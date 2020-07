Porträt Ästhetisch, philosophisch, mechanisch: die Werke des Wildhauser Künstlers Urs Lendi sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen sie bestehen Figuren von Urs Lendi laden zur philosophisch-soziologischen aber auch mechanisch-elektronischen Betrachtung ein. Bald stellt er einige seiner Werke in Unterterzen aus. Bisher trug der Wildhauser seine künstlerische Tätigkeit kaum nach aussen. Adi Lippuner 15.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Werkstatt von Urs Lendi entsteht ein neues Kunstwerk. Bilder: Adi Lippuner

In seiner Werkstatt in Wildhaus kann der pensionierte Reallehrer Urs Lendi seine Leidenschaft fürs Tüfteln, Kombinieren und Finden der perfekten Form ausleben. Unter seinen geschickten Händen entstehen aus Recyclingmaterial ganz verschiedener Herkunft kunstvolle Figuren. Es sind Werke mit einem Eigenleben, sei es durch ihre Bewegung, durch Licht aber auch durch verschiedene Botschaften, die der Betrachter nach seinem eigenen Empfinden aufnehmen kann. Je nach Betrachtungsweise können es philosophische oder soziologische Gedanken sein oder es kommt eine Faszination für die mechanische Perfektion auf.

Blick in den privaten Ausstellungsraum von Urs Lendi, wo Licht und Bewegung der Werke den Betrachter faszinieren. Bilder: Adi Lippuner

Um die Figuren einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird am 9. August eine Ausstellung unter der Bezeichnung «homo mechanicus – Gesichter aus der Region Sarganserland-Walensee» in der «Marina» in Unterterzen am Walensee eröffnet. Damit erfüllt der in Unterterzen geborene und aufgewachsene Künstler seinen Fans einen vielfach geäusserten Wunsch. Bisher trug Urs Lendi seine künstlerische Tätigkeit kaum nach aussen. Insider konnten in seinem Wohnhaus eine Führung geniessen, aber die meisten Werke sind sozusagen unbemerkt von der grossen Öffentlichkeit entstanden.

Schon früh eigenes Werkzeug gekauft

Geschaffen wurden die Figuren, die aufgeteilt in fünf Kabinette gezeigt werden, aus Relikten des Industriezeitalters.

«Ich war schon als Bub ständig bei der ehemaligen Zementfabrik auf der Halbinsel anzutreffen. Zudem war Basteln, sei es mit Elektrokabeln und Schaltern oder mit Eisenstücken und Nägeln eine meiner grossen Leidenschaften.»

Wenn er als Knabe zu Besuch bei der Tante in Zürich war, habe sein erster Weg ins damalige Warenhaus Epa geführt.

«Dort kaufte ich mir für die paar Franken, die ich mit dem Austragen von Schuhen aus der Werkstatt meines Vaters verdiente, Werkzeug.»

Die in Wildhaus entstandenen Werke sind geprägt von Ästhetik, Bewegung aber auch Transmission. Genau dieses Zusammenspiel und die Herausforderung, jedes im Gesamtwerk verwendete Stück passend zu biegen, ist die grosse Leidenschaft von Urs Lendi. Und so arbeitet er in seiner Werkstatt oft stundenlang ohne Pause. Ehefrau Hildegard sorgt dann dafür, dass er in die Wirklichkeit zurückkehrt und sich einen Kafi oder eine Zwischenverpflegung gönnt.

Bewegung und Licht prägen die Arbeiten von Urs Lendi.

Spiel der Figuren am Walensee

Die Ausstellung ist so konzipiert, dass Besucher das Ganze entweder allein oder unter kundiger Führung von Urs Lendi erleben können. Während der Öffnungszeiten sind entweder der Künstler oder von ihm instruierte Personen vor Ort. Wer eine persönliche Führung wünscht, sollte sich rechtzeitig unter 0798999541 oder hulendi@bluewin.ch anmelden.

Geöffnet ist «Spiel der Figuren», wie die Ausstellung «homo mechanicus» auch bezeichnet wird, ab Sonntag, 9.August bis Samstag, 31. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und zwar Mittwoch, Samstag und Sonntag. Gruppen können auch andere Termine vereinbaren.