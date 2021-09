Pasqualice setzt sich durch: «BandXOst»-Finalqualifikation

Musik Die Qualifikation gewonnen: Grabser Duo Pasqualice nimmt am Final des Musikwettbewerbs «BandXOst» teil Samuele Felice Leone und Elia Pasquale Leone treten nun am 27. November in der Grabenhalle in St. Gallen. Armando Bianco 27.09.2021, 14.52 Uhr

Die Jury überzeugt: Das Duo Pasqualice steht im Final vom Musikwettbewerb «BandXOst». PD

Am Samstag hat in Vaduz die Qualifikation des Musikwettbewerbes «BandXOst» stattgefunden. Zum Sieger des Abends wurde das Grabser Duo Pasqualice gekürt. Mit ihrem Mix aus Pop, Trap und Rap konnte die Band das Publikum und die Jury vollends überzeugen und die anderen Formationen hinter sich lassen. Mit dem Sieg hat sich das Duo für das grosse Finale qualifiziert. Pasqualice besteht aus Samuele Felice Leone und Elia Pasquale Leone.

Insgesamt gibt es bei «BandXOst» neun Qualifikationsrunden, alle Gewinner treten am 27. November in der Grabenhalle in St. Gallen im Finale an. Zu gewinnen gibt es Förderpreise. Der Sieger erhält professionelle Studio-Aufnahmen und Beratung, Medienauftritte, nimmt an einer Festivaltour teil, wird an Veranstalter vermittelt und ist Stargast am nächsten Finale des Musikwettbewerbes.