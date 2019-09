Nicole Göldi zeigte am Short Race in Lugano eine gute Leistung und musste sich nur der Juniorenweltmeisterin Jacqueline Schneebeli geschlagen geben. Genau gleich lautet die Reihenfolge im Schlussklassement des Proffix Bike Cups.

Mountainbikerin Nicole Göldi aus Sennwald wird Zweite in Lugano und in der Gesamtwertung

Nicole Göldi auf der 80 Meter langen Treppe, der Attraktion des Rennens. (Bild: PD)

(pd) Am Sonntag fand in Lugano das spezielle Mountainbikerennen Short Race statt. Die 30 besten Fahrerinnen und 50 besten Fahrer jeder Lizenzkategorie hatten an diesem Short Race in Lugano eine Startberechtigung.

Speziell an diesem Short Race war der Austragungsort. Der Rundkurs führte dieses Mal nicht über Steine und Wurzeln, sondern mitten durch das Shoppingquartier der Stadt Lugano. Blickfang war die rasante Abfahrt über eine 80 Meter lange Treppe mitten in der Stadt. Die Renndauer für jede Kategorie betrug rund 20 Minuten.

Mit Juniorenweltmeisterin gut mitgehalten

Die Sennwalderin Nicole Göldi, die für bsk Graf MTB Team an den Start geht, absolvierte das Juniorinnenrennen, das sechs Runden lang dauerte. Schon kurz nach dem Startschuss übernahm sie die Führung. Eine Runde lang lag sie sogar vor Juniorenweltmeisterin Jacqueline Schneebeli aus Hauptikon an der Spitze. Danach übernahm die Zürcherin die Führung.

Aber Göldi versuchte an ihrem Hinterrad zu bleiben. Das gelang ihr nicht schlecht, denn als Schneebeli das Tempo in der letzten Runde noch verschärfte, vermochte sie den Abstand klein zu halten. Mit nur fünf Sekunden Rückstand erreichte Nicole Göldi als Zweite das Ziel. Dritte wurde Vera Schmid aus Marbach (St. Gallen).

Der Podestplatz in Lugano bescherte der Sennwalderin Nicole Göldi im Juniorinnen- Gesamtklassement des Proffix Bike Cups den starken zweiten Rang hinter Schneebeli, die fünf der sieben Saisonrennen für sich entschieden hat.