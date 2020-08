Meisterschaftsstart im Regionalfussball: Eine neue Saison – aber alte Gegner Sehnsüchtig haben die lokalen Kicker auf diesen Augenblick gewartet: Endlich geht es wieder um drei Punkte. Robert Kucera, Ursina Marti, Daniel Schmidt 19.08.2020, 11.18 Uhr

Endlich wieder Meisterschaft: Volle Konzentration auf den Ball. Bild: Robert Kucera

Mit der Partie Sevelen gegen Schaan (4. Liga) fällt heute Abend um 20 Uhr der lokale Startschuss in die neue Saison. Der Meisterschaftsauftakt ist von den Werdenberger Fussballern sehnsüchtig erwartet worden. Denn zu lange, fast zehn Monate, ging es im Kampf um den Ball nicht mehr um drei Punkte. Kein Nervenkitzel, wichtige Zähler zu holen, um Rang eins zu festigen, die Konkurrenz der Spitzengruppe unter Druck zu setzen, dem Ligaerhalt einen Schritt näher zu kommen oder im Abstiegskampf die Aufholjagd von unter dem Strich neu zu lancieren.

Die Saison 2020/21 ist zwar neu. Doch sie wirkt eher wie ein Upgrade. Denn: Die Ostschweizer Gruppen beinhalten nicht nur dieselben Teams, auch die Reihenfolge der Gegner und der Spielort sind exakt die gleichen wie vor Jahresfrist. So darf sich beispielsweise der FC Buchs «freuen», erneut zum Auftakt nach Poschiavo zu reisen.

Also alles beim Alten? Dies stimmt für die Werdenberger Teams nicht. So stehen beim FC Sevelen und FC Trübbach neue Trainer an der Seitenlinie. Die Übungsleiter vom FC Buchs und dem FC Haag fühlen sich besser vorbereitet auf die neue Saison als letzten August. Der FC Gams sieht es als Vorteil an, in der 3. Liga die neuen Gegner aus dem Kanton Graubünden besser zu kennen. Beim FC Grabs hofft man in dieser Saison, dass die coronabedingte Pause ein Umdenken in der Mannschaft gefördert hat.

Will der FC Buchs mehr Punkte holen als im Vorjahr, sind generöser Einsatz im Zweikampf und als geschlossene Einheit aufzutreten Grundvoraussetzung. Bild: Robert Kucera

Vorfreude herrscht beim FC Buchs – endlich finden wieder Meisterschaftsspiele statt. Wenn es um drei Punkte geht und eine Tabelle erstellt wird ist Buchs-Trainer Gerardo Clemente in seinem Element. «Sonst ist Fussball nicht lustig.» Mit Freundschaftsspielen allein wird das Fussballerherz nicht erwärmt. Wettkampf sei wichtig für die Motivation, aber auch für die Konzentration im Spiel und Training.

Der Meisterschaftsauftakt setzt zweifellos viele Gefühle frei. Beim FC Buchs kommt auch eine Prise Druck dazu, mit dem das Kader umzugehen hat. Rang drei mit 20 Punkten – so die nackten Zahlen nach der Vorrunde 2019/20. «Jetzt wollen wir mehr Punkte haben», nennt Clemente die Vorgabe für die erste Saisonhälfte. Der Trainer erinnert sich an einige Partien, bei denen Punkte liegen gelassen wurden. Nun will man es besser machen.

Mehr Punkte könnten auch eine bessere Rangierung zur Folge haben. Doch betreffend eines Rangziels zur Vorrunde oder zum Saisonschluss hält sich Gerardo Clemente bedeckt. Ein Ziel habe man sich aber gesteckt: «Unter den ersten drei spielen und bis zum Schluss um den Thronplatz kämpfen.»

Das letzte Wort Clementes zur Zielsetzung ist unbedingt zu beachten. Die erste Mannschaft des FC Buchs spielt nicht mehr um die vordersten Positionen. Sie hat zu kämpfen.

«Wir haben nicht die exzellenten Einzelspieler, die an einem schlechten Tag mit einer Riesenkiste noch ein Spiel für uns gewinnen»,

hält der Coach trocken fest und ergänzt: «Es hat bessere Mannschaften als den FC Buchs.» Trotzdem sieht man sich als Teil der Spitzengruppe, aus welcher jeder dazu in der Lage ist, nach 22 Meisterschaftsspielen Rang eins zu belegen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei der Rheinau-Elf im Teamwork. Es siegt und verliert das gesamte Kader. Rufen alle Spieler ihre Topleistung ab, dann wird Buchs selbst für jene Mannschaften, die Clemente als am stärksten einschätzt, eine grosse Hürde. Dies sind Ems, Chur 97 II, Triesenberg und besonders Bad Ragaz. Die Sarganserländer haben ihn vor Jahresfrist fussballerisch mehr überzeugt als Herbstmeister Ems.

Zieht Buchs dagegen einen schwarzen Tag ein, dürfen sich Equipen aus der unteren Hälfte der Tabelle Hoffnungen auf Punkte machen. «Zu viele Ausfälle können wir uns überhaupt nicht leisten», hebt der Trainer den Mahnfinger. Ein Wink an seine Crew, stets alles für den Erfolg zu tun. Denn Punkte holt Buchs nur im Verbund als geschlossene Einheit auf dem Feld, die zu kämpfen bereit ist.

«Buchs ist stärker als letzte Saison. Wir sind physisch viel weiter als vor einem Jahr»,

sagt Gerardo Clemente. Die Verfassung der Mannschaft und die Tatsache, dass man im Gegensatz zur letzten Spielzeit eine intensivere Vorbereitungszeit verbringen durfte, stimmen optimistisch. Zwar sei das Team noch einmal jünger geworden und besonders der Verlust des Routiniers Francesco Clemente wiegt schwer. Doch das Kader ist breiter geworden, der Buchs-Trainer kann aus dem Vollen schöpfen.

«Wir haben eine gute Mischung», hält Gerardo Clemente fest. Die Truppe entspricht der Buchser Philosophie, mit jungen Spielern aus der Region etwas aufzubauen.

Ein weiterer Aspekt spricht dafür, dass der FC Buchs mehr Punkte holt als in der Vorrunde der letzten Saison. «Das Team kennt mich nun und es weiss, was ich will und das Ziel ist», hält Clemente fest, der vor einem Jahr das Zepter übernahm, aber zu wenig Zeit hatte, um seine fussballerischen Ideen dem Team zu vermitteln. «Nun haben wir die gesamte Wintervorbereitung und die Vorbereitung auf diese Saison machen können.»

Die Trainings, dies stellt er mit freudiger Miene fest, seien sehr gut besucht gewesen. «Jetzt müssen es einfach mehr Punkte werden.» Eine letzte Frage bleibt: Ist das Team psychisch gefestigt und mental bereit, um die Spitzenplätze und in den Spielen um jeden Ball, um jeden Quadratmeter Rasen zu kämpfen?

In der zweiten 3.-Liga-Saison will der FC Gams noch mehr Gegnern den Ball wegschnappen und Punkte einfahren. Bild: Robert Kucera

Trotz Zwangspause kam die Verschnaufpause für den FC Gams gelegen. Vor allem die älteren Semester im Team konnten neue Motivation tanken. «Viele haben gemerkt, dass ihnen der Fussball fehlen würde, wenn sie mit dem Sport aufhören. Dementsprechend war die Freude gross, als es endlich wieder los ging», erzählt Gams-Trainer Memo Eriten. Alle seien «giggerig» und bereit, wieder auf dem Feld zu stehen.

Vor dem Startschuss gab es aber auch bei den Gamsern

kleinere Veränderungen. So verliessen zwei Spieler das Team. Im letzten Jahr zählte der FC Gams ein Kader von 34 Mann, in diesem Jahr wurde aussortiert und 26 Mann stehen regelmässig auf dem Platz. «Unser Kader ist immer noch gross genug. Aber das braucht es auch, wenn man in der 3. Liga spielt. So schmerzt es auch nicht, wenn jemand mal abwesend ist», sagt Eriten.

Der FC Gams sei mit der Vorbereitung mehr als zufrieden und auch im Zeitplan. Dies habe auch damit zu tun, dass die meisten während dem Lockdown fleissig waren.

«Wir hatten ein straffes Programm und viele Spiele. Die einen hielten sich super fit, die anderen machten nichts, so mussten wir zuerst alle wieder auf dasselbe Niveau bringen»,

schildert Trainer Memo Eriten. Nun sei Gams beim Feinschliff angelangt und man schaue positiv Richtung Meisterschaftauftakt, da das Team eine lange und vor allem gute Vorbereitung hatte.

Auch wenn die Gamser wieder trainieren können und zurück in der Meisterschaft sind, ganz genau so wie vor Corona sei es nicht. «Man ist in der gleichen Dusche, gleichen Garderobe oder steht auf dem Feld nebeneinander, so ist es durchaus schwierig die Regeln komplett einzuhalten. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen», erzählt der Trainer. Es sei nicht wie vorher, aber man habe sich mittlerweile daran gewöhnt. «Jetzt schätzen wir all das, als Corona noch nicht war und auch wie gut wir es hatten», sagt Eriten weiter.

Im Hinblick auf die neue Saison erzählt der Gamser Trainer: «Jetzt startet alles bei null und wir haben dieselben Gegner wie letztes Jahr. Im letzten Jahr, als wir in der 3.Liga spielen konnten, hatten wir vor allem die Möglichkeit, unsere Gegner aus Graubünden kennen zu lernen.» Der FC Gams hat sich in dieser Zeit in der neuen Liga akklimatisieren können.

Die Mannschaft und ihr Trainer hoffen, dass sie nun da anknüpfen können, wo die letzte Spielzeit aufgehört hat.

«Ich glaube das Team ist jetzt stärker als beim Saisonabbruch. Wir sind fussballerisch und taktisch weitergekommen und wissen auch, was auf uns zukommt. Dies hatten wir im letzten Jahr nicht»,

erzählt Eriten. In der letzen Spielzeit habe man viele Punkte vergeben. Das soll sich ändern.

Für Gams ist nach wie vor ein Ziel klar im Fokus: Ligaerhalt. «Wir wollen Jahr für Jahr weiterkommen und darum haben wir uns gesagt, dass wir uns bis Ende Saison in der Mitte platzieren wollen», so die Ansage Eritens.

Keinen Mittelfeldrang, sondern den absoluten Spitzenplatz hält Memo Eriten in einer Sparte inne: Er ist der dienstälteste Werdenberger Fussballtrainer einer ersten Mannschaft – und bleibt dem FC Gams vorerst erhalten. Noch im letzten Jahr wusste er nicht, wie es nach der Saison 2019/20 aussehe. Das sieht heute etwas anders aus, wie Eriten erklärt: «Es ist schwierig voraus zu schauen und im Fussball kann es schnell gehen. Ich bin nun die siebte Saison beim FC Gams und immer noch gleich ‹giggerig› wie am Anfang.»

Die Arbeit mache einfach Freude und obwohl es meist heisse, man solle aufhören wenn es am schönsten ist, will Eriten mehr: «Ich bin eher der Typ, der eine Bestätigung braucht und nichts dem Zufall überlässt. Ich will mit meinem Team durch die Arbeit das Ziel erreichen.»

Der FC Grabs will diese Saison mit mehr Konstanz bei Leistungen und Spieleranwesenheiten dem

Abstiegskampf schon früh enteilen. Bild: Robert Kucera

Laut Trainer Thomas Eggenberger soll sich beim 4.-Liga-Team FC Grabs primär im leistungstechnischen Bereich eine grössere Beständigkeit einstellen. Diese sei bei einem noch so jungen Kader jedoch schwer hinzukriegen. So sagte er nach den beiden Spielen am Werdenberger-Cup in Buchs Ende Juli: «Wir müssen eine gewisse Konstanz reinbringen. Wie auch heute: Im ersten Spiel läuft es der Mannschaft nicht, in der zweiten Partie ist eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz und zeigt, was sie kann.»

Wie der Trainer des Mühlbach-Teams festhält, sei dies generell ein Problem bei jungen Spielern. «Zwei bis drei Wochen läuft es gut, dann fällt man einen Schritt zurück, dann kommt man wieder. Wir müssen eine gewisse Konstanz aufbauen, damit wir weiterkommen. Das ist unser grösstes Problem. Daran müssen wir arbeiten», sagt Eggenberger und ergänzt:

«Wir müssen über die ganze Saison hinweg gute Leistungen bringen. Das ist unser grosses Ziel.»

An der Philosophie des Vereins, eine grosse Anzahl an vereinseigenen, jungen Spielern einzusetzen, hält Eggenberger jedoch fest. So ist es ihm auch in der neuen Saison äusserst wichtig, weiterhin junge Spieler einzubauen, damit der FC Grabs auch in Zukunft einen Kern an eigenen Spielern hat. Von der Platzierung her wollen die Grabser darüber hinaus ins Mittelfeld vorrücken. «Damit wir nicht immer den Druck vom Abstieg im Nacken spüren», sagt Thomas Eggenberger zum Saisonziel.

Ein weiterer Punkt, wo mehr Konstanz von Nöten sei, betrifft die Start-Elf an Meisterschaftsspielen. Laut dem Grabser Trainer fehlten immer wieder wichtige Spieler an Meisterschaftsbegegnungen. So seien gewisse Leistungsschwankungen des Teams unvermeidbar gewesen:

«Fussball ist halt nach wie vor ein Hobby. Die Spieler sind an einem Wochenende auch mal weg. Das war das Hauptproblem. Wir haben uns aber untereinander geschworen, dass wir das diese Saison besser machen wollen»,

hält Eggenberger fest. Denn der Trainer weiss: Um erfolgreich zu sein, müsse man konstant immer mit den gleichen Spielern spielen. «Wenn ich jedes Spiel auf fünf Positionen wechseln muss, dann ist das für die Meisterschaft einfach zu viel. Die Abläufe werden dadurch erschwert.»

So hatte die coronabedingte Pause für den FC Grabs auch etwas Positives: Jeder hatte Zeit für anderes, da der Fussball gefehlt hat. «Jetzt sind nach den Sommerferien hoffentlich alle verfügbar. Man hat auch gemerkt, dass der Fussball eben doch die schönste Nebensache der Welt ist.»

Personell hat sich das Team nicht gross verändert. Der Kader besteht weiterhin aus 24 Spielern. Zwei Spieler haben aufgrund des Jobs aufgehört. Die Abgänge konnten mit Dario Baumgartner (von Montlingen) und dem Eigengewächs Manuel Lefèbvre, der aufgrund des Studiums eine längere Pause eingelegt hatte, kompensiert werden.

Trotz der ungewöhnlichen Vorbereitungsphase sei die Vorfreude auf die neue Spielzeit gross, betont Eggenberger. Auch die Stimmung im Team sei gut: «Andere Teams wären auseinandergefallen, wenn man immer gegen den Abstieg spielen müsste. Meine Spieler kommen immer wieder zurück, spielen weiter und haben es gut untereinander. Das macht mich als Trainer stolz. Jetzt müssen wir das auf den Platz bringen, dann bin ich guter Dinge.»

Der FC Haag hat aus seinen Fehlern gelernt. Es wird Vollgas gegeben, um die abgebrochene Vorrunde vor einem Jahr vergessen zu machen. Bild: Robert Kucera

Erst Saisonabbruch, dann die Zwangspause – doch der FC Haag war über diese Situation nicht ganz so traurig. Die letzte Saison sei schwierig gewesen und so kam es nicht ganz ungelegen, dass alles gestoppt wurde.

Die Haager bekamen so die Möglichkeit, sich zu sammeln, neu aufzustellen und jetzt loszulegen. «Wir starten jetzt nochmals bei null und wollen angreifen. Wir geben alles, um vorne mitzuspielen», erklärt Trainer Venceslau Andrade. Dafür müsse aber vor allem der Kopf und die Motivation stimmen – und daran wurde, wie Andrade formuliert, hart gearbeitet.

«Sobald es möglich war, haben wir mit dem Training angefangen und spielten zweimal in der Woche Matches. Das war vor allem auch eine grosse Hilfe, um die Kondition wieder in Schwung zu bringen.» Es habe zwar seine Zeit gedauert, bis der FC Haag eine Mannschaft zusammengestellt hatte. Doch jetzt sei alles bereit. «Ich habe 16 gute Spieler und neue junge Spieler, die alle super mitarbeiten und im Training erscheinen», sagt Andrade. Die Freude sei riesig, nicht nur beim Trainer, sondern bei der ganzen Mannschaft.

«Ich denke wir freuen uns, dass wir einfach wieder Fussball spielen können»,

sagt Andrade. Das sei nach dieser langen Zeit ein schönes Gefühl, auch wenn noch nicht die komplette Normalität zurück sei. «Wenn du auf dem Platz bist, denkst du nicht einmal an Corona, du vergisst alles komplett», erzählt Andrade aus eigener Erfahrung. Auch in der Kabine sei es kein grosses Thema. «Wir halten uns an die Massnahmen des Ostschweizer Fussballverbandes und tauschen beispielsweise keine Trinkflaschen untereinander aus. Ansonsten verhalten wir und so normal wie möglich.»

Andrade bleibt für die kommende Saison optimistisch, auch wenn ein bedauerlicher Abgang aus dem Team zu verkraften ist: «Fabian Hardegger war ein guter Typ und Fussballer und dieser Abgang schmerzt. Doch wir schauen weiterhin nach vorne und wollen als Team Vollgas geben.»

Als Vorteil betrachtet man beim FC Haag den exakt gleichen Spielplan wie schon vor Jahresfrist. Denn nun kenne man die Gegner schon und jene Fehler, die damals nicht hätten passieren sollen, sind analysiert und sollten in der neuen Saison nicht mehr vorkommen. Doch nicht nur das Team, sondern auch Andrade selbst will Gas geben:

«Ich stehe auf keinen Fall nur an der Seitenlinie, sondern werde auch mitspielen, Druck machen und motivieren wie im letzten Jahr.»

Sein erstes Jahr als Trainer sei nicht wie gewünscht verlaufen. Es sei noch Luft nach oben, so Venceslau Andrade, der ein klares Ziel hat: «Wir müssen spielerisch besser werden und ich will als Trainer helfen, das Level nochmals zu steigern.»

Kein Chef, dafür viel Dynamik von der Bank aus: Das neue Seveler Trainergespann Mustafa Cibil (links) und Jeton Fazlija. Bild. Robert Kucera

Mustafa Cibil und Jeton Fazlija – so heisst das neue Trainergespann des FC Sevelen. Eine hierarchische Struktur wird es zwischen den beiden Übungsleitern nicht geben. «Von uns beiden ist keiner der Chef», betont das Duo.

Dem Seveler Anhang dürften die beiden Namen bekannt vorkommen. So sind beide langjährige Spieler des Vereins und werden auch weiterhin neben ihrem Hauptamt an der Seitenlinie hin und wieder auf dem Feld ins Spiel eingreifen, wie Cibil bekräftigt:

«Bei uns liegt die Priorität auf dem Trainerdasein. Punktuell wird es Spiele geben, in denen wir reinkommen werden. Jeton vermutlich mehr als ich.»

Die wichtigste Unterstützung des Trainerduos wird von aussen kommen. Auf dem Feld soll die Mannschaft das Vertrauen des Trainergespanns spüren.

Dieses Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Spieler liegt den beiden besonders am Herzen. In einem gestärkten Teamgeist sehen sie in der kommenden Saison den Schlüssel zu stärkeren Leistungen auf dem Platz. Verbesserungspotenzial gibt es in allen Mannschaftsteilen, sagt Cibil: «Die Gruppendynamik in der Defensive muss besser werden, in der Offensive muss man die Angriffe sauberer herausspielen. Im Spielaufbau gehen bei uns die meisten Bälle verloren.»

Sein Co-Trainer fügt hinzu: «Durch das, dass neue Spieler hinzukamen, soll mehr in den Teamgeist investiert werden. Es soll keine Gruppen geben, sondern das alte Team soll mit den neuen Spielern harmonieren.» Diese Harmonie wird dadurch erleichtert, dass der Mannschaftskern der Vorsaison beibehalten werden konnte. Abgänge gibt es bis auf zwei Jugendspieler keine. Demgegenüber stehen sieben Neuzugänge, die Druck auf die Startelf ausüben sollen.

Ein konkretes Ziel gibt der FC Sevelen für die neue Spielzeit nicht heraus. Laut Fazlija sei es zunächst wichtig, dass man sich ein Polster gegen unten aufbaue. Primär geht es um den Klassenerhalt: «Den Rest wird man sehen.» Kraft dafür tankte der FC Sevelen in einer ausgiebigen Vorbereitung, die aufgrund des Meisterschaftsabbruchs länger dauerte als normal. Auch wenn der Rhythmus in der Mannschaft dadurch ein wenig verloren ging, so gewinnt Cibil der Situation auch etwas Positives ab: «Wir hatten weniger Absenzen als sonst.»

Nach der längeren Auszeit sei die Vorfreude auf die neue Saison im Verein riesig, betont das Trainergespann. Es erhofft sich dadurch einen Motivationsschub, der die Mannschaft durch die Saison hindurch begleiten soll. Neben der Motivation soll auch der Einsatz gesteigert werden:

«In dieser 4.-Liga-Gruppe ist Einsatz meistens wichtiger als Qualität. Wir spielen zumeist Derbys, und wer da motivierter ist, ist im Vorteil. In unserer Liga holst du mit Kampf die Punkte»,

behauptet Cibil. Sein Co-Trainer Fazlija stimmt ihm zu: «Einsatz und Leidenschaft. Wir nehmen den Kampf an.» Mit dieser Methode will der FC Sevelen punkten, um dem Strich fernzubleiben.

Zum zweiten Mal Trainer im Verein seines Herzens: Blerim Murtezi vom FC Trübbach. Bild: Robert Kucera

Seit sich der Abgang von Trainer Ranko Telic abgezeichnet hat, bemühte sich der FC Trübbach sehr darum, einen alten Bekannten zurück auf den Trainerstuhl der ersten Mannschaft zu holen. Erstmals wurde Blerim Murtezi im Winter angesprochen. «Ich war lange Zeit nicht überzeugt davon, ob ich es machen soll», gibt der neue Trainer des FC Trübbach zu.

Doch die Anstrengungen des Vereins liessen nicht nach. Auch einige aktive Spieler nahmen Kontakt zu Murtezi auf. So gab er schliesslich nach, liess sich zu einer zweiten Amtszeit nach 2014 bis 2017 überreden. Doch er betont: «Wenn ich es nicht auch selbst gewollt hätte, wäre ich jetzt nicht Trainer.» Ausschlaggebend für Blerim Murtezis Entscheid war letztlich die Liebe zum FC Trübbach.

«Dem Verein bin ich einiges schuldig. Hier habe ich als E-Junior begonnen, Fussball zu spiele. Hier ist meine Heimat.»

Der Wartauer Verein hat es ihm ermöglicht, sein liebstes Hobby auszuüben. «In meinen Augen ist es ein Zurückgeben. Denn was ich erleben durfte unter den Trainern des FC Trübbach darf man nicht unterschätzen und es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Darum sage ich den jungen Spieler im Kader auch, dass es wichtig ist, Arbeiten im Verein anzunehmen.»

Der Wunschtrainer der ersten Mannschaft ist also da. Doch damit hört die Arbeit nicht auf. Sie beginnt erst. «Der fünfte Platz steht. Das muss es mindestens sein», spricht Murtezi den Rang der letzten Vorrunde an. «Doch das Ziel muss sein, sich immer zu verbessern.» Der Trainer spricht von einer «interessanten und ausgeglichenen 4.-Liga-Gruppe.»

In den letzten Jahren war augenscheinlich: Ein Team schlägt den Ersten, kann aber in der Woche vom Letzten bezwungen werden

«Es kann in alle Richtungen gehen. Man darf kein Match auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen Woche für Woche 100 Prozent geben»,

fordert Blerim Murtezi von seiner Crew. An welcher Stelle der FC Trübbach zum Saisonende sein wird oder ob der Kampf um Rang eins mit den Wartauern stattfindet, vermag der Trainer nicht zu sagen. Er will nicht zu weit nach vorne blicken. «Erst mal ein guter Meisterschaftsstart. Im Idealfall neun Punkte aus drei Spielen.»

Blerim Murtezi ist überzeugt von seinem Kader: «Wenn wir unsere Leistung abrufen und unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann haben wir eine grosse Chance, drei Punkte zu holen. Wenn nicht, stehen wir mit leeren Händen da.» Mit Tempo spielen und auch die technischen Fertigkeiten zeigen dürfen, so stellt sich der Trainer das Trübbächler Spiel vor.

«Im fussballerischen Bereich sind wir nicht so schlecht. Deshalb wollen wir Fussball spielen. Die Mannschaft soll Freude daran haben und jeder so viel wie möglich an den Ball kommen», erklärt Murtezi und ergänzt: «Und es soll keiner Angst vor Fehlern haben.»