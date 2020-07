Merck-Gruppe investiert am Standort Buchs 19 Millionen Franken Mit dem gestrigen Spatenstich starteten die Bauarbeiten für das neue Laborgebäude der Sigma-Aldrich Chemie GmbH. Die derzeit knappen Kapazitäten am Standort Buchs behindern nämlich das stark wachsende Geschäft. Auch neue Arbeitsplätze werden entstehen. Corinne Hanselmann 07.07.2020, 05.00 Uhr

Von links: Heini Senn (Ortsgemeinde Buchs), Dennis Tschudin (Standortleiter), Barbara Tscharner (Projektleiterin), Michael Muehlhofer (Strategie/Projektmanagement), Dieter Hofner (VR-Präsident Merck Buchs) und Trevor Jones (Marketing). Bild: Corinne Hanselmann

Der Standort Buchs ist wichtig für die Merck-Gruppe.

Die Merck-Gruppe, zu der die frühere Sigma-Aldrich Chemie gehört, investiert 19 Millionen Franken am Standort Buchs für den Bau eines Laborgebäudes. Damit werden beste Voraussetzungen geschaffen, um in den Bereichen Forschung und Entwicklung, analytische Produktion und Qualitätskontrolle noch effizienter und erfolgreicher zu sein, schreibt Merck in einer Medienmitteilung. Das Unternehmen entwickelt und produziert Produkte für einen weltweiten Kundenkreis in der akademischen Wissenschaft, industriellen Forschung und in Qualitätskontrolllaboren.

Labor- und Büroräumlichkeiten für 40 Mitarbeiter

Dennis Tschudin ist Leiter des Standorts Buchs.

Derzeit sei die Kapazität am Standort Buchs beschränkt, was das stark wachsende Geschäft behindere, heisst es weiter. «Mit diesem Bauvorhaben setzt Merck ein Zeichen dafür, dass der Standort Buchs weiterhin zu einem der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentren von Merck zählt», so Standortleiter Dennis Tschudin.

«Am meisten freut es mich, dass wir unseren Mitarbeitern im neuen Gebäude sehr moderne Arbeitsplätze bieten können», betonte Tschudin. Auf drei Etagen entstehen Labor- und Büroräumlichkeiten für 40 Mitarbeiter.

«Einige werden aus dem derzeit stark belegten bisherigen Gebäude umziehen, aber es werden auch rund zwei Dutzend neue Stellen geschaffen.»

Seit Mitte Juni wurde die Baustelle installiert, nun soll der Aushub starten. Corinne Hanselmann

Labor soll flexibel angepasst werden können

Michael Muehlhofer

Der Neubau wird mit einem Zwischenbau an das bereits bestehende Laborgebäude angeschlossen. Im Zwischenbau werden Garderoben und Sozialräume untergebracht. Letztere sind gleichzeitig Begegnungszonen für die Mitarbeiter aus beiden Gebäuden und können nach Bedarf temporär zu Veranstaltungsbereichen umfunktioniert werden.

Der Laborbereich wird offen und flexibel gestaltet, damit er künftig für neue Anforderungen angepasst werden kann. «Wir gehen damit einen komplett neuen Weg», sagte Michael Muehlhofer, zuständig für Strategie und Projektmanagement, gestern. Er nannte den Spatenstich einen Meilenstein. Mit dem Neubau schaffe man die Basis für mehr Kapazität.

Ende 2021 soll der Bau fertig sein

Seit Mitte Juni wurde die Baustelle im Industriegebiet eingerichtet, nun beginnt der Aushub. Im Dezember 2021 soll das Gebäude, das im Baurecht auf Land der Ortsgemeinde Buchs gebaut wird, fertig sein. Der Bezug ist für Anfang 2022 geplant.

Heute sind rund 450 Mitarbeiter am Standort Buchs beschäftigt, der 1950 gegründet wurde und einst Fluka hiess. Der Standort Buchs sei für die Merck-Gruppe strategisch wichtig, betonte Dieter Hofner, Verwaltungsratspräsident von Merck Buchs. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Behörden.

Das neue Laborgebäude wird im Baurecht auf Land der Ortsgemeinde Buchs erstellt. Corinne Hanselmann

Der Standort biete ein einzigartiges Kompetenzspektrum für die Entwicklung von zertifizierten organischen und anorganischen Referenzmaterialien, Metabolitstandards, Verunreinigungsstandards für Arzneimittel und Lebensmittelstandards, schreibt Merck. Mehr als 1000 neue Produkte werden in Buchs jährlich entwickelt.