Werdenberger Armeeprodium: Ein Gürtel der Instabilität

Buchs Mit der Strategie Armee 2030+ sei die Schweiz auf dem richtigen Weg, wobei hohe Investitionen getätigt, aber auch die personellen Probleme gelöst werden müssen. «Heute können sich junge, gesunde Männer für den Zivildienst entscheiden und diese fehlen in der Armee,» so Willy Brülisauer. In der Fragerunde ging es um die Attrakti­vität der Armee, die Ideen zur vermehrten Rekrutierung, aber auch um die vom Bund definierten operativen Fähigkeiten zur Verteidigung des Landes. (adi)