Monumentale Premiere von «Anna Göldi» bei den Freilichtspielen Rüthi: ein Todesurteil wie ein Stich ins Herz Das Publikum der Freilichtbühne kennt das Ende der traurigen Geschichte schon vor dem Start der Aufführung. Es ist aber trotzdem enttäuscht, als Anna Göldi zum Tod verurteilt wird. Remo Zollinger 06.09.2020, 13.09 Uhr

Der Glarner Fabrikant (Bildmitte) wirbt bei der Sennwalder Bevölkerung für die Arbeitsplätze in seiner Fabrik. Bilder: Heini Schwendener

In Glarus verurteilt ein Gericht die Sennwalder Magd Anna Göldi zum Tod durch das Schwert. Das Gericht sah ihre Schuld als erwiesen an: Sie sei eine Giftmörderin, eine Hexe, und habe das Kind einer oberständischen Familie verdorben. Dieses fand in einem Becher, den die Magd gefüllt hatte, Nägel und erkrankte schwer.

Das ist die Geschichte, wie Anna Göldi den Tod fand. Die Zuschauer der Freilichtbühne Rüthi kannten sie schon vor Beginn. Der Reiz – und die Herausforderung – für den künstlerischen Leiter Kuno Bont war es, ihren Weg zu zeigen, die Frau zu begleiten, ihr Handeln in den Alltag des 18. Jahrhundert einzubetten. In «Anna Göldi» zeichnet er ein erschreckendes Gemälde, das staunen lässt.

Besonders anschaulich ist dies in den Unterschieden zwischen gesellschaftlichen Ständen abzulesen. Anna Göldi stammt aus einer einfachen Familie im Rheintal. Sie beginnt bei der Familie eines Glarner Arzts, Ratherren und Richters zu arbeiten. Dort erfährt sie, was es bedeutet, als Mensch wenig Bedeutung zu haben. Die Kinder der Familie rebellieren, der Arzt verführt sie, seine Frau drückt sich vornehm aus, meint es zwischen den Zeilen aber verächtlich.

Doch schon in Sennwald war Anna Göldi Stigmatisierung widerfahren. Weil sie sich mit einer Gruppe Fahrender angefreundet hat, wird sie im Dorf angefeindet. Auch, weil die Fahrenden wunderliche Dinge zeigen. «Walburgas Panoptikum» etwa, eine Art Vergnügungspark. «Da hüpft sogar der grösste Ranzen», ruft die Frau, um die Attraktion anzupreisen.

Doch sie steht im gesellschaftlichen Abseits. Nicht nur, weil sie als Fahrende von der Gesellschaft verachtet wird. Zuvor hatte sie mit einem Handzeichen und einem Wort einen vom Berg herunterrollenden Felsbrocken gestoppt, der Sennwalds Häuser ohne ihr Zutun stark beschädigt hätte. Die Dorfbewohner sind aber nicht dankbar, sondern erstaunt, verwirrt. Sie halten Walburgas Tat für Zauberei.

«Anna Göldi» schlägt Brücken zur heutigen Zeit

Walburga und die Fahrenden werden verjagt, Anna Göldi verstossen. Von einer Gesellschaft, die sehr auf sich selbst bedacht ist. Dies zeigt sich auch, als ein Glarner Industrieller Arbeitskräfte für seine Fabrik sucht. «Trau’ kom Glarner!», ruft ein Mann aus dem Dorf.

Die Magd Anna Göldi (Zweite von links) bewirbt sich bei der angesehenen Familie Tschudi in Glarus für eine Stelle.

Es ist ein einfacher Satz, der viel Bedeutung hat. Heute sind die Stände zwar nicht mehr so hart, Ausgrenzung aufgrund fadenscheiniger Merkmale gibt es aber immer noch. In «Anna Göldi» ist zu sehen, wie Mobbing funktioniert und welche Kraft die Gesellschaft hat, jemanden abzustempeln.

Der Prozess ist weniger einseitig als erwartet

Beim Prozess, dem sich Anna Göldi nach Intrigen stellen muss, entsteht beim Besucher eine Achterbahn der Gefühle. Die Magd – authentisch und ausdrucksstark gespielt von Simona Specker – bekommt nämlich auch Unterstützung. Vom Pfarrer etwa, oder vom Vater ihres zweiten Kindes.

Doch die Illusion «Freispruch» zerplatzt rasch. Anna Göldis früherer Arbeitgeber nutzt sein gesellschaftliches Ansehen aus und beeinflusst das paritätische Schiedsgericht. Dieses verur- teilt die Magd. Wie sich zwei Jahrhunderte später bestätigt, war es aber gar nicht für den Fall zuständig.

Spektakel auf der Freilichtbühne: In Glarus kommt es in der Textilfabrik zu einer grossen Explosion.

Beeindruckende Kulisse und viel Liebe zum Detail

Anna Göldis Todesurteil ist in der Schweizer Geschichte ein schwarzes Kapitel. Es löste damals Empörung aus, und den Besuchern der Freilichtbühne Rüthi ging es nicht anders. Denn zuvor war das Bild einer integren Frau gezeichnet worden; einer Frau, die lebenslustig und dienstfertig ist, wegen ihre niederen Standes die Sonnenseiten des Lebens jedoch nicht kennenlernt.

Mit Fuhrwerken und Auftritten ganzer Reitergruppen wird in der Produktion nicht gespart.

Eingebettet in die Bühne des Rüthner Freilichttheaters entsteht ein stimmiges Bild. Besonders zu gefallen wissen die Häuserkulisse und die mit Liebe zum Detail gestalteten Kostüme. Auch der Einsatz von Pferden und Eseln bereichert das Stück, das teils durchaus monumental daherkommt. Der lang anhaltende Applaus des Premierenpublikums zeigte es: Die Aufführung ist gelungen.