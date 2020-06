Mels: Lastwagen in Brand geraten - mehrere 100'000 Franken Sachschaden

Am Sonntag kurz vor 9.30 Uhr ist an der Pöltisstrasse in Mels ein Lastwagen aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden. Auch ein zweiter Lastwagen und eine überdachte Laderampe wurden beschädigt.

14.06.2020, 16.13 Uhr