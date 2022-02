Mels Einbruch in Einkaufszentrum: Polizei schnappt drei mutmassliche Täter nach Verfolgungsjagd Am Samstag ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Einbruchalarm aus einem Einkaufszentrum in Mels gemeldet worden. Ein Grossaufgebot der Polizei führte zur Festnahme von drei mutmasslichen rumänischen Einbrechern, die unter anderem mehr als zwanzig Mobiltelefone gestohlen hatten. 12.02.2022, 13.16 Uhr

Um in das Einkaufszentrum zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe ein. Bild: Kapo SG

Die Täterschaft schlug zuerst beim Haupteingang des Einkaufszentrums an der Grossfeldstrasse die Scheibe ein, brach dann eine zusätzliche Schiebetüre auf und gelangte so in das Gebäude. Im ersten Stock schlug sie die Verglasung des Elektronikgeschäfts ein und stahl laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen diverse elektronische Geräte. Als um 02:50 Uhr der Einbruchalarm einging, rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot aus.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10’000 Franken. Bild: Kapo SG

Die sofort eingeleitete Fahndung brachte nach rund zehn Minuten den ersten Erfolg. Eine Patrouille der Kantonspolizei sichtete auf der Autobahn ein verdächtiges Auto, das in Haag die Ausfahrt nahm und stark beschleunigte. Trotz eingeschalteter Matrix ‹Stop Polizei›, Blaulicht und Horn hielt das Auto nicht an. Erst in Bendern stoppte der Wagen, als die drei Insassen zu Fuss flüchteten. Zwei St.Galler Kantonspolizisten folgten ihnen und konnten einen 31-jährigen Rumänen anhalten.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen beteiligte sich auch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein an der Fahndung. Den Liechtensteiner Polizisten gelang es kurz vor 5 Uhr in Schaan einen 31- und 39-jährigen Rumänen festzunehmen. Diese stehen im dringendem Tatverdacht, an der Tat mitbeteiligt gewesen zu sein. Zudem sollen die Männer auch für den Einbruchdiebstahl im Einkaufszentrum Anfang Jahres verantwortlich sein.

Zwei der Festgenommenen sind in verschiedenen Kantonen als Einbrecher verzeichnet. Einer von ihnen ist zudem mit einer Einreisesperre für die Schweiz belegt. Die gestohlenen Natels konnten im Auto sichergestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 10’000 Franken. (kapo/nat)

Die Täter hatten es auf elektronische Geräte abgesehen. Bild: Kapo SG