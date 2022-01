Buchs: Illegaler Abfallberg

Müllberg «Wir hoffen, dass dieser Anblick Signalwirkung hat» – Illegaler Abfallberg in Buchs Die Abschaffung der Einzelsackwaagen bei Moloks in Buchs wurde teils zur illegalen Entsorgung missbraucht. Das Abfuhrunternehmen zeigt auf, welche Folgen das mit sich bringt. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sah es am Freitag einige Stunden beim Molok an der Werdenbergstrasse Ost aus. Bild: Facebook

Der Anblick bei den Unterflurcontainern an der Werdenbergstrasse Ost am Freitag war abstossend: Etwa zwei Dutzend, teils aufgeplatzte schwarze Kehrichtsäcke lagen auf dem Platz. Das Bild erinnerte an Städte, in denen das Abfuhrwesen mehr schlecht als recht funktioniert.

Doch den Abfallberg neben den Moloks – so die landläufige Bezeichnung für die Unterflursammelstellen – hat das Abfuhrunternehmen, die Stefan Zweifel AG, bewusst verursacht. Bei all diesen schwarzen Säcken handelte es sich nämlich um illegal entsorgten Abfall aus den Moloks, die seit Anfang Jahr nicht mehr wie bis anhin nur mit einer Kundenkarte, sondern frei zugänglich sind. «Wir hoffen, dass dieser Anblick Signalwirkung hat», sagte Firmeninhaber Rico Zweifel auf Anfrage des W&O. Auf diese Weise wurde der Quartierbevölkerung eindrücklich vor Augen geführt, wie viel Abfall weder mit einer Gebührenmarke noch in einem offiziellen grünen Kehrichtsack der Stadt Buchs zu entsorgen versucht wurde.

Am Nachmittag haben Mitarbeiter der Stefan Zweifel AG und des Werkhofs die Sauerei aufgeräumt. Die illegalen Kehrichtsäcke wurden untersucht. Wie die Stadt Buchs mitteilt, werden die Personen, die sich identifizieren lassen, mittels Infoschreiben auf die Neuerungen und die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung aufmerksam gemacht. Im Wiederholungsfall behält sich die Stadt vor, Bussen auszusprechen.

Fehleranfällige Einzelsackwaagen wurden abgeschafft

Am Ursprung dieses vorübergehenden Abfalleklats steht die Abschaffung der Einzelsackwaagen in den Moloks. Deren Unterhalt war aufwendig und das System fehleranfällig. Die Moloks konnten bisher mit Kundenkarten benutzt werden. Zum Jahreswechsel wurden die Einzelsackwaagen auf privatem Grund ersetzt, wobei die Grundeigentümer beziehungsweise Liegenschaftsverwaltungen zwischen einer offenen und einer mit Schliesszylinder abschliessbaren Abdeckung wählen konnten. Die Moloks bei öffentlichen Abfallsammelstellen wurden auf nicht verschliessbare Deckel umgerüstet, was in der ersten Woche zu illegalen Entsorgungen im grossen Stil geführt hat.

Die Stadt betont, sie habe die Liegenschafts- und Kartenbesitzer via Medien und schriftlich über die Abschaffung des Einzelwaagesystems orientiert und darauf hingewiesen, dass fortan nur noch die offiziellen grünen Abfallsäcke der Stadt Buchs oder aber schwarze Kehrichtsäcke mit einer Gebührenmarke in den Moloks entsorgt werden dürfen.

Für das Transportunternehmen Stefan Zweifel AG sind Moloks eine gute Sache, denn so lässt sich der Abfall eines Quartiers viel effizienter auf die «Kehrichtautos» verladen, als wenn Einzelsäcke oder Einzelcontainer vor jedem Haus stehen. Allerdings bereitet der Molok dann Zusatzarbeit, wenn beim Kippen in den Lastwagen auf illegale Abfallsäcke geachtet werden muss. «Wir stoppen jeweils das Presswerk und sortieren die fehlbaren Säcke aus», erklärt Rico Zweifel. Sie werden mit einem roten Kleber «Ihr Kehricht wurde nicht entsorgt» versehen am Strassenrand beziehungsweise neben dem Molok deponiert. Treffen die Leute der Abfuhr mehrere illegal entsorgte Abfallsäcke an, wird der Werkhof informiert. Dessen Leute machen sich in den unappetitlichen Säcken auf die Suche nach der Identität der Verursacher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen