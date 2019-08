Mels: Lastwagenfahrer musste auf der A3 niessen und rammte dabei einen Lieferwagen des Strassenunterhalts

Am Dienstag hat ein 59-jähriger Chauffeur auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Sargans mit seinem Sattelschlepper einen Lieferwagen des Nationalstrassenunterhalts gestreift. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Lieferwagen des Strassenunterhalts wurde stark beschädigt. (Bild: Kapo SG)

(wo) Die Mitarbeiter des Nationalstrassenunterhalts waren mit Mäharbeiten beschäftigt und hatten deshalb ihren Lieferwagen auf dem Pannenstreifen abgestellt. Ein 59-jähriger Chauffeur fuhr mit seinem Sattelschlepper kurz nach 11 Uhr auf der A3 Richtung Sargans.

Dabei musste er gemäss eigenen Angaben niessen, weshalb seine Fahrzeugkombination auf den Pannenstreifen geriet. Als er dies bemerkte, versuchte der 59-Jährige auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge prallte der Sattelschlepper gegen den Lieferwagen. Wie die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung schreibt, befanden sich die Mitarbeitenden des Nationalstrassenunterhalts glücklicherweise weit genug vom Lieferwagen entfernt, weshalb niemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 24'000 Franken.