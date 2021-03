Werdenberg Helden auf zwei Achsen für die Region gesucht Der Rotkreuz-Fahrdienst der Region Werdenberg und Sarganserland sucht auch in der Coronazeit nach tatkräftigen Freiwilligen. Viele der bereits freiwillig Tätigen fallen in die Risikogruppe und können deshalb nicht mehr fahren oder haben Bedenken. Pascal Aggeler 02.03.2021, 13.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Während des ersten Lockdowns hatten wir von insgesamt 45 Fahrern nur noch drei», erzählt Martina Kobler. Im Moment sind immerhin schon wieder 30 auf den Strassen unterwegs. Martina Kobler ist Einsatzleiterin des Rotkreuz-Fahrdienstes in der Region Werdenberg-Sarganserland. Diese Schwankung an verfügbaren Fahrern ist mit unter einer der Gründe, weshalb der Fahrdienst stetig auf der Suche nach neuen Freiwilligen sei, erklärt Kobler unter anderem.

In der von Kobler erzählten prekären Lage befand sich der gemeinnützige Fahrdienst im vergangenen Frühling. Im Zuge des ersten Lockdowns wurde alles «heruntergefahren». Kobel erklärt:

«Der Lockdown bedeutete auch für uns einen massiven Einbruch»

Der Einbruch äusserte sich durch eine drastische Abnahme der Fahrten. «Anstelle von 460 Fahrten pro Monat waren es noch 50», nennt Kobler als Beispiel. Diese «Dürre» von Fahrten hielt von März bis hin zum Juli an.

Gemeinsam ist man durch schwere Zeiten

Denn die Kundschaft des Fahrdienstes hatte Bedenken ihre Häuser zu verlassen und ein Grossteil ihrer Therapien und Arzttermine fielen aufgrund der Schutzmassnahmen weg. Auch waren nur noch gewisse Fahrten erlaubt, weshalb sich die Transporte des Roten Kreuzes zwischenzeitlich auf ein Minimum beschränkten.

Die noch erlaubten Fahrten waren unerlässlich. Zum Beispiel Fahrten zur Chemotherapie oder Dialyse. Kobler pointiert:

«Diese notwendigen Fahrten mit drei verfügbaren Fahrern zu stemmen, war unmöglich»

Die kleine Anzahl an verfügbaren Fahrern rührte daher, dass sich besonders viele pensionierte Leute für den Fahrdienst engagieren. Diese fallen in die Risikogruppe. Sie durften deshalb nicht mehr fahren oder hatten Bedenken davor. Eine aussichtslose Situation schien es für den Rotkreuz-Fahrdienst zu sein.

Doch ein Aufruf zur Solidarität und Hilfe in dieser Zeit sorgte für eine Vielzahl an Freiwilligen. Diese meldeten sich, um dem Fahrdienst unter die Arme zu greifen.

So fuhren beispielsweise zwischenzeitlich Lehrpersonal, Sportler oder auch andere Personen, die in dieser Zeit nicht arbeiten konnten, für den Rotkreuz-Fahrdienst. Sichtlich gerührt sagt, Martina Kobler:

«Es war sehr eindrücklich für mich zu sehen, wie viele Menschen Hilfsbereitschaft in dieser schweren Zeit gezeigt haben»

Gemeinsam konnte so die schwere Zeit überbrückt werden und trotz allem die nötigen Fahrten für die betroffenen Leute lückenlos abgedeckt werden.

Kleiner Einblick in die Tätigkeit beim Rotkreuz-Fahrdienst

Maske und Abstand sind bei jeder fahrt dabei

Viele der Therapien werden in Zwischenzeit wieder durchgeführt und regelmässige Arzttermine gehören wieder zum Alltag der Kundschaft des Rotkreuz-Fahrdienstes. Daraus folgt eine gewisse Normalisierung der Fahrtenanzahl. Auch werden seit rund einem Monat Fahrten zu Impfterminen gegen das Coronavirus durchgeführt.

Für die Fahrten gibt es ein vorbildliches Schutzkonzept. Die Fahrer und die Chauffierten müssen immer eine Maske tragen. Ebenfalls sitzt die chauffierte Person rechts hinter dem Beifahrersitz, damit soll zumindest für einen gewissen Abstand gesorgt werden. Gleichermassen werden Oberflächen und Hände regelmässig desinfiziert.

Nie ohne Maske und Abstand auf der Fahrt. Der Rotkreuz-Fahrdienst verfügt über vorbildliches Schutzkonzept. Bild: Roland Blattner

Viele Gründe für die Suche nach Freiwilligen

Momentan sind dennoch nur 30 von den 45 freiwilligen Fahrern unterwegs. Die 15 fehlenden Fahrer entschieden aufgrund der aktuellen Lage nicht zu fahren, da sie ebenfalls zur Risikogruppe gehören, Familienmitglieder anstecken könnten oder andere Bedenken haben.

Es bleibt aber zu hoffen, dass die 15 Fahrer zu einem späteren Zeitpunkt wieder für den Rotkreuz-Fahrdienst Werdenberg-Sarganserland tätig sein werden. Dennoch ist die Suche nach Freiwilligen ein nötiger und kontinuierlicher Prozess. In diesem Zusammenhang betont Kobler.

«Denn Freiwillige kann man nie genug haben»

Die Suche nach Freiwilligen für den Rotkreuz-Fahrdienst hat viele verschiedene Gründe.

Einer davon ist das Alter der bereits freiwillig Tätigen. «Unsere jetzigen Fahrer werden älter und wir brauchen sozusagen neuen Nachwuchs, damit alle Fahrten in Zukunft abgedeckt werden können», erklärt Kobler in diesem Zusammenhang.

Gleichermassen wichtig ist die Verteilung der Freiwilligen auf die verschiedenen Regionen und Gemeinden. «Es wäre gut, wenn wir viele Freiwillige aus verschiedenen Regionen und Dörfern hätten», erklärt Kobler. Damit wäre es möglich, die Fahrtwege zu verkürzen und gleichzeitig die Kosten für die Kundschaft tiefzuhalten.

Auch die Auslastung der Fahrer ist ein wichtiger Faktor. Martina Kobler teilt mit:

«Ganz alles ist nicht immer planbar»

Damit ist gemeint, dass sie für kurzfristige Fahrten in kurzer Zeit einen Fahrer aufbieten muss und dieser dadurch sein gewünschtes Pensum leicht überschreiten muss. Mit mehr Freiwilligen wäre es möglich, noch besser zu planen. So können in Zukunft alle Fahrten problemlos abgedeckt werden.