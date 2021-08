Musik Vaduz Classics: Grabserin singt mit Stars Filmmelodien Vom 26. bis am 29. August findet das Festival statt. Nadia Maria Endrizzi, aufgewachsen in Grabs, ist Teil des Konzerts. Armando Bianco 11.08.2021, 18.14 Uhr

Musik auf Höchstniveau: Nadja Maria Endrizzi. Milosz Rebes

Vom 26. bis am 29. August finden das Festival Vaduz Classics statt. Die vier Tage stehen ganz im Zeichen grosser Filmmelodien, welche von internationalen Klassikstars gesungen werden. Als Stargast des Eröffnungskonzerts konnte der südafrikanische Komponist und Sänger Lebo M, die Stimme aus dem Film «Der König der Löwen», gewonnen werden. Neben Weltstar Lebo M sind die international bekannten Künstlerinnen Sarah Längle aus Liechtenstein und Nadia Maria Endrizzi, aufgewachsen in Grabs, Teil des Konzerts.

Die 1993 geborene Nadia Maria Endrizzi durchlief seit Kindesbeinen an viele Ausbildungen und Stationen auf ihrem Weg zur Musikerin. 2012 begann sie ihr Studium an der Hochschule für Musik in Basel bei Prof. Isolde Siebert. Im Juni 2017 schloss sie sowohl ihren Master of Arts in Performance als auch ihren Minor in Jazz bei Ann Malcolm an der Musik-Akademie Basel mit Auszeichnung ab, heisst es in einer Medienmitteilung.

Derzeit arbeitet sie an ihrem Debütalbum

Während all den Jahren hat die Künstlerin zahlreiche Preise und Auszeichnungen in der Schweiz, Liechtenstein und anderen Ländern erhalten. 2009 nahm sie am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb in St. Gallen teil und erzielte den 3. Preis. 2010 nahm sie am Musikwettbewerb Prima la Musica in Österreich teil und gewann beim Landes- und Bundeswettbewerb einen 1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg.

Im Jahr 2012 gewann Nadia Maria Endrizzi ein Stipendium der Richard-Wagner-Stiftung, das ihr den Besuch von drei Vorstellungen bei den Bayreuther Festspielen ermöglichte. Im Februar 2015 war die in Grabs aufgewachsene Musikerin im Rahmen des Festivals Next Generation Bad Ragaz in dem Konzert «Slawische Seele» zu hören.

Im Jahr 2016 nahm Nadia Maria Endrizzi mit Erfolg an der Fernsehsendung «Die grössten Schweizer Talente» teil, wo sie bis ins Finale vordrang. Im Jahr darauf erreichte sie den 2. Platz bei der Entscheidungsshow des SRF für den Eurovision Song Contest 2017.

Momentan nimmt sie ihr Debütalbum bei der Musikvertrieb AG auf, heisst es in der Mitteilung weiter.