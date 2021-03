Interview Böses Erwachen: Während der Pandemie ist das Strassenkreisinspektorat Buchs mit mehr Abfall konfrontiert Zigarettenpäckchen, Maske oder Bierdose: Nach der Schneeschmelze präsentieren sich viele Wiesen, die an vielbefahrene Strassen angrenzen, mit Abfall übersät. Pascal Aggeler 16.03.2021, 11.11 Uhr

Durch die Pandemie landen vermehrt Dosen und Masken auf den Wiesen. Bild: Donato Caspari

«Maske auf», heisst es seit geraumer Zeit für die Schweizer Bevölkerung. Ob im Laden, im Bus oder in der Schlange bei der Post, überall müssen Masken getragen werden. Für viele ein Störfaktor im Alltag. Aber auch einer für die Natur. Denn viele der Masken landen in den Wiesen oder werden neben der Strasse «entsorgt».

Besonders verlockend ist der weisse Schnee. Ganz nach dem Motto, «Aus den Augen aus dem Sinn», wird der Abfall entsorgt. Auch die Take-away-Alternativen zu Restaurants sorgen für mehr Abfall, welcher nicht ordnungsgemäss entsorgt wird. Er ist eine Gefahr für Tier und Natur.

Nach der Schneeschmelze kommt das «Versteckte» wieder zum Vorschein. Dies sorgt für ein trostloses Landschaftsbild, welches in mühevoller Arbeit von Mitarbeitenden der Gemeinde- und Kantonswerkhöfe wieder bereinigt werden muss. Der W&O stellt Urs Kurath, dem Leiter des Strassenkreisinspektorats (SKI) Buchs die wichtigsten Fragen zur aktuellen Situation von Littering unter der Pandemie und zur Schwarzräumung in der Region. Ihm sind 22 Mitarbeitende für 152 Kilometer Strasse unterstellt.

Der Begriff Littering wird oft in der Gesellschaft verwendet. Was ist unter dem Begriff zusammengefasst?

Urs Kurath: Littering ist der Begriff für das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum. Es geht nicht nur um Abfallentsorgung, es sind auch Umweltthemen und aktuell insbesondere soziale und gesellschaftspolitische Komponenten enthalten. Ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft, mit dem wir konfrontiert sind. Deshalb hat der Kanton St.Gallen schon vor Jahren eine Strafnorm eingeführt mit Bussen zwischen 50 und 200 Franken, um dem Problem entgegenzuwirken. Leider werden Littering-Sünder selten erwischt und zur Rechenschaft gezogen.

Wie gross ist der Aufwand ihres Unterhaltteams?

Im SKI Buchs wenden wir etwa 650000 Franken pro Jahr für die Reinigung von Fahrbahn und Banketten auf. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Entsorgung.

Abfall, der achtlos aus dem Fahrzeug geworfen wird, sammelt sich in Wiesen an. Bild: Ruedi Roth

Hat die Pandemie auch Auswirkungen auf den Aufwand?

Ja, denn mit den Folgen der Pandemie und der damit verordneten Massnahmen wird sich dieser Betrag für die Jahre 2020 und 2021 nochmals merklich erhöhen.

Wie gross ist die Verschmutzung durch Masken und Take-away-Verpackungen?

Eine genaue Anzahl kann ich nicht nennen. Jedoch stellen unsere Mitarbeiter fest, dass viele Schutzmasken mit weiterem Abfall, vor allem Dosen und Zigaretten, durchs Autofenster in die Natur entsorgt werden. Auffällig dabei ist, die Menge an Dosen, Zigarettenpaketen und Schutzmasken, diese halten sich in etwa die Waage. Deshalb gehen wir davon aus, dass eine bestimmte Gruppe Mitmenschen diese Art der Entsorgung pflegt und sich der möglichen Folgen nicht bewusst ist.

Masken stellen mit dem eingearbeiteten Drahtbügel eine grosse Gefahr für Tiere dar. Bild: Donato Caspari

Wird die Reinigungsarbeit maschinell oder von Hand erledigt ?

Das Einsammeln von Abfall entlang der Bankette geschieht in reiner Handarbeit von den Mitarbeitenden. Auf der Fahrbahn reinigen wir maschinell.

Wie können Personen bezüglich des Themas Littering sensibilisiert werden?

Die «Kuhplakate» haben sicher einiges bewirkt. Dennoch gibt es zu viele Littering-Sünder. Die Entsorgung durch Wegwerfen ist halt zu schnell und einfach. Das Bewusstsein über die Folgen dieser Art der Entsorgung ist in unserer Gesellschaft, zu wenig verankert. Es ist unabdingbar, Kampagnen durchzuführen, welche Emotionen wecken können. Einen möglichen Weg hat die Plakataktion mit der Kuh aufgezeigt. Auch die Aktionen in Schulen sind sehr hilfreich. Mit einem Tag Abfall einsammeln können Kinder und Jugendliche auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Diese Kinder und Jugendlichen sind schliesslich unsere Zukunft.

Schweizer Bauern machen mit Plakaten auf die Problematik des Litterings aufmerksam.

Mitte Januar fiel extrem viel Schnee. Wie gross sind die Auswirkungen vom Besalzen?

Streusalz ist heute immer noch die ökologischste Möglichkeit, den Winterdienst auf Kantonsstrassen zu erledigen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Es ist unser Auftrag und auch der Anspruch der Verkehrsteilnehmer, die Kantonsstrassen schwarz zu räumen. Verschiedene Versuche mit anderen Auftaumitteln haben nicht die gewünschte Wirkung erzielt.

Wie steht es im Bezug auf die Umweltverschmutzung durch das Besalzen?

Dazu muss man sich bewusst sein – Auftausalz ist ein reines Naturprodukt, das aus dem Boden gewonnen wird. Das Salz löst sich im Schmelzwasser, die Konzentration ist verschwindend klein. Unsere Streumaschinen verteilen im Durchschnitt 5 bis 10g Salz pro m2 Fahrbahn. Diese Menge ist vergleichbar mit einem Kaffeelöffel. Unser Motto im Winterdiensteinsatz lautet: so viel Salz wie nötig – so wenig Salz wie möglich. Deshalb haben wir noch nie Reklamationen seitens der Bevölkerung erhalten.

Wie viel Streusalz wurde in diesem Winter verwendet?

Der Salzverbrauch in dieser Wintersaison liegt etwas über dem Durchschnitt von zehn Jahren. Dennoch bedeuten ergiebige Schneefälle nicht automatisch auch einen höheren Salzverbrauch. Der Salzverbrauch ist abhängig von der Wechselwirkung Auftauen und Gefrieren. In der Regel streuen wir kein Salz in frischen Schnee.

Welche Auswirkungen hat der Einsatz von Streusalz auf die angrenzenden Wiesen?

Das angrenzende Landwirtschaftsland wird wenig tangiert, die allfällige Versickerung geschieht hauptsächlich bereits im Bankett entlang der Strasse.