Sevelen: Nach 48 Jahre Treue zum EW geht Erwin Müller in Pension

Sevelen Nach 48 Jahren beim gleichen Arbeitgeber in den Ruhestand: «Meinst du den Müller vom EW?» Der gelernte Elektromonteur Erwin Müller aus Rans erzählt, warum er dem EW Sevelen sein ganzes Berufsleben lang die Treue hielt. Heini Schwendener 03.12.2021, 05.00 Uhr

Erwin Müller im Lager des Elektrizitäts- und Wasserwerks Sevelen. Bilder: Heini Schwendener

Am Anfang stand eine Begegnung, an die sich Erwin Müller nicht erinnern kann: 1963 verlegte die Familie Müller ihren Wohnsitz nach Rans. Klein Erwin war offenbar total fasziniert, als erstmals der Stromableser des Elektrizitäts- und Wasserwerks (EW) Sevelen ins Haus kam.

«Das hat mir meine Mutter erzählt, als ich bereits in der Lehre als Elektromonteur war.»

Zuvor hatte Müller mit Koch oder Hochbauzeichner geliebäugelt, folgte er letztlich dem Rat eines Kollegen, sich beim EW zu bewerben.

Genau erinnern kann sich Erwin Müller aber an den ersten Tag seiner Lehre:

«Es war der 1.Mai 1973, der Tag der Arbeit. Am Nachmittag hatten wir darum bereits frei.»

Vertrauen erzeugt Loyalität und umgekehrt

Jener Tag der Arbeit war der Auftakt für eine beispiellos lange Arbeitslaufbahn beim EW, welches ihm «je länger je mehr ans Herz gewachsen ist». Nur ein einziges Mal dachte er kurz über einen Stellenwechsel nach, der sein Leben in neue Bahnen gelenkt hätte. Doch Müller blieb dem EW treu. Er war inzwischen Chefmonteur, obwohl er dafür keine spezielle Ausbildung vorzuweisen hatte. «Der Verwaltungsrat hat mir grosses Vertrauen geschenkt. Für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser.»

In den letzten Jahren hat Erwin Müller vor allem im Büro gearbeitet, sagt aber: «Eigentlich bin ich immer ein Handwerker geblieben.»

Müller honorierte das Vertrauen, das in all den Jahren immer in ihn gesetzt wurde, mit seiner Loyalität und Treue. Rückblickend ist der 64-Jährige den EW-Verantwortlichen auch für ihr Entgegenkommen dankbar. So war es ihm beispielsweise vergönnt, einmal eine viermonatige Auszeit auf einer Alp zu verbringen. Ohne Verständnis der Vorgesetzten hätte Müller auch nicht 1993 sein Arbeitspensum auf 80 Prozent reduzieren können, um während zwölf Jahren Feuerwehrkommandant von Sevelen zu sein.

Fasziniert von der Vielfalt der Aufgaben

Gefallen haben ihm in all den Jahren die Vielfalt seiner Aufgaben und die Zeit, in der er als Betriebselektriker an einen Industriebetrieb ausgeliehen war. Mit seinem beruflichen Aufstieg einherging auch, dass Müller mehr administrative Aufgaben übernehmen musste. Sein Arbeitsplatz war nun häufiger das Büro, statt die Baustelle. Er betont:

«Ich bin aber immer ein Handwerker geblieben.»

Per Velo oder Töffli zum Notfall ausgerückt

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich im Umfeld des EW viel verändert, Müller hingegen blieb eine Konstante. Er sagt rückblickend: «Der Beruf des Elektromonteurs ist heute nicht völlig anders als früher. Aber was sich darum herum verändert hat, das ist verrückt.» Die Zetteliwirtschaft, nur ein einziger Computer in der ganzen Firma, Pikettmitarbeiter, die mit eigenem Auto, Velo oder Töffli zu Notfällen ausrückten – das alles hat Müller erlebt, vor gar nicht allzu langer Zeit.

Zum Einzug des Fortschritts im EW Sevelen gibt Müller eine schöne Geschichte zum Besten: Sein erstes Natel war von Siemens – «es glich einem Knochen». Es muss ihm irgendwo aus der Tasche gerutscht sein. Ein teures Maleur. Später brachte es ihm ein Hundehalter zurück. Er habe es in der Hütte seines Vierbeiners gefunden, erzählte er dem verdutzten Müller, der Tage zuvor ein neues Natel bestellt hatte.

EWS-Geschäftsleiter Karl Pratzner (rechts) weiss, dass mit Erwin Müllers Pensionierung «ein erheblicher Wissensverlust» einher gehen wird.

Polizeieinsatz wegen des EW-Lehrlings

Eine von Müllers Geschichten nimmt Bezug zum Ursprung seiner Berufswahl: Als Lehrling war er am Sevelerberg selber als Zählerableser unterwegs. An einem kalten Januartag stapfte er um ein eingeschneites Ferienhaus am Sevelerberg herum, verschaffte sich mit dem entsprechenden Schlüssel aus dem Ferienhaus-Schlüsselbund Zutritt, las den Zähler ab und ass danach noch sein Znünibrot. Als er wieder weiterzog, wurde er von der Polizei angehalten. Jemand hatte nämlich Alarm geschlagen in der Annahme, der Jungspund sei ein Einbrecher.

Später wäre ihm das nicht mehr passiert, zu bekannt wurde Erwin Müller überall. Er, der über sich sagt, ein Vereinsmensch zu sein, war unter anderem Juniorenleiter beim FC, JO-Leiter beim Skiclub, langjähriger Präsident des Tennisclubs und Oberturner der Männerriege, Feuerwehrkommandant – aber vor allem EW-Mitarbeiter. Und damit sehr weit herum bekannt. Ist in Sevelen von einem Müller die Rede, lautet die Standardfrage sehr oft: «Meinst du den Müller vom EW?»

Der Müller war dem EW nicht nur so lange treu, weil es ihm ein guter Arbeitgeber war, sondern das hat auch mit seiner Liebe zur Region zu tun. Wegzuziehen war für ihn nie eine Option, «wenn ich den Alvier eine Woche lang nicht mehr sehe, ist es mir nicht mehr wohl», sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Auch seine Frau, die aus der Innerschweiz stammt, hat in Sevelen ihre neue Heimat gefunden.

Wehmut kommt wohl bei der Schlüsselabgabe

Heute Freitagabend wird der Ranser von «seinem» EW verabschiedet. Er vermutet:

«Wehmut wird wohl aufkommen, wenn ich den Schlüssel abgebe.»

Leichter fällt ihm der Abschied, weil er bereits seit 2020 sein Arbeitspensum reduziert hat.

In ein Loch werde er nicht fallen, davon ist Erwin Müller überzeugt. Das grosse Haus verlangt ihm Arbeit ab, und dann sind noch die Enkelkinder, die ihren Nini künftig häufiger zu sehen bekommen. Zudem freut er sich auf E-Bike-Touren mit seiner Frau. Und darauf, dass ihm mehr Zeit zum Kochen bleibt. Zur Erinnerung: Koch war auch einer von Müllers Berufsoptionen. Doch aus ihm wurde «der Müller vom EW».

