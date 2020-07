Ausflugsziele im W&O-Gebiet: Mit einer Schatzkarte in Vaduz unterwegs W&O-Praktikant Michael Kyburz hat für die Sommerserie «Ausflugsziele» den Detektivtrail Vaduz getestet. Sein Fazit: «Durch diese Rätseltour entdeckt man wunderschöne Fleckchen.» Zudem erfährt man viel Wissenswertes über den Ort. Corinne Hanselmann 03.07.2020, 13.57 Uhr

Beim Detektivtrail Vaduz kommt man an schönen Picknickplätzen und einem Spielplatz vorbei. Bilder: Corinne Hanselmann

Vielfalt der Region neu entdecken

Der W&O stellt in seiner Sommerserie verschiedenste Ausflugsziele in der Region vor Die Sommerferien stehen vor der Tür. Normalerweise würden in den kommenden Wochen viele ihre Koffer packen, mit dem Wohnwagen nach Italien fahren oder ein Flugzeug nach Spanien, Amerika oder sonst wo hin besteigen. Doch im Jahr 2020 ist alles ein bisschen anders. Durch das Coronavirus verzichten viele auf Auslandreisen – auch weil man sich bei der Rückreise aus 29 Risikoländern für zehn Tage in Quarantäne begeben muss, wie der Bundesrat am Donnerstag bekannt gab. Aber warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Von zu Hause aus lassen sich ebenfalls abwechslungsreiche Ausflüge unternehmen. Der W&O stellt in seiner diesjährigen Sommerserie Ausflugsziele in der Region Werdenberg, Obertoggenburg und Umgebung vor. Wie wär’s beispielsweise mit einer tollen Wanderung zu einer heimeligen Berghütte, einem Besuch auf einem besonderen Spielplatz, einer Velotour für die ganze Familie, einer kurzen Feierabendrunde mit eindrücklicher Aussicht oder einem Detektivtrail für Rätselliebhaber?

Der W&O nimmt in den kommenden Wochen diese und weitere Ausflugsideen unter die Lupe, stellt sie seinen Leserinnen und Lesern vor und wünscht wunderschöne, erlebnisreiche Ferien – direkt vor der Haustüre.

Der Hauptort Liechtensteins zieht täglich Touristen an. Warum also nicht als Einheimischer aus dem benachbarten Werdenberg dieses Städtle auch einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen? Der Detektivtrail Vaduz, eine Art Rätselrundgang, der von der Firma MyCityHigh- light in Kooperation mit Liechtenstein Marketing und Erlebe Vaduz angeboten wird, bietet eine gute Gelegenheit dazu.

Der Detektivtrail beginnt im Zentrum.

W&O-Praktikant Michael Kyburz kannte in Vaduz bisher eigentlich nur die «Einkaufsmeile» im Städtle sowie die Hofkellerei.

«Durch den Detektivtrail Vaduz kommt man an Orte, zu denen man sonst wohl kaum gehen würde.»

Das sagt der 24-Jährige, nachdem er den Detektivtrail für die W&O-Sommerserie ausprobiert hat. Er empfiehlt den Rätselrundgang insbesondere für Familien mit Kindern. Unterwegs gibt es einen Spielplatz und mehrere lauschige Picknickplätze.

Schatzkarte führt die Besucher durch den Ort

Der Naturpark Haberfeld eignet sich für eine Pause.

Das Maskottchen «Detektiv Dachs» schickt die Besucher auf ein Rätselabenteuer. Seine Schatzkarte führt mit Wegbeschrieb und Fotos rund zweieinhalb Stunden (ohne Pause) und vier bis fünf Kilometer lang durch Vaduz. «Wichtig ist, die Hinweise in der Schatzkarte genau zu lesen», empfiehlt Michael Kyburz.

«Ich habe mich einmal kurz verlaufen, weil ich ein Detail im Wegbeschrieb überlesen habe.»

Der Weg führt durch den Wingert der Hofkellerei.

Wichtigste Informationen zum Detektivtrail Vaduz Der Detektivtrail ist eine Art Rätseltour durch Vaduz. Der Zeitbedarf ist, ohne Pausen gerechnet, rund 2,5 Stunden. Die Strecke ist vier bis fünf Kilometer lang. Die Kosten betragen 9 Franken pro Schatzkarte.



Die Schatzkarte mit Wegbeschrieb kann man in der App «MyCityHighlight Detektiv-Trail», online unter www.detektiv-trails.com oder bei der Touristeninformation «Liechtenstein Center» im Städtle Vaduz kaufen. Diese hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Wer die Schatztruhe am Ende des Trails öffnen möchte, muss das Ziel während dieser Öffnungszeit erreichen.



Die Strecke kann auch mit Kinderwagen begangen werden, enthält jedoch steile Abschnitte.



Übrigens: In Malbun, Wildhaus sowie in Altstätten gibt es ebenfalls einen Detektivtrail.



Gemütliches Ruheplätzchen. Im Zentrum beginnt und endet der Trail. Der Weg führt durch einen Wingert. Unterwegs lassen sich Tiere beobachten. Spannende Infotafel am Wegrand. Wie viel Ackerfläche benötigt das Gemüse, das ein Mensch isst? Durch Gässchen und vorbei an alten Häusern gehts zurück ins Zentrum. Bei der Hofkellerei ist ein Rätsel zu lösen. Idylle im Haberfeld. Ein Schmetterling am Wegrand. Blumenpracht in Vaduz. Aktuell gibt es im Zentrum den Summerträff mit Strandfeeling.

Natur, Geschichte und Kultur

Der Start des Detektivtrails befindet sich im Zentrum von Vaduz bei der Touristeninformation «Liechtenstein Center». Die Strecke führt am Landtag und der eindrücklichen Kirche St.Florin vorbei zum wunderschönen Naturpark Haberfeld. Dort lohnt es sich, eine Pause einzulegen. Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, im Schatten von Bäumen an einem kleinen See und zudem interessante Informationstafeln.

Der Weg führt durch die schönsten Gassen von Vaduz. Corinne Hanselmann

Später durchquert man den Wingert der Hofkellerei und spaziert an eindrücklichen Gebäuden wie etwa dem aus dem Spätmittelalter stammenden «Roten Haus» vorbei zurück ins Zentrum. Unterwegs erfährt man Wissenswertes zum Ort und löst knapp 20 Rätselfragen. Michael Kyburz sagt:

«Ich habe einiges über den geschichtlichen Hintergrund von Gebäuden erfahren, den ich so nicht erwartet hätte.»

Michael Kyburz konnte die Schatztruhe öffnen.

Im Zentrum kommt man am Postmuseum frei, das bei freiem Eintritt täglich von 10 bis 17 Uhr offen ist.

Entweder auf Papier oder auf dem Smartphone

Aus den Antworten ergibt sich am Schluss ein Code, mit dem man eine Schatztruhe öffnen und einen kleinen Preis auswählen darf. Die ausgedruckte Schatzkarte kann man bei der Touristeninformation im Zentrum kaufen. Alternativ kann man die Rätsel auch auf dem Smartphone lösen.

Kleiner Wermutstropfen: Wer hinter dem Namen Detektivtrail eine spannende «Krimi-Geschichte» vermutet, wird etwas enttäuscht.