Am Freitagmorgen, kurz nach 08.45 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Gams zwei junge Männer festgenommen. Die beiden werden verdächtigt, in den Tagen zuvor in Frümsen und Salez mehrere Einschleichdiebstähle in Fahrzeuge und Liegenschaften begangen zu haben.

30.05.2022, 15.28 Uhr