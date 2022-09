Mels Brand in leerstehender «Maismühle Mels» – Jugendliche stehen unter Verdacht das Feuer verursacht zu haben Am Montagabend brannte eine Mühle in Mels lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings schnell löschen. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden wird auf rund hunderttausend Franken geschätzt. Da sich am Nachmittag noch Jugendliche in der Mühle aufhielten, ist ihre Verbindung zum Brand nun Teil der Ermittlungen. 12.09.2022, 20.06 Uhr

Beim Brand wurde niemand verletzt, die Mühle stand leer. Bild: Kapo SG

Am Montagabend, kurz nach 17 Uhr, ist es in Mels in einer leerstehenden Mühle an der Bachstrasse zu einem Brand gekommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, stellten die ausgerückten Rettungskräfte vor Ort einen Vollbrand fest. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf nahe gelegene Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr spricht von einem Vollbrand. Bild: Kapo SG

Jugendliche, welche sich am Nachmittag in der Mühle aufhielten, dürften nach Angaben der Polizei mit der Brandverursachung in Verbindung stehen. Ob es sich um fahrlässiges Verhalten seitens der Jugendlichen gehandelt hat, wird nun durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen und Ermittlern abgeklärt.

Das abgebrannte Objekt befand sich am Fusse eines Rebbergs. Bild: Kapo SG

Neben mehreren Patrouillen Kantonspolizei St.Gallen sowie der zuständigen Feuerwehr mit rund 50 Angehörigen stand auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungssanitätern sowie ein Mitarbeiter der Gebäudeversicherung St.Gallen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund hunderttausend Franken geschätzt. (kapo/aye)