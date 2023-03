Buchs-Sevelen: Rheindamm soll umfassend saniert werden

Mitwirkung Buchs-Sevelen: Grosssanierungsprojekt am Rheindamm geplant Derzeit und bis zum 26. April liegt das Mitwirkungsverfahren zur Rheindamm-Sanierung Buchs Sevelen vor. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 22.03.2023, 08.52 Uhr

Für den bestehenden Wald muss beim Neubau des Rheindamms ein Ersatz gefunden werden. Bild: Lukas Hohmeister

Der Kanton St.Gallen liess in den letzten Jahren den Alpenrhein von der Kantonsgrenze zu Graubünden bis zur Illmündung bei Rüthi un­tersuchen. Gemäss einem technischen Bericht der öffentlich- rechtlichen Anstalt Rheinunternehmen, welches für den Hochwasserschutz und den Unterhalt der Dämme im Kanton verantwortlich ist, ergaben die erdstatischen Berechnungen, dass die Dämme zwischen Buchs und Sevelen «den heutigen Sicherheitsbedürfnissen und Normvorgaben nicht mehr gerecht werden». Weiter sollen die rund 150 Jahre alten Rheindämme im Abschnitt zwischen Sevelen und Buchs die «geringsten Sicherheitsreserven» verfügen.

Im stark vereinfachten und verallgemeinerten Bericht hält das Unternehmen das daraus folgende Dammsanierungs- und

-abrückungsprojekt fest. Die Projektunterlagen können auf der Homepage (Hinweis) heruntergeladen oder direkt beim Baubüro vom Rheinunternehmen in Widnau eingesehen werden. Die Bevölkerung kann bis zum 26. April beim Projekt mitwirken. Ein Formular ist auf der Website des Rheinunternehmens zu finden.

Verbesserung der Stabilität und Zugänglichkeit

In dem in drei Abschnitte geteilten Projekt, das auf dem Rheindamm auf der Höhe des Autobahnanschlusses Buchs beginnt und zirka einen Kilometer südlich vom Autobahnanschluss Sevelen aufhört, plant das Rheinunternehmen verschiedene Sicherungsmassnahmen am Rheindamm.

Vorgesehen ist eine Dammsanierung im ersten Abschnitt, genannt «Sevelen Süd», und im dritten Abschnitt, genannt «Raststätte bis Autobahnanschluss Buchs». Dazwischen, im zweiten Abschnitt namens «Sevelen Nord», plant das Unternehmen einen neuen Damm zu bauen, der örtlich zur Autobahn hin verschoben wird (im Bild).

Die Sanierung beinhaltet verschiedene Massnahmen, welche den Zugang zur Luftseite des Rheindamms erschliessen. Ausserdem will man dessen Stabilität verbessern und den Materialaustrag am Damm bei Grundwasseraufstössen verhindern, sodass dieser nicht bricht.

Als Massnahme listet der Bericht beispielsweise eine Verbreiterung der Dammkrone auf, sodass die Verkehrslast nicht mehr direkt entlang der Böschungsoberkante in den Damm eingeleitet wird. Oder dass die derzeit steilen Dammböschungen durch eine Abflachung stabiler und leichter zu pflegen sind. Eine Erstellung einer Interventionspiste (Zufahrtsstrasse) ermöglicht zudem die Dammverteidigung bei Hochwasser und noch weitere Massnahmen.

Damm wird für spätere Aufweitung versetzt

Zusätzlich wird laut dem technischen Bericht in einem separaten Projekt gegenwärtig die Machbarkeit einer drei Kilometer langen Aufweitung zwischen Sevelen und Vaduz geklärt. Darum plant das Rheinunternehmen, dort bereits einen neuen Damm entlang der Autobahn zu realisieren. Dies alles unter Berücksichtigung des Wasserbaugesetzes, welches den Eingriff in Gewässer, dessen natürlicher Verlauf möglichst wiederher­gestellt werden muss, strikt regelt. Erst nach der Erstellung des neuen Damms würde der alte Damm zurückgebaut werden. So wird dem Bericht nach der Hochwasserschutz auch während der Bauzeit gewährleistet.

Bauprojekt wird noch mehrere Jahre dauern

Der Projektleiter Thomas Gasser hält fest, dass allein die Sanierung mehrere Winter beanspruchen wird. Der Sanierungsstart könnte im Winter 2024 erfolgen.

Der wesentlich grössere Teil des Projekts, der Neu- und Rückbau des Rheindamms, würde laut ihm jedoch eine vieljährige Angelegenheit sein – «je nach Materialverfügbarkeit und abhängig von der Zusammenarbeit der vom Umbau betroffenen Parteien sind über zehn Jahre bis zur Fertigstellung denkbar». Dafür würden die Bau­- arbeiten aber keine «grossen Auswirkungen» auf den Langsamverkehr haben.

Hinweis Projektunterlagen

