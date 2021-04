Monitoring Ein Blick auf den Immobilienmarkt zeigt: Im Werdenberg will man mehr Raum – auch die Pandemie trägt dazu bei Die aktuelle Lage offenbart: Preisrückgänge für Mietwohnungen und Preisanstiege bei Einfamilienhäusern. Teuerster Standort in der W&O-Region gemäss Transaktionspreisen bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen ist Buchs. Michael Kohler, Robert Kucera 27.04.2021, 18.24 Uhr

Die neueste Ausgabe des Immo-Monitorings von Wüest Partner, dem Beratungsunternehmen für Bau- und Immobilienmärkte, verdeutlicht die aktuelle Lage in der Schweiz: Viele leerstehende Wohnungen treffen auf noch mehr erteilte Neubaubewilligungen für Mehrfamilienhäuser. Nicht zuletzt trage auch die Covid-19-Pandemie zum steigenden Wohnflächenverbrauch bei. Wüest Partner schreibt:

«Um im Homeoffice unter möglichst guten Bedingungen arbeiten zu können, ist die Nachfrage nach grösseren Mietwohnungen gestiegen.»

Die grössere Nachfrage nach Wohneinheiten dürfte das wachsende Volumen an Neubaubewilligungen rechtfertigen. Wüest Partner geht von einem Preisrückgang für Mietwohnungen in der Ostschweiz von rund 1,9 Prozent aus. Bei den Eigentumswohnungen prognostiziert Wüest Partner in der Ostschweiz hingegen einen Preisanstieg von 1,9 Prozent (Schweiz: +1,6 Prozent). Bei den Einfamilienhäusern dürfte der Anstieg in der Ostschweiz sogar rund 2,5 Prozent betragen, was im Schweizer Schnitt liegt.

Wie Wüest Partner im Management Summary ausführt, ist der Wohnflächenkonsum pro Kopf in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Primär dafür verantwortlich ist die rückläufige Belegungsdichte der Wohnungen. So nehme die Anzahl an Haushalten mit einer oder zwei Personen zu. Ausserdem werde die Zahl der benötigten Wohnungen infolge der weiter zunehmenden Alterung der Gesellschaft weiter steigen.

Der Blick in das W&O-Gebiet verrät, dass auch die Transaktionspreise steigend sind. Das Beispiel Einfamilienhaus dokumentiert dies: Im 1. Quartal 2019 lag der Schnitt in den Werdenberger Gemeinden bei 1,142 Millionen Franken, im 1. Quartal 2021 bereits bei fast 1,2 Millionen Franken.

Werdenberg bei Preisentwicklungen leicht unter dem Schweizer Schnitt

Wer im Werdenberg eine Eigentumswohnung kaufen will, so teilt Wüest Partner auf Anfrage des W&O mit, nimmt im Schnitt 770830 Franken in die Hand. Die durchschnittlichen Transaktionspreise (mittleres Objekt, 110 m2 Nettowohnfläche, 30 m2 Terrassenfläche, Alter fünf Jahre) pro Gemeinde in absteigender Reihenfolge: Buchs mit 889000 Franken, Gams mit 781000 Franken, Wartau mit 737000 Franken, Grabs mit 720000 Franken, Sevelen mit 691000 Franken, Sennwald mit 687000 Franken sowie Wildhaus-Alt St. Johann mit 629000 Franken.

Am tiefsten in die Tasche greifen für ein Einfamilienhaus (mittleres Objekt mit 500 m2 Grundstücksfläche, 170 m2 Wohnfläche, Alter fünf Jahre) muss man in Buchs mit 1,266 Mio. Franken, knapp gefolgt von Grabs mit 1,254 Mio. Franken. Die weiteren Gemeinden des W&O-Gebiets: Sevelen mit 1,186 Mio. Franken, Wildhaus-Alt St. Johann mit 1,173 Mio. Franken, Sennwald mit 1,165 Mio. Franken, Wartau mit 1,152 Mio. Franken sowie das Schlusslicht in dieser Wertung, Gams, mit 1,086 Mio. Franken. Über dem Werdenberger Schnitt von 1 197770 Franken liegen nur Buchs und Grabs.

Wie weiter zu vernehmen ist, liegen die Preisentwicklungen im Werdenberg leicht unter dem Schweizer Schnitt. Diese stiegen in den letzten 12 Monaten (1. Quartal 2020 bis 1. Quartal 2021) bei den Eigentumswohnungen um 5,8 Prozent (Schweiz 5,9 Prozent) sowie bei den Einfamilienhäusern um 4,9 Prozent (Schweiz 5,5 Prozent).

Leerstandquoten im Mietwohnungsmarkt über dem Schweizer Durchschnitt

In der Region Werdenberg lauten die Baulandpreise (Medianpreise, Stand 2. Halbjahr 2020) für Einfamilienhäuser zwischen 400 bis 930 Franken pro m2 (Mittelwert 610) und für Mehrfamilienhäuser zwischen 340 bis 970 Franken pro m2 (Mittelwert 790).

Die Leerstandsquote (Gesamtmarkt) im Werdenberg beträgt 1,8 Prozent und ist somit gleich hoch wie in der gesamten Schweiz. Die Leerstandsquote im Mietwohnungsmarkt im Werdenberg liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 2,8 Prozent bei aktuell 3,4 Prozent.

Die Neubautätigkeit dürfte aber nachlassen. Die Zahl der neubaubewilligten Mietwohnungen ist im letzten Jahr um 12 Prozent zurückgegangen.