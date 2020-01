Miss Rabbit mit neuem Tonträger und voller Kraft voraus Mit musikalischer Qualität überzeugte das Quintett die zahlreichen Musikfans am Samstagabend an der Taufe ihres neuen Tonträgers im Fabriggli. Christian Imhof 19.01.2020, 16.03 Uhr

Das Quintett aus der Region sorgte im Fabriggli für Begeisterung Bilder: Christian Imhof

Am Samstag sorgte die Plattentaufe von Miss Rabbit im Fabriggli für einen enormen Besucherandrang. Das Heimspiel lockte nicht nur einen Grossteil der regionalen Musikszene nach Buchs, auch sonst schien der «Hasen-Sound» beim bunt durchmischten Publikum auf Begeisterung zu stossen.

Im Fabriggli wurde am Samstag mit der grossen Kelle angerührt. Schon früh kamen die Musikfans – und nicht nur im Hauptsaal, sondern auch im Foyer wurde eine Bühne angerichtet. Die Metalshow der Vorgruppe Divension war eine spannende Einstimmung, die beim aufgeschlossenen Publikum auf viel positive Resonanz stiess. Highlight des Sets war ein Cover von Miss Rabbit, welches in der etwas härteren Machart irgendwie ziemlich unterhaltsam war.

Die «Hasen» übernehmen auf eindrucksvolle Art

Ein Countdown erschien auf der grossen Leinwand und im Konzertsaal wurde es immer enger. Nach diesem Intro erschien eine aufwändig produzierte kurze Videosequenz, bei der Gitarrist Roger Köppel mit seinem ziemlich entspannten Auftritt für viele Lacher sorgte. Kurz danach startete dieser mit dem neuen Song «Stoned».

Melanie Curiger (Gitarre). Fabienne Curiger (Bass) Thomas Frei (Drums) Roger Köppel (Gitarre) Angela Bösch (Gesang)

Frontfrau Angela Bösch, Trommler Thomas Frei, sowie die beiden Curiger-Schwestern Melanie und Fabienne betraten nacheinander die Bühne und wurden vom Publikum herzlich und lautstark empfangen. Ziemlich druckvoll legte die Band los. Es fiel sofort auf, dass Miss Rabbit enorm viel für diesen grossen Tag geübt hatte, denn jeder Ton sass.

Auf zehn Jahre Musik und Outfits zurückgeblickt

Miss Rabbit gibt es seit zehn Jahren, weshalb am Samstag auch ein wenig zurück geblickt wurde. Angela Bösch zeigte sich ziemlich gerührt über den Fakt, dass so viele Zuschauer mit der Band auf ihre neue Platte anstossen wollten, und hatte extra für den Freudentag im Archiv gestöbert. Dort hatte sie alte Bühnenoutfits gefunden, die sie auf originelle und humorvolle Art auf der Bühne nochmals präsentierte.

Die Sings aus den letzten zehn Jahren überzeugten ebenso wie die neuen.

Die Zuschauer durften am Samstag eine Band erleben, die nicht nur ihre neuen Songs vorstellten, sondern auch ältere Lieder wie «On your own», «News» oder den ersten überhaupt veröffentlichten Song «Inner Conflict» in einer hohen Qualität zum Besten gab. Als Abschlusssong streute sie sogar das Ramones-Cover «Blitzkrieg Bob» ein, das perfekt reinpasste.

Die Band zeigte sich trotz dem runden Set mit viel Punch nach vorne nie abgehoben. Im Gegenteil, sie nahm sich später viel Zeit für Gespräche mit jedem Fan, was nicht selbstverständlich ist. Doch so funktioniert diese Band, und dies hoffentlich nochmals zehn Jahre. «Hey ho, let’s go!»