Mit Röbi Koller im Kühlwagen: Augenschein beim« Happy-Day»-TV-Dreh mit Nadja Koch aus Azmoos als Protagonistin Das Schweizer Fernsehen SRF drehte für die Produktion «Happy Day» im Wartau. Dabei war kein Aufwand zu gross um zu zeigen, unter welchen Bedingungen die Frühzustellerin für Zeitungen jeweils frühmorgens unterwegs ist.

Hansruedi Rohrer 24.07.2020, 13.15 Uhr

Die Feuerwehr Wartau als Regenmacher für das Schweizer Fernsehen beim Dreh für die Sendung «Happy Day». Bilder: Hansruedi Rohrer

Es war saukalt am Mittwoch, aber nur an einem bestimmten Ort im Dorf Azmoos und nicht allzu lange. Plötzlich herrschte starker Wind und etwas später goss es wie aus Kübeln, und das an einem Sommertag mit schwülheissen Temperaturen. Des Rätsels Lösung liess sich schnell erahnen, wenn man Fahrzeuge mit drei roten Buchstaben drauf erblickte: Das Schweizer Radio und Fernsehen war im Wartauer Dorf Azmoos zu Gast.

Nadja Koch aus Azmoss ist die Hauptdarstellerin.

Ganztags fanden Dreharbeiten für die allseits bekannte und beliebte TV-Sendung «Happy Day» statt. Die Hauptperson für die «Happy Day»-Sendung, die am 24. Oktober ausgestrahlt wird, ist die Azmooserin Nadja Koch. Sie ist Frühzustellerin für Zeitungen und verteilt jeweils frühmorgens vor allem den «Werdenberger & Obertoggenburger».

Kein Aufwand war der TV-Crew zu gross

Trotz des schwülheissen Sommertags erlebten Teile des Wartauer Dorf in den Quartieren Ausserdorf und Bünt für die TV-Dreharbeiten also spezielle meteorologische Momente. Die entsprechenden Requisiten, zum Beispiel ein ausgestatteter Kühlwagen für die «Winterlandschaft» sowie eigene Windmaschinen standen für das Team bereit.

Warm bekleidet steigen Nadja Koch und Moderator Röbi Koller «aus der Kälte».

Für die TV-Produktion in Nadja Kochs Wohnort wurden also kein Aufwand und keine Mühe gescheut, um verschiedene Szenen so zu drehen, dass die Arbeitssituationen der Hauptdarstellerin echt daherkommen. Wenn Regen geplant war, dann musste eben das Nass von oben kommen. Da spielte dann die Wartauer Feuerwehr gerne für einmal den Wettergott, mit Wasser kennt sie sich schliesslich aus.

Moderator Röbi Koller traf für die Sendung Nadja Koch aus Azmoos, die Zeitungsfrühzustellerin, die sich nach der frühmorgendlichen Tour als Tagesmutter betätigt. Die alleinerziehende Mutter benötigt die Jobs, um über die Runden zu kommen.

Kolleginnen haben Nadja Koch angemeldet

Das wussten auch ihre zwei Kolleginnen Inge Müller und Esther Kastner. Die beiden haben Nadja Koch beim Fernsehen angemeldet und die Sache ins Rollen gebracht.

Inge Müller und Esther Kastner haben die Überraschung für Nadja Koch eingefädelt.

Nach verschiedenen Szenen im Dorf unter der Aufnahmeleitung von Martha Voigt waren vor allem auch noch die letzten Drehminuten echt spannend für Nadja Koch. Sie wird in jenen Sequenzen der Sendung zu sehen sein, wie sie völlig überrascht auf ihre beiden «Urheberinnen» Inge Müller und Esther Kastner sowie auf ihre Familie trifft.

Total begeistert vom Dreh

Die Hauptprotagonistin selber staunte im Weiteren über den Aufwand für die Sendung, sie war jedoch total begeistert vom Dreh. Und klar: Mit Röbi Koller an der Seite konnte nichts schiefgehen. Der bekannte Fernsehmann erfüllt fünfmal im Jahr Herzenswünsche auf diese Art. Dabei werden Träume wahr, und es gibt Überraschungen. Manchmal bleibt auch kein Auge trocken. Garantiert sind auf alle Fälle Glücksmomente.

TV-Moderator Röbi Koller und Nadja Koch bei den Filmaufnahmen in Azmoos.

Das wird auch in der Sendung aus Azmoos so sein. Sie wird am Samstag, 24. Oktober, ausgestrahlt. Dann wird auch die Überraschung bekannt, die mit einer besonderen Requisite zu tun hat, die bei den Dreharbeiten zum Einsatz kam: einem Kleiderständer.

Die junge Frau und alleinerziehende Mutter fand die Dreharbeiten mit Moderator Röbi Koller spannend und sie zeigte echte Freude an diesem überraschenden Spiel. Für sie war das wirklich ein «Happy Day».

Hinweis

«Happy Day», SRF 1, Samstag, 24. Oktober, 20.10 Uhr