probelokal-Neubau wird diskutiert und die Kreismusiktage 2025 werden in Diepoldsau stattfinden und vom Musikverein ausgerichtet. 03.02.2023, 05.00 Uhr

Die neuen Aktivmitglieder des Musikvereins Diepoldsau-Schmitter. Bild: PD

Die Hauptversammlung des Musikvereins Diepoldsau-Schmitter (MVD), fand im vereinseigenen Probelokal statt und wurde traditionsgemäss mit einem Marsch eröffnet. Mit Applaus hiessen die Mitglieder die zehn neuen Mitglieder im Aktivverein willkommen. Somit zählt das Aktivkorps 81 Musikerinnen und Musiker.

Fabienne Schawalder wurde für stolze 20 Jahre Aktivmitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Der Verein gratulierte auch den angehenden Jubilaren Beatrix Eugster und Marco Sieber, die am Sonntag, 14. Mai, anlässlich der Kreismusiktage in Widnau für 25 Jahre des Musizierens zu kantonalen Veteranen geehrt werden.

Leitungswechsel und neue Sängerinnen

Der Ausblick ins neue Vereinsjahr verspricht Aufregendes. Das Korps hat zusammen mit einem Frauenchor bereits vor rund zwei Wochen mit den Proben des klassischen Werks «Planet Earth» begonnen. Das Werk wird in einer Konzertreihe an drei Standorten auf die Bühne gebracht. Der Frauenchor freut sich auch jetzt noch über neue Sängerinnen. Marco Nussbaumer trat nach zwölf Jahren aus der Vereinsleitung zurück und übergab sein Amt an das neue Vereinsleitungsmitglied Luzia Hutter.

An den Widnauer Kreismusiktagen vom 12. bis 14. Mai wird der MVD am Samstagnachmittag im Festzelt auftreten. Das Orchester steht dann am 18. November wieder mit modernen Rhythmen auf der Shownight-Bühne. Im Jahr 2025 ist der MVD Gastgeber der Rheintaler Kreismusiktage und hat bereits ein Organisationskomitee zusammengestellt.

Im und am Probelokal im Rheinauen werden in den kommenden Jahren Sanierungsarbeiten fällig. Deshalb diskutiert der Vorstand aktuell über den Bau eines neuen Gebäudes. Nicht zuletzt auch aufgrund derzeitiger Platzprobleme. An der Hauptversammlung wurde die Suche nach einer Arbeitsgruppe lanciert. (pd)

Informationen zu den aktuellen Terminen aller Formationen werden auf mvdiepoldsau.ch oder auf Facebook und Instagram publiziert.