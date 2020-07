Porträt «Meine Hobbys sind mein Beruf»: Wie Elizabeth Inauen ihre 35 Jahre als Lehrerin in Salez erlebt hat Elizabeth Inauen, aufgewachsen auf Bauernhöfen im Raum St.Gallen, wusste schon mit zwölf Jahren, dass sie Lehrerin werden möchte. Später hat sie ihren Traumberuf auch tatsächlich erlernt. Nun geht sie in Pension. Hanspeter Thurnherr 03.07.2020, 05.00 Uhr

Elizabeth Inauen im Schulzimmer: «Ich habe immer gerne Handarbeiten gemacht. Das habe ich von den Eltern geerbt.» Bild: Hanspeter Thurnherr

Aufgewachsen ist Elizabeth Inauen auf Bauernhöfen im Raum St.Gallen. «Es war eine schöne, aber strenge Jugend. Ich musste mithelfen und als Älteste von fünf Kindern auch meine Geschwister hüten.» Bereits mit zwölf Jahren wusste sie, dass sie Lehrerin werden wollte. Auch wenn später noch andere Berufsideen wie etwa Krankenschwester auftauchten.

Nach dem Welschlandjahr ins Seminar

Die Sekundarschule besuchte die Bauerntochter in der «Flade» – der Mädchensekundarschule in St.Gallen. Im Anschluss folgte ein Haushaltsjahr in Genf. Nach Ende des Welschlandjahres besuchte sie vier Jahre das Lehrerinnenseminar für Arbeit- und Hauswirtschaft, damals noch in St.Gallen. Obwohl sie sich auch durchaus als Primarlehrerin vorstellen konnte, entschied sie sich für diesen anderen Weg. Sie erzählt:

«Ich habe immer gerne Handarbeit gemacht. Das habe ich wohl von meinen Eltern geerbt, die beide handwerklich sehr begabt waren.»

Ihre erste Lehrstelle trat Elizabeth Inauen in Eschen an. Nach sieben Jahren als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin an der Oberstufe in Eschen wechselte sie 1985 an die Oberstufe in Salez und zog ein Jahr später nach Sennwald.

Dabei hatte sie ursprünglich ganz andere Pläne im Kopf: Sie wollte in die Entwicklungshilfe gehen: «Ich konnte mir anfänglich nicht vorstellen, mehr als fünf Jahre zu unterrichten.» Nun sind es nicht weniger als 42 Jahre geworden, davon 35 Jahre im Schulhaus Türggenau.

Das Unterrichten stand immer im Mittelpunkt

Im Jahre 1998 begann Elizabeth Inauen berufsbegleitend die Kunst- und Maltherapeutenausbildung in Zürich und schloss diese 2004 erfolgreich ab. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete sie an der Schule in reduzierten Pensen. Waren es anfänglich 80 Prozent, sanken diese auf zuletzt 60 Prozent.

Im Atelier fühlt sich Elizabeth Inauen wohl. Bild: Hanspeter Thurnherr

Damit schuf sie sich Freiraum, um ihr eigenes Malatelier in Sennwald führen zu können. Ende der 90er-Jahre absolvierte sie auch alle Module für Bildnerisches Gestalten und Werken für die Oberstufe.

«Weiterbildung war mir immer wichtig. So besuchte ich jährlich zwei bis drei Kurse – immer in den Ferien. Aber grosses Anliegen war mir immer das Unterrichten der Jugendlichen.»

Gefragt nach der grössten Veränderung in diesen vier Jahrzehnten, erwähnt sie den Computer. «Er veränderte die Arbeitsvorbereitung. Die Arbeitsblätter werden mit ihm erstellt, Beurteilungen geschrieben, Noten festgehalten, Abrechnungen und die Menuplanung erstellt. Er erleichtert uns die Arbeit», sagt Elizabeth Inauen. Was die Lerninhalte betrifft, sieht sie die grösste Veränderung bei den Lektionszahlen der Schüler.

«Diese haben sich im Bereich Handarbeit- und Hauswirtschaft insgesamt über die ganze Schulzeit von der 1. bis zur 9.Klasse gerechnet, ungefähr halbiert», hat sie ausgerechnet. Die Konsequenz: «Dadurch ist das Niveau gesunken. Früher konnten wir mit den Schülern anspruchsvollere Arbeiten machen. Sie bringen heute weniger Erfahrung und Kenntnisse mit. Aber viele sind wieder interessierter, mehr als auch schon.»

Ab 1988 waren Handarbeit und Hauswirtschaft auch für die Buben obligatorisch. «Die einen waren begeistert, andere gar nicht: Frauenarbeit mach ich nicht», habe ich damals öfter gehört. Mittlerweile ist es selbstverständlich geworden.

Natur und Kultur mit dem Wohnmobil entdecken

Schon als 20-Jährige entdeckte sie die Leidenschaft für das Töpfern. Hartnäckig setzte sie sich dafür ein, dass die Schulgemeinde einen Brennofen anschaffte und sie das Töpfern in den Stundenplan integrieren konnte. Heute sagt sie: «Meine Hobbys sind mein Beruf.» Nun wird es bald etwas anders sein.

Der Beruf fällt weg, aber die Hobbys werden bleiben. So hofft sie, auch das Malen wieder zu geniessen. Zudem will sie als Naturliebhaberin wieder vermehrt wandern, Freunde treffen, Velo fahren und schwimmen – und mit dem Wohnmobil reisen, um an den Zielorten Natur und Kultur erkunden.