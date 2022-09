Region «Es war ein Risiko, einen Klassiker dieser Grösse als Auftakt zu wagen»: Musikalisch-tänzerische Rückschau Die Liechtenstein Musical Company feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum mit Highlights aus vergangenen Produktionen. Mirjam Kaiser Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Julian David, der 2012 den Danny in «Grease» sang, ist mittlerweile ein Schlagerstar.

Die Liechtenstein Musical Company gibt es nun bereits seit 25 Jahren. In dieser Zeit wurden insgesamt zehn grosse Musicalproduktionen durchgeführt sowie mehrere Gala-Abende mit Musical-Hits aus vergangenen Produktionen.

Die erste Produktion war 1998 mit dem Musical «Hair». «Es war ein Risiko, einen Klassiker dieser Grösse als Auftakt zu wagen, doch er war es wert und die darauffolgenden Erfolge gaben ihr recht», schreibt LMC-Präsident Hans Nigg in einem Rückblick.

Musicals aus den verschiedensten Genres

Zwei Jahre später folgte das bewegende Musical «Joseph», das ebenfalls zum Erfolg wurde. 2002 führte die LMC «Jesus Christ Superstar» auf und 2004 «Evita». Es folgten 2006 «Dracula», 2008 «Cabaret», 2010 «Grease», 2012 «Aida» und 2014 ein Revival von «Hair». Mit «Daddy Cool» fand 2017 die vorläufig letzte grosse Musicalproduktion in Balzers statt. 2018 lud der LMC zu mehreren Gala-Abenden mit einem Potpurri zahlreicher Musical-Hits. Und auch 2022 wird die Liechtenstein Musical Company an zwei Abenden mit Highlights der vergangenen Produktionen an die Öffentlichkeit treten.Bei den Jubiläumsanlässen am 10. und 18. September werden viele der ehemaligen LMC-Darstellerinnen und -darsteller dabei sein und Hits aus den beliebtesten Musicals zum Besten geben.

Mit Nadine Frick (geborene Batliner) aus Mauren ist eine Vertreterin der ersten LMC-Produktion «Hair» mit dabei. «Ich finde es sehr schön, dass sie wieder mitmacht, weil es einen Rückblick von Anfang an ermöglicht», sagt Hans Nigg voller Vorfreude. Mit Riccardo Di Francesco, der bei Jesus Christ Superstar den Petrus gesungen hat, ist ein weiterer Sänger mit dabei, der schon länger nicht mehr auf einer LMC-Bühne stand. «Mir war es wichtig, wieder mal ein paar neue Gesichter zu präsentieren», erklärt Hans Nigg. Ebenfalls an den Jubiläumsabenden vertreten sind Ann-Kathrin Biagioli, Jeremy Müller sowie Tino Andrea Honegger und Patrick Biagioli, die beide sowohl bereits Regie führten als auch Hauptrollen sangen. Auch aus Liechtenstein werden bei den Highlights-Abenden einige Sängerinnen und Sänger dabei sein, denn der LMC war es stets wichtig, auch liechtensteinischen Talente eine Chance zu geben. «Nicht wenige Künstlerinnen und Künstler von hier haben bei einer Produktion der LMC ihre Leidenschaft für die Bühne entdeckt», sagt Hans Nigg. So wird Miriam Dey aus Mauren dabei sein, Michèle Möhr aus Balzers oder Gabriel Primoceri aus Triesen. Stargast des Abends wird der bekannte deutsche Schlager­star Julian David, der 2010 den Danny in «Grease» verkörperte und 2012 den Radames in «Aida».

Schlagerstar Julian David als besonderes Highlight

«Es freut mich sehr, dass mit Julian David eine heute internationale Grösse mit dabei ist», schwärmt der LMC-Präsident. «Julian David ist ein besonderer Leckerbissen im Programm. Er wäre auch schwierig zu bekommen, wenn wir nicht befreundet wären.» Julian David wird auch seine neusten Schlager vorstellen. Doch auch tänzerisch wird einiges geboten: So wird die Choreografin Marion Büchel das Programm mitgestalten und mit ihrer Tanzcrew tolle Nummern präsentieren.

Ebenso werden wieder sieben Breakdancer mit dabei sein, die den letzten LMC-Highlights mitgetanzt haben. «Es freut mich ausserordentlich, dass mit den Breakdancern wieder eine spezielle Tanzrichtung dabei ist», sagt Hans Nigg. Somit steht ein abwechslungsreicher Abend mit tollen Tanznummern, schönen Einzelsongs, Duetten und Breakdancern bevor.

Hinweis Jubiläums-Highlights: Samstag, 10. September, 20 Uhr; Sonntag, 18. September, 17 Uhr

