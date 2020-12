Buchs «Mit zehn Personen macht es keinen Sinn»: Das Kleintheater Fabriggli muss spätestens am Sonntag «aufgeben» Das Werdenberger Kleintheater Fabriggli hat sein Programm bisher gespielt – trotz Covid-19-Beschränkung auf 50 Besucher mit Abstands- und Hygienemassnahmen. Doch nun muss es sein Programm spätestens am Sonntag einstellen. Die vom Ausfall betroffenen Künstler sollen trotzdem bezahlt werden. Thomas Schwizer 10.12.2020, 15.36 Uhr

«Die Künstler sind ganz schlimm dran»: Das Fabriggli will die Kuntschaffenden, hier Lara Stoll (Slam Poetry), trotz des Ausfalls ihrer Vorstellungen bezahlen. Bild: PD

Katharina Schertler Secli, Präsidentin des Vereins Fabriggli, nennt als Grund dafür, dass es spätestens am Sonntag, eventuell schon am Samstagabend, die Segel ganz einholen muss, die vom Bundesrat und der St. Galler Kantonsregierung angekündigten neuen Einschränkungen für Veranstaltungen.

Am Freitagabend sicher noch, am Samstag vom Bundesrat abhängig

Sicher stattfinden werde am Freitagabend der Auftritt von Singer-Songwriter Tobias Jensen. Denn die Einschränkungen würden gemäss Vorankündigungen der Politik frühestens am Samstag in Kraft treten.

Ob der Slam-Poetry-Abend mit Lara Stoll am Samstag noch durchgeführt werden kann, hänge vom In-Kraft-Treten des Bundesentscheids ab, den dieser am Freitag vorstellen will.

«Mit zehn Besuchern macht das keinen Sinn»

Sollte der Auftritt am Samstagabend mit 50 Besuchern noch erlaubt sein, würde er durchgeführt, sagt Schertler Secli. Spätestens am Sonntag, wenn die St. Galler Vorschriften in Kraft treten, muss das Fabriggli dann in die verordnete Coronapause gehen. Wie lange diese dauern wird, lasse sich aktuell nicht sagen, «Planungssicherheit wäre anders», sagt sie. Sie verweist auf die jeweils aktuellen Einträge auf der Fabriggli-Homepage.

Zwar wäre gemäss St.Gallischer Regelung eine Besucherzahl von zehn Personen noch erlaubt. Schertler Secli betont, dass dies nicht nur finanziell keinen Sinn mache:

«Theater ist ein sozio-kultureller Akt, das ist bei zehn Personen nicht mehr gegeben.»

Da das Fabriggli im Moment noch die Chance auf Ausfallbeiträge habe, die Künstler aber nicht, wolle man die Künstler für die ausfallenden Auftritte bezahlen. «Denn die sind ganz schlimm dran», betont Schertler Secli.