Zeit ist reif für eine Mehrzweckhalle: Wie eine IG aus Vereinen verhindern will, dass die Einfachturnhalle Salez nur ersetzt wird Die IG MZH Sennwald hofft, mit ihrer breit angelegten Bedarfsanalyse den Gemeinderat von ihrem Anliegen zu überzeugen. Heini Schwendener 28.08.2020, 17.58 Uhr

Rolf Berger (STV Salez-Haag) übergibt Gemeindepräsident Bertrand Hug die Bedarfsanalyse, hinten von links: Ronny Hommel-Seeholzer (Männerriege Salez), Paul Koch (VBG Chrüzberg), Hermann Thoma (Gemeinderat), Benjamin Koch (VBG Chrüzberg). Bild: Heini Schwendener

42 Seiten stark ist die Bedarfsanalyse der IG MZH, welche vier der sechs Verfasser am Donnerstag fristgerecht dem Sennwalder Gemeinderat überreicht haben. Die IG erhofft sich, damit die Gemeindebehörden vom Bedarf einer Mehrzweckhalle in Salez überzeugen zu können. Zwar wurde mit der Gutheissung des Budgets 2020 durch die Bürgerschaft ein Planungskredit für den Bau einer neuen Einfachturnhalle in Salez gutgeheissen, doch für die IG MZH ist ein Ersatz keine zukunftsgerichtete Lösung.

Die IG MZH Sennwald hofft, mit ihrer umfangreichen Bedarfsanalyse die Behörden umstimmen zu können, dass anstelle einer neuen Einfachhalle in Salez eine Mehrzweckhalle projektiert wird.

Denn das Fazit der Bedarfsanalyse der IG MZH Sennwald ist klar: «Der Bedarf für eine Mehrzweckhalle ist eindeutig gegeben. Die Zeit dafür ist reif.» Die bestehende Turnhalle könnte während der Bauzeit der neuen MZH weiter benutzt werden. Bauland, das die Gemeinde bei der Schulanlage Türgenau in Salez vor Jahren vorsorglich erworben habe, stehe zur Verfügung, so die IG. Deren Vorstandsmitglieder fordern darum den Gemeinderat auf, für eine gesunde und sportliche Zukunft der Gemeinde in Richtung Mehrzweckhalle aktiv zu werden.

Umfrage bei Vereinen, Onlineumfrage für alle

Wie kamen die Verfasser der Analyse (Rolf Berger, STV Salez-Haag; Paul und Benjamin Koch, VBG Chrüzberg; Andreas Tinner, STV Sennwald; Claudio Hartmann, FC Haag; Otto Rohner, Gemeinderatskandidat) zu dieser Erkenntnis?

Sie haben sich bei den Sennwalder Vereinen umgehört. Das Resultat spreche eine deutliche Sprache, so die IG MZH:

«Die Prüfung mindestens einer Doppelturnhalle ist vollständig gegeben.»

Einige Vereine der Gemeinde würden sich eine Dreifachhalle mit Küche wünschen, heisst es in der Analyse.

Die Turnhalle in Salez ist sanierungsbedürftig. Bild: Heini Schwendener

Die IG MZH hat auch eine Onlineumfrage in der Bevölkerung gestartet (vgl. Kasten), auch dabei sei der Bedarf einer Mehrzweckhalle offenkundig geworden. Aus den Umfrageergebnissen bei den Vereinen und der Bevölkerung wäre aus Sicht der IG sogar eine Dreifachturnhalle als Mehrzweckhalle angebracht. Paul Koch brachte die Stimmung in den (Sport-)Vereinen bei der Dossierübergabe an den Gemeinderat auf den Punkt:

«Bei den Sportlern wäre eine Dreifachhalle bereits ausverkauft.»

Fazit der Umfrage bei der Bevölkerung

Die IG MZH hat mit einer Onlineumfrage auch die Meinung der Bevölkerung über die Hallensituation in der Gemeinde eingeholt. Insgesamt haben 260 Personen mitgemacht (davon waren 157 Vereinsmitglieder). Von 155 Leuten, die auch an einer Abstimmung teilgenommen haben, sind 47,7 Prozent mit dem Ist-Zustand unzufrieden oder sehr unzufrieden, der Rest ist zufrieden oder sehr zufrieden. Weshalb sind viele unzufrieden? Die Gründe sind vor allem ungenügende Platzverhältnisse, mangelhafte Infrastruktur, fehlende Wettkampftauglichkeit und zu geringe Nutzungszeit. Eine Mehrzweckhalle würde der grösste Teil der Antwortenden gerne für die Organisation und den Besuch von Anlässen nutzen. «Auch für wöchentliche Trainings wäre die Mehrzweckhalle bereits jetzt heiss begehrt und ausgelastet», heisst es in der Bedarfsanalyse der IG. (she)

Die IG MZH Sennwald hat sich für ihre Analysen auch auf Empfehlungen des Bundesamts für Sport (Baspo) berufen. Vergleiche man die aktuelle Hallennutzung mit der vom Baspo empfohlenen Hallengrösse, benötige man klar eine grössere Halle zur Bedarfsabdeckung. Hinzu komme der Bedarf der Landwirtschaftlichen Schule, die gerne in Salez ihren Sportunterricht durchführen würde. Dieser kantonale Bedarf dürfte sich auch auf die Investitionskosten, die nicht von der Gemeinde getragen werden, auswirken, heisst es in der Bedarfsanalyse.

Gemeinsam eine Lösung finden

Die IG rechnet aufgrund ihrer Recherchen mit Investitionen im Bereich von zehn Millionen Franken für eine Dreifachhalle. Das wäre eine nachhaltige Investition in die Zukunft, ins gesellschaftliche Leben, in die Förderung von Sport und Gesundheit und in die Standortattraktivität der Gemeinde. Wie geht es nun weiter? «Wir alle werden die Bedarfsanalyse mit Interesse lesen und in einer Gemeinderatssitzung erstmals darüber diskutieren», sagte Gemeindepräsident Bertrand Hug, «uns ist es wichtig, eine gemeinsame Lösung zu finden.»

Entscheid an der nächsten Bürgerversammlung

Gemeinderat Hermann Thoma versicherte der IG:

«Ab jetzt reden wir miteinander.»

Das letzte Wort habe dann die Bevölkerung. Im Moment sei bei der Turnhalle Salez kein absolut Handlungsbedarf gegeben, Ziel sei es aber, an der nächsten Bürgerversammlung mit Informationen oder gar einem Antrag vor die Bürgerschaft zu treten, sagten Hug und Thoma.