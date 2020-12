«Mir hat das Coronavirus einen Stirch durch die Rechnung gemacht» – Café Centrum in Azmoos muss schliessen Nach fünf Jahren muss Heidi Christoffel das Café Centrum und damit ihre Leidenschaft aufgeben. Die gute Fee kämpfte mit den finanziellen Folgen des Coronavirus und musste einen schweren Entscheid fällen.

Michael Braun 11.12.2020, 11.30 Uhr

«Ich gehe mit einem weinenden Auge», sagt Gastronomin Heidi Christoffel. Bild: Michael Braun

«Mir hat das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt die selbstständige Gastronomin Heidi Christoffel. Sie betrieb in den vergangenen fünf Jahren das Café Centrum im Betagtenheim Wartau. Für die Bewohner sowie die Besucher hatte sie immer ein offenes Ohr und war für sie mehr als nur eine Wirtin. Mit ihr konnten die Gäste über ihre Probleme und Sorgen sprechen.

Der Azmooser Treffpunkt schliesst

Das Kaffee im Zentrum von Azmoos war der Azmooser Treffpunkt. Hier trafen sich nicht nur Heimbewohner und ihre Angehörigen, sondern auch Arbeiter und Leute aus der ganzen Gemeinde und auch von ausserhalb. Nach über dreimonatiger Schliessung im Frühling und einem mässigen Sommer, musste das Kaffee am 27. Oktober erneut die Türen für Gäste, aber nicht für Heimbewohner, schliessen.

Das Café war im letzten Sommer rege besucht. Bild: Jessica Nigg

Trotz Mieterlass durch die Gemeinde konnte Heidi Christoffel das Kaffee aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen. Sie, die das Café Centrum in Azmoos in den letzten fünf Jahren führte, sagt:

«Es war eine emotionale und schwere Entscheidung.»

So entschied sie sich, nach erneuter Schliessung für externe Kunden, das ins Betagtenheim integrierte Lokal aufzugeben.



Fünfeinhalb Monate geschlossen

Bereits im Frühling musste das Café Centrum für dreieinhalb Monate schliessen. Nach einem durchzogenen Sommer kam am 27. Oktober die zweite Schliessung. Diesmal nur für externe Gäste. Die Schliessung sei im Zusammenhang mit den Richtlinien für Betagtenheime geschehen, sagt Andreas Bernold, Gemeindepräsident ad Interim. «An diesem Punkt bin ich ins Überlegen gekommen», sagt Christoffel. Nachdem sie dieses Jahr fünfeinhalb Monate keinen Umsatz hatte, wurden ihr die Hürden, vor allem in finanzieller Hinsicht, zu hoch. Für ihre fünf Mitarbeiterinnen konnte sie Kurzarbeit anmelden.

Für Bewohner eine Möglichkeit zum Austausch. Bild: Jessica Nigg

Im Sommer, als das Café geöffnet war, seien die Stammgäste weniger gekommen. Auch Laufkundschaft habe es weniger gegeben.

Café bot den Betagten gern gesehene Abwechslung

In «normalen» Jahren sei im Café immer etwas los gewesen. Das hätten die Bewohner sehr geschätzt, sagt Christoffel. Für sie seien die Jass-Turniere oder Alpabfahrten eine gern gesehene Abwechslung gewesen. Das Café im Dorfkern von Azmoos war der Treffpunkt für die Bewohner und Bewohnerinnen mit ihren Angehörigen, wie auch morgens für die Arbeiter zum «z’Nüni» oder zum Mittagessen, für Gäste aus der ganzen Gemeinde aber auch von ausserhalb. «Ob für einen feinen frischgebackenen Kuchen oder ein feines hausgemachtes Glace aus der kleinen Gelateria, oder einfach einen gemütlichen Schwatz am Stammtisch, jeder war herzlich willkommen.»

Aufgrund von Corona fehlt nun diese Abwechslung. Trotzdem: In ihren fünf Jahren habe sie sehr gute Rückmeldungen bekommen. Vor allem der Abschied von den Bewohnern sei ihr deshalb schwer gefallen.Auch die Bewohner würden es sehr bedauern, dass sie das Café verlässt.

«Viele von ihnen sind mir ans Herz gewachsen.»

Heimleiterin Beatrice Disch mit einer Bewohnerin im letzten Sommer. Bild: Jessica Nigg

Aus dem Büro in die Gastrobranche

Heidi Christoffel kam als Quereinsteigerin in die Gastrobranche. Bevor sie sich vor acht Jahren mit einem Café selbstständig machte, arbeitete sie im kaufmännischen Bereich. Als sie vor fünf Jahren angefragt wurde, ob sie das Café im Betagtenheim Azmoos führen wolle, habe sie ziemlich schnell zugesagt. Zu Beginn habe sie die Tätigkeit in der Gastronomie herausgefordert, sagt Christoffel.

«Am Anfang musste ich vieles lernen.»

Besonders dankbar ist sie ihren fünf Mitarbeiterinnen, auf die sie sich immer verlassen konnte. «Ohne sie wäre es nicht gegangen.» Auch in Zukunft will Christoffel in der Gastronomie arbeiten, jedoch nicht mehr als Selbstständige. Sie könne sich aber gut vorstellen, wieder einmal in Azmoos auf Besuch zu gehen, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben.



Auch Angehörigen der Bewohner trafen sich im Café Centrum. Bild: Jessica Nigg

Wie es mit dem Café weitergeht ist ungewiss

Das Café Centrum wird vorerst interimistisch, nur für die Betagten und deren Besucher, weiterbetrieben, sagt Andreas Bernold, Gemeindepräsident ad Interim.

Ob das Lokal nach der Pandemie wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wisse man noch nicht. «Wir gehen zurzeit verschiedenen Konzepten nach», sagt Bernold.