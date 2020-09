Motel am Campus Buchs wird BZB und OST verbinden, denn es wird auf der Hanflandstrasse gebaut

Die NTB-Studienstiftung will am Campus Buchs ein Motel mit öffentlichem Restaurant realisieren. Am 16. Oktober wird das Siegerprojekt des Projektwettbewerbs öffentlich vorgestellt. Damit erlangt die Umsetzung des Stiftungszwecks neuen Schub. Ziel ist, dass im Jahr 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.