Mit Freude helfen: Rotary Club Werdenberg fördert soziale Projekte in der Region Der Rotary Club Werdenberg unterstützt die regionalen und äusserst engagierten Institutionen «Tischlein deck dich» und «ROKJ Rheintal-Liechtenstein» mit einer Spende von jeweils 3000 Schweizer Franken. 07.09.2021, 15.58 Uhr

Maria Hälg, Carmen Schneider (Tischlein deck dich FL), Cristina Schlegel (Präsidentin RC Werdenberg) und René Zweidler (Präsident ROKJ). Bild: PD

Natürlich kann man sich immer fragen, ob kleine Spenden sinnvoll oder nur «einen Tropfen auf den heissen Stein» bilden, wenn es um anhaltende soziale Probleme geht. Was wäre jedoch die Alternative? Rotary Clubs weltweit haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam und selbstlos, auch im Kleinen einen Beitrag an die Wohlfahrt der Gemeinschaft zu leisten, denn viele kleine Initiativen können individuelles Leid lindern. So freut sich der RC Werdenberg sehr, zwei regionale und äusserst engagierte Institutionen mit einer Spende von jeweils 3000 Schweizer Franken unterstützen zu können.

Tischlein deck dich hat schon mehr als 4000 Tonnen Lebensmittel verteilt

Jährlich werden in der Schweiz 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel weggeworfen. Der 1999 in der Schweiz gegründete, spendenfinanzierte Verein Tischlein deck dich hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren. In der Schweiz und in Liechtenstein gibt es heute 138 Abgabestellen, im letzten Jahr konnten dort mehr als 4000 Tonnen Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt werden.

In der Abgabestelle Liechtenstein, die seit 2012 besteht, helfen insgesamt 22 ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Maria Hälg und Carmen Schneider berichten, wie jeden Dienstag die von der Plattform in Chur gelieferten Lebensmittel zunächst eingekühlt, dann portioniert und schliesslich gegen eine Bezugskarte des Amts für soziale Dienste an bedürftige Personen und Familien abgegeben werden.

Über die Spende des Rotary Clubs Werdenberg freuen sich die beiden engangierten Frauen sehr, denn immer wieder braucht es auch Spenden für die Infrastruktur wie beispielsweise Kühlgeräte und -fahrzeuge, um die Nahrungsmittel in einwandfreiem Zustand abgeben zu können.

ROKJ Rheintal-Liechtenstein arbeitet zu hundert Prozent ehrenamtlich

Im Sommer 2019 wurde der gemeinnützige Verein, getragen von den Rotary Clubs Inner Wheel Liechtenstein-Rheintal, Werdenberg, Liechtenstein, Liechtenstein-Eschnerberg und Rheintal, gegründet. Sein Ziel ist es, wirtschaftlich und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihren Begabungen und Fähigkeiten zu fördern und ihre Integration in die Gesellschaft zu erleichtern.

Die Aktivitäten des Vereins reichen auf Schweizer Seite von Landquart bis zum Bodensee, einschliesslich Liechtenstein. Anträge können von privaten Personen oder Institutionen wie etwa Mütter-Väterberatung, KITAS, Soziale Dienste gestellt werden. Etwa 60 Anträge sind seit der Gründung bereits erfolgt, zumeist für Kinderbetreuung, Sport, Ausbildung, Grundausstattung, Gesundheit/Therapie, Lageraufenthalte und Mobilität.

Auch ROKJ arbeitet zu hundert Prozent ehrenamtlich und ist auf Spenden angewiesen. Gründungsmitglied und Präsident des Vorstands, René Zweidler, zeigt sich glücklich über die Spende, die wieder jungen Menschen zugute kommen wird.

Hands-on-Projekte: Rotarier legen aktiv Hand an

Teilnehmer des Procap Sportevents zeigen in verschiedenen Disziplinen vollen Einsatz. Bild: PD

Neben finanziellen Hilfen in Form von Spenden legen Rotarier immer wieder auch aktiv Hand an. Ein solches «Hands-on-Projekt» bildet für den Rotary Club Werdenberg die Unterstützung von Procap, einer Schweizer Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderung. Der Club unterstützt Procap mit viel Freude seit 2013 bei der Weihnachtsfeier und beim jährlichen Sportfest in Sargans. Zirka 80 bis 100 Behinderte und deren Begleiter melden sich jährlich für das Sportfest an, das 2021 erstmals in der gesamten Deutschschweiz ausgeschrieben wurde. Zusammen mit zwei Klassen der Kantonsschule Sargans und etwa 20 zusätzlichen Helfern kann das Sportfest gut organisiert werden.

Der Enthusiasmus der teilnehmenden SportlerInnen ist Ansporn genug für die RotarierInnen, diesen Anlass dauerhaft zu unterstützen, indem sie beim Auf- und Abbau helfen sowie die Getränke- und Essensausgabe übernehmen, denn nach dem Sport sorgen Grillwurst, Ghackets mit Hörnli sowie Kaffee und Kuchen für Stärkung, bevor am Nachmittag die Medaillen-Verleihung den krönenden Abschluss bildet. (pd)