Mit den Tieren auf Tuchfühlung: Obertoggenburger Ferienpass ist dieses Jahr dank tierisch starker Angebote gut besucht Beim Toggenburger Ferienpass erfreuten sich dieses Jahr vor allem die Kurse mit Tieren, wie der Eselnachmittag in Wildhaus, einer besonders hohen Beliebtheit. Michael Braun 13.10.2020, 12.00 Uhr

«Esel sind sture Tiere», lautet die weitverbreitete Meinung. Am Eselnachmittag des Obertoggenburger Ferienpasses in Wildhaus zeigten sich die Tiere gegenüber den Kindern aber sehr behutsam und vorsichtig. Rund 20 Kinder durften auf dem Hof der Familie Schmid einen Nachmittag mit den Eseln verbringen. Vor allem der hohe Anteil an Knaben verwunderte dabei Kursleiterin Corina Schmid.



Sanfte und doch eigensinnige Tiere

Am Eselnachmittag zeigte sich das Obertoggenburg von seiner schönsten Seite. Strahlender Sonnenschein und ein warmes Lüftchen begrüsste die Kinder, nebst den Kursleiterinnen, auf dem Biobauernhof in der Nähe von Schönenboden. Der zutrauliche Hofhund baute den ersten tierischen Kontakt zu den Kindern auf und stiess bereits auf Begeisterung. Nach einer kurzen Begrüssung durch Corina Schmid ging es Richtung Eselstallung.

Die Kinder sind bereit für den Ausritt. Im Hintergrund instruiert Corina Schmid (im gelben Oberteil) die Eltern. Michael Braun

Auf die Eltern, die ihre Kinder begleiteten, wartete sogleich die erste Prüfung. Sie durften die Esel an einem Zaun befestigen, damit diese von den Kindern gestriegelt werden konnten. Einige der Teilnehmer wagten sich direkt an die im Vergleich zu den Kindern übergrossen Tiere, andere waren zögerlich und zurückhaltend. Mit der Zeit verloren aber die meisten ihre Scheu und gingen auf Tuchfühlung mit den sanften Unpaarhufern.



Wandern mit der Eselkarawane

Nachdem die Tiere nun fein herausgeputzt bereit für einen Ausritt waren, wurden sie von den Kursleiterinnen gesattelt. Im gemütlichen Trab setzte sich die Eselkarawane in Bewegung. Nach einer halbstündigen Wanderung, bei der die Esel abwechselnd geritten werden durften, wurde an einem schattigen Plätzchen gerastet.

Die Eselkarawane hoch über dem Werdenberg Michael Braun

Sowohl die Esel als auch die Kinder und Begleitpersonen hatten sich eine Trinkpause wohl verdient. Die Tiere zeigten sich während der Wanderung durchaus eigensinnig, aber auch unglaublich sanftmütig. So wurde auch die letzte Scheu nach und nach überwunden. Schliesslich war der Andrang auf die Esel so gross, dass sich durchaus auch einmal ein Esel geteilt wurde. Den Tieren schien dies jedoch nichts auszumachen.



Ein Esel als Haustier

Von der Raststelle, die den Teilnehmern einen wunderbaren Blick über das Werdenberg bis ins Liechtenstein ermöglichte, ging die Wanderung dann nach einer Bachüberquerung zurück zum Hof der Schmids. Bei einem Zvieri mit Obst und Biber konnten sich die Kinder aber auch die Esel von ihrem Ausritt erholen und neue Kräfte tanken. Einige der Unpaarhufer hatten sogar das Glück, etwas vom Essen der Kinder abzubekommen. Natürlich nur vom Obst, versteht sich.

Kurzer Zwischenstopp mit Sicht auf die Lichtensteiner Berge. Michael Braun

Nach der Stärkung wurde es für die Kursteilnehmer Zeit, sich von den Eseln zu verabschieden. Dies fiel vielen schwer, da ihnen die sanften Tiere bereits ans Herz gewachsen waren. Einige äusserten bei ihren Eltern gar den Wunsch nach einem eigenen Esel als Haustier.



Geburtstage und Junggesellenabschiede

Corina Schmid war sehr zufrieden mit dem Nachmittag. Die Familie bietet ihre Eselwanderungen nicht nur beim Ferienpass an. «Wir hatten bereits Wanderungen mit beeinträchtigten Personen, an runden Geburtstagen oder an Jungesellenabschieden», so Schmid. Wichtig sei dabei aber, dass die Esel nicht zu stark belastet würden. Daher dürfen Personen ab einem gewissen Gewicht die Eseln nur noch führen und nicht mehr auf ihnen reiten. Auch ihre Kinder waren mit von der Partie und durchaus geübt im Umgang mit den Eseln. Man erkannte, dass man sich hier mit den Tieren auskennt.



Der Zvieri stärkte die Kinder nach der Wanderung. Michael Braun

Tiere wecken bei Kindern grosses Interesse

Die Kurse, bei denen die Kinder in Kontakt mit Tieren kommen konnten, waren beim Ferienpass Obertoggenburg dieses Jahr der Renner. Für die Kurse «Schlittenhunde besuchen und füttern», «Besuch im Tierheim» und «Affenfrühstück+Zoobesuch» meldeten sich jeweils über 70 Kinder an. Insgesamt war aber der ganze Ferienpass sehr gut frequentiert. Die Verantwortlichen teilten mit:

«Für viele andere Angebote waren die Kursbesuchswünsche ebenfalls hoch und es mussten auch dort viele Absagen erteilt werden».

Aufgrund des hohen Andrangs wurden im Nachhinein noch 16 Zusatzkurse angeboten, um den Wünschen der Kinder nachgehen zu können.

Tolle Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder

Für uns sind jedoch auch die Kurse äusserst wertvoll, die nicht so viele Anfragen bekommen», so die Verantwortlichen. Auch hier gebe es ganz tolle Erfahrungsmöglichkeiten für die Kinder. Zudem sei die Vielfalt der Angebote enorm wichtig. Von den 1821 Kurswünschen der Kinder im Obertoggenburg konnten 1274 erfüllt werden. Von den 127 geplanten Kursen mussten nur 15 abgesagt werden. Mit den zusätzlichen Kursen wurden somit insgesamt 128 Kurse durchgeführt.