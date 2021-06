Mitwirkungsverfahren Kritik an geplanter Überbauung im Zentrum von Grabs: Uneinigkeit bei diversen Aspekten In Grabs läuft derzeit das Mitwirkungsverfahren zum Sondernutzungsplan «Zentrum Grabs». Es formiert sich Widerstand. Die Gemeinde beantwortet derzeit keine Einzelfragen zum Projekt. Corinne Hanselmann 24.06.2021, 17.16 Uhr

Um dieses Areal geht es beim Sondernutzungsplan «Zentrum Grabs». Bild: Corinne Hanselmann

Nach Jahren der baulichen Planung für das Volg-Areal im Zentrum von Grabs liegt ein Richtprojekt auf dem Tisch. Bis Ende Monat können sich Grabserinnen und Grabser am Mitwirkungsverfahren beteiligen. Wie viele dies bisher getan haben, dazu macht die Gemeinde derzeit keine Angaben, ebenso wenig zu den Inhalten der Rückmeldungen. Es zeichnet sich aber ab, dass viele nicht einverstanden sind mit den Plänen.

In den vergangenen Wochen äusserten sich Einwohnerinnen und Einwohner wie auch Ortsparteien kritisch zum Projekt. Zudem wurde auf der Plattform petitio.ch eine Petition für ein Nein zum Sondernutzungsplan «Zentrum Grabs» gestartet, die nach wenigen Tagen bereits von rund 300 Personen unterstützt wird.

Von einer «Verschandelung des Zentrums» ist in einem Leserbrief zur Zentrumsplanung zu lesen, von «keinem würdigen Dorfplatz» in einem Schreiben eines Grabsers an die Behörden. Kritisiert wird unter anderem die «Verunmöglichung einer soliden verkehrstechnischen Lösung wie zum Beispiel Kreisel», die Einbettung eines Grossverteilers, «der die regionalen Anbieter schwächt», aber auch der Bau von 35 Wohneinheiten, «obwohl es gerade im Zentrum bereits heute leere Wohnungen gibt».

«Wie gross und nutzbar ist der Dorfplatz wirklich?»

Die tatsächliche Nutzbarkeit des angepriesenen Dorfplatzes wird in Frage gestellt. Dieser ist gemäss Plan etwa 19 mal 39 Meter gross, wobei rund die Hälfte davon auch für Kurzzeitparkplätze genutzt werden soll.

«Ob die Fläche wirklich gross genug und geeignet ist, die angepriesenen Märkte und Dorffeste durchzuführen?»

So lautet die Frage eines Einwohners. Wird durch das Projekt die Chance vergeben, einen «würdigen» Dorfplatz zu realisieren? «Es bräuchte den Mut aller Beteiligten, hier den Profit etwas in den Hintergrund zu rücken», schreibt er in seinem Brief an die Zuständigen weiter.

Ähnlich klingt es in den sozialen Medien: «Bei genauerer Betrachtung des Projektes kann man durchaus zur Meinung gelangen, der vorgelegte Sondernutzungsplan diene primär der Umgehung der geltenden Bauvorschriften zu Gunsten einer bestmöglichen Rendite», schrieb ein Mitglied der Facebook-Gruppe «Du bisch vu Grabs, wenn...» in einer Diskussion über die Pläne zur Zentrumsgestaltung.

SVP ist gegen Parkplatzgebühren, SP dafür

Auch die FDP Grabs äusserte sich teilweise kritisch zum Projekt. Sie wünscht sich eine «nachhaltigere und mutigere Überbauung» im Zentrum von Grabs. Ein Fragezeichen macht die FDP bei der Verkehrsplanung, aber auch bei der Anzahl Parkplätze. Als erfreulich und als Gewinn für Grabs sieht die Ortspartei hingegen die Ansiedlung von Lebensmittelgeschäft, Bank, Apotheke und Gastrobetrieb.

Die SVP Grabs kritisiert ebenfalls die Verkehrssituation und fordert, dass eine zielführendere Zentrumsplanung die Bereiche beidseitig der Staatsstrasse zwischen Grabserbach und Lindenweg/Sporgasse einschliessen müsste.

Sie stuft die Anzahl der geplanten Parkplätze zudem als zu gering ein und ist – im Gegensatz zur SP (siehe unten) – gegen eine Gebührenerhebung für die Parkplätze. Den Dorfplatz schätzt die Partei als «viel zu klein» ein.

Noch wartet die Gemeinde auf die Rückmeldung der kantonalen Vorprüfung. Bild: Corinne Hanselmann

Gemeinderat behandelt Rückmeldungen im August

«Derzeit warten wir auf die Rückmeldung der kantonalen Vorprüfung», antwortet Gemeindepräsident Niklaus Lippuner auf die Frage nach den nächsten Schritten.

«Der Gemeinderat wird daher an einer Sitzung nach den Sommerferien die Rückmeldungen des Mitwirkungsverfahrens zusammen mit dem Ergebnis der kantonalen Vorprüfung behandeln.»

«Auf alle Mitwirkungseingaben wird der Gemeinderat schriftlich antworten, ebenso auf die Petition. Vorgängig wird auch ein Gespräch mit den verantwortlichen Personen der Zentrum Grabs Genossenschaft stattfinden. Über weitere Schritte können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden», so Niklaus Lippuner.

Niklaus Lippuner Bild: Archiv

Und was sagt der Gemeindepräsident zur Kritik, etwa dass dies kein würdiger Dorfplatz ist und der Buuramart aus Platzgründen dort nicht durchgeführt werden könnte? «Solange das Mitwirkungsfahren nicht vom Gemeinderat abgeschlossen wurde, verzichten wir auf die Beantwortung von Einzelfragen zum Projekt», so Niklaus Lippuner gegenüber dem W&O.

Zur Kritik an der Verkehrsplanung sagt er: «Der Gemeinderat hat mit dem Kanton seit 2017 verschiedene Abklärungen in Bezug auf Kreisel wie auch Doppelspur mit Rechtsabzweiger getätigt. Über das Ergebnis dieser Abklärungen werden wir bei der Beantwortung der Mitwirkungseingaben vertieft eingehen.»

Das Projekt

Die Zentrum Grabs Genossenschaft (ZGG) beabsichtigt eine zeitnahe bauliche Entwicklung ihrer zentral gelegenen Liegenschaft, wo sich heute Volg und Drogerie befinden. Im Hinblick auf die neuralgische Lage im

Dorfzentrum und die benötigten Abweichungen von der Regelbauweise musste für die Realisierung ein Sondernutzungsplan erstellt werden. Dies schrieb die Gemeinde Grabs im Gemeindeblatt vom vergangenen Mai.

Zentrum Grabs Genossenschaft



Die Zentrum Grabs Genossenschaft (ZGG) ist 2013 aus der Genossenschaft Konsumverein Grabs entstanden. Zuvor hatte die Genossenschaft ihre drei Läden, Volg Grabs, Prima Grabserberg und Volg, Azmoos, an die Konsumgenossenschaft Gams abgetreten. Die ZGG wird präsidiert von Erwin Rohrer. Mitglieder der Verwaltung sind zudem Walter Schlegel, Armin Thaler, Samuel Schmitter und seit Januar 2021 auch Niklaus Lippuner.



Bereits vor drei Jahren hiess es, dass die ZGG eine zeitnahe bauliche Entwicklung plane. Nachdem der Kanton 2019 bei der Vorprüfung verschiedene Punkte bemängelt hatte, musste die ZGG ihr Bauprojekt aber redimensionieren und neu ausarbeiten.

Der Geltungsbereich des nun ausgearbeiteten Sondernutzungsplans (SNP) umfasst das ganze Gebiet zwischen Staats- und Werdenstrasse sowie dem Grabserbach. In Begleitung eines Gremiums, bestehend aus Vertretern der Grundeigentümerin, der Gemeindebehörden sowie Fachexperten erarbeiteten Architekten das Richtprojekt. Dieses sieht eine «zentrumsstärkende, dichte Überbauung» vor, wie es im Gemeindeblatt heisst.

Ein Geschoss niedriger

Vorgesehen sind im neuen Projekt ein viergeschossiges und zwei dreigeschossige Gebäude – im Projekt von 2018 waren es noch drei viergeschossige Hauptbauten. Die Gebäude schaffen an der Staatsstrasse einen abgestuften Übergang zum historischen Drogeriegebäude, bei welchem ein Erweiterungsbau vorgesehen ist, heisst es im Planungsbericht. Geplant ist zudem eine Tiefgarage mit 83 Parkplätzen.

Zwischen Gebäuden und Grabserbach ist eine durchgrünte Parkanlage vorgesehen. Bild: Corinne Hanselmann

Während die Obergeschosse vorwiegend für Wohnnutzung (2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen) vorgesehen sind, sollen die Erdgeschosszonen mit einem integrierten Grossverteiler (Coop) und einer Bank (St. Galler Kantonalbank) für die Belebung der Zentrumslage sorgen.

Auf dem umschlossenen «Dorfplatz» sollen Veranstaltungen wie Märkte, Kurzparkierung (zehn Plätze) und Aufenthalt möglich sein. Er soll mit einer Baumgruppe, einer Brunnenanlage sowie Gastronomie im Aussenbereich gestaltet werden. Hinter den Gebäuden ist eine durchgrünte Parkanlage mit grossem Grünflächenanteil als Bindeglied zwischen Dorfplatz und Grabserbach vorgesehen.

Die Unterlagen zum Projekt sind hier abrufbar.