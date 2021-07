Zu Tisch «Ein wenig anders, als man es kennt»: Im Berghaus Malbun am Buchserberg werden traditionelle Gerichte modern interpretiert Die Regionalität liegt Sandra Dobler, der Gastgeberin im Berghaus Malbun, sehr am Herzen. Fleisch, Gemüse und Früchte bezieht sie möglichst in der Umgebung. Die servierten Gerichte sind mit Liebe zum Detail angerichtet und überzeugen nicht nur die Augen, sondern auch im Geschmack. Corinne Hanselmann 09.07.2021, 05.00 Uhr

Gastgeberin Sandra Dobler und Küchenchef Eryk Piecha haben das Berghaus Malbun vor einem Jahr übernommen. Bild: PD

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, seit Sandra Dobler mit ihrem Team das Berghaus Malbun auf 1371 Metern über Meer übernommen hat. Zuvor wirtete sie 500 Meter weiter unten am Buchserberg in ihrem eigenen Gasthaus Hölzig Alvier. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Corona-Abstandsvorschriften hätte sie dort bis heute nicht wieder öffnen können, erzählt die herzliche Gastgeberin.