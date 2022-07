Werdenberger Schloss-Festspiele laden zum Konzert ohne Stühle

Werdenberg An den Werdenberger Schloss-Festspielen gibts Musikgenuss bei Vollmond – die Stühle fürs Konzert müssen jedoch selbst mitgebracht werden Die Werdenberger Schloss-Festspiele laden am Mittwoch, 13. Juli zum Konzert, bei dem man die Stühle selbst mitbringen muss. 11.07.2022, 05.00 Uhr

Das Orchester Lichtenstein-Werdenberg bei einem Auftritt im «Verrucano» in Mels. Bild: PD

Es ist aussergewöhnlich: Eine mystische Mond­nacht bildet im letzten Akt der komisch-fantastischen Oper «Die lustigen Weiber von Windsor» den Hintergrund für eine humorvolle Abrechnung. Mit dem Bild der mystischen Mondnacht spielen auch die Werdenberger Schloss-Festspiele und haben sie flux in ihr Rahmen­programm aufgenommen. So findet am kommenden Mittwochabend (Vollmond), 13. Juli, mitten im Städtli Werdenberg ein gut einstündiges Vollmondkonzert statt.

Akteure sind: das Orchester Liechtenstein-Werdenberg, das die Symphonie Nr. 94 G-Dur von Joseph Haydn «mit dem Paukenschlag» spielt, die aus Buchs stammende Sopranistin Anna Gschwend und der ein­heimische Sänger und Vocal- Coach Christian Büchel. Begleitet werden beide am Piano vom musikalischen Leiter der Werdenberg Schloss-Festspiele, Karl Hardegger, selbst ein gern gehörter Organist oder Klavierspieler.

Musik als Ausdruck von Lebensfreude

Das Orchester Liechtenstein- Werdenberg (OLW), dirigiert von Michael Köck, erfreut sich eines treuen und wachsenden Publikums und leistet einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben in der Region Liechtenstein–Werdenberg–Sarganserland. Es ist das lebendige Beispiel einer erfolgreichen überregionalen Zusammenar­beit.

Im Mai 2008 wurde es mit dem Kulturpreis der Gesellschaft Schweiz-Liechtenstein ausgezeichnet. In der Begründung hiess es, dass das OLW einen «ideellen, grenzüberschreitenden und erfolgreichen Beitrag zur Verbindung der beiden Länder» leistet. Im September 2009 überreichte der Verein Liechtenstein-Werdenberg dem Orchester den Rhibrugg-För­derpreis «in Anerkennung der brückenbauenden Tätigkeit des OLW über das Element Musik».

Anna Gschwend und Christian Büchel gehören dem aktuellen Ensemble für die diesjährige Opernproduktion der Werdenberger Schloss-Festspiele an. Ebenso der Schauspieler Dominik Roeske, der durchs Konzertprogramm führt. Alle drei stecken derzeit mitten im Probenbetrieb, der in der Lokremise in Buchs über die Bühne geht und von Karl Hardegger und Regisseur Matthias Harre geleitet wird.

Aussergewöhnlich: Stühle selbst mitbringen

Aussergewöhnlich am Konzert vom Mittwochabend mitten im Städtli ist, dass die Besucherinnen und Besucher, die das gut einstündige Vollmondkonzert sitzend geniessen möchten, nach alter Städtlitheater-Tradition ihre Stühle selbst mitbringen müssen. Das hat bewilligungstechnische und organisatorische Gründe und ist seit den beiden Städtlitheater-Aufführungen («Mama hat den besten Shit», «Mama hat noch immer den besten Shit») bestens ein­geführt.

Das Vollmondkonzert ist ei­ne Zusammenarbeit der Werdenberger Schloss-Festspiele mit den beiden Gastrobetrieben im Städtli Werdenberg: dem Restaurant Rössli und dem «Holzerstübli», die ab 19 Uhr verschiedenste Vollmondapéros anbieten. Das Vollmondkonzert findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem bereits der Aufbau der Operninfrastruktur am Werdenberger See begonnen hat und der Vorverkauf auf allen Kanälen läuft. Am einfachsten Tickets zu bekommen ist es, diese über die Homepage der Werdenberger Schloss-Festspiele www.dielustigenweiber22.ch online zu buchen. (pd)