Tötungsdelikt Mels: Verhafteter ist Schüler an Kanti Sargans

Ukrainekrieg «Es ist schwierig, Worte zu finden»: Zwölf ukrainische Flüchtlinge haben bei der Chrischona-Kirche in Frauenfeld Obdach gefunden

Mit Plov und WLAN halten sie Kontakt in die Heimat. Seit Montagabend leben fünf Frauen mit ihren Kindern aus der Westukraine in einem Haus der Chrischona Frauenfeld. Sie waren auf ihrer Flucht in die Schweiz zwei Tage lang unterwegs. Die zwölf Flüchtlinge haben Angst um ihre Väter und Ehemänner daheim, aber Wut hegen sie nicht gegen die russischen Soldaten.