Berggastronomen trotz «Coronasommer» zufrieden: Saison besser als erwartet Die Berggastronomie in der W&O-Region konnte sich im Sommer finanziell etwas vom Lockdown erhohlen. Michael Braun 07.09.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Berggastronomiebetriebe wie das Berggasthaus Staubern waren diesen Sommer Ziel von vielen Schweizer Touristen. Bild: Corinne Hanselmann

Die Berggastronomie erfreut sich in diesem Sommer einer hohen Beliebtheit bei den Schweizern. Viele verzichteten dieses Jahr auf Auslandreisen und machten stattdessen Ferien in der Schweiz. Auch in die Region Werdenberg und Obertoggenburg, kamen mehr inländische Touristen als in den Jahren zuvor. Doch in vielen Fällen ist dies nicht genug, um den, durch den Lockdown eingebüssten Rückstand aufzuholen. Ein leichter Anstieg der Besucherzahlen ermöglichte es den meisten Gastronomen ihre Sommersaison trotz Corona einigermassen zufriedenstellend abzuschliessen, denn mit den vielen inländischen Touristen hatte kaum jemand gerechnet.

Meistenorts zufriedenstellende Zahlen

So auch bei den Bergbahnen Wildhaus, wo man bei gutem Wetter und stimmigen Wetterprognosen einen etwas höheren Andrang als im Vorjahr bemerkte, wobei man aber keinesfalls überrannt wurde.

«Die Besucherzahlen sind nach den im Moment geltenden Parametern zufriedenstellend»

so Urs Gantenbein von den Bergbahnen Wildhaus AG. Die Zahl der Besucher sei durchaus mit den letzten Jahren vergleichbar. Durch das gute Wetter und die vielen sonnigen Tage kam es in dieser Sommersaison zu sehr vielen für die Berggasthäuser rentablen Tagen. Die Berggasthäuser Oberdorf und Gamsalp konnten nach einem besucherarmen Juni, vor allem im Juli, ihren Rückstand relativ gut aufholen. Im August hingegen lief das Geschäft nicht mehr so gut wie im Vormonat, aber immer noch zufriedenstellend.

Doch nicht überall sind die Verluste vom Frühjahr noch wettzumachen. So etwa im exponierten Berggasthaus Staubern, das durch die erst spät mögliche Öffnung der Seilbahn, einige Einbussen an Touristen zu beklagen hatte. Der Weg zu Fuss sei vielen Besuchern zu weit, so Daniel Lüchinger. Eine höhere Zahl an Besuchern sei hier nicht zu beobachten gewesen, jedoch gleichermassen mehr Touristen aus der Westschweiz.

Mehr Tagestouristen aus der Schweiz und der Region

Ein weiterer Verlust, der die Berggastronomie besonder schmerzt, ist der Wegfall der ausländischen Touristen.

«Im Berggasthaus Voralp war der Anteil an Touristen aus dem Ausland dieses Jahr nahe null Prozent»

so Thomas Gritsch. Zusätzlich zu den Tagestouristen aus der Region wurden vermehrt Touristen aus der Westschweiz beobachtet. Dies berichtete auch Urs Gantenbein von den Bergbahnen Wildhaus. Auch aus den Regionen Basel und Zürich kamen während der Sommerferien viele Tagestouristen. Trotz zufriedenstellenden Besucherzahlen ist auch hier der Rückstand, durch die späte Öffnung Mitte Juni statt Anfang Mai, nicht mehr aufzuholen.

Die Zwinglipasshütte war dieses Jahr auch Reiseziel von vielen Menschen, die normalerweise ihre Ferien auf eine andere Art verbringen würden. Bild: Corinne Hanselmann

Wie an vielen Orten beobachtete man diesen Sommer in der Zwinglipasshütte viele Tagesgäste. Hier ist man mit dem Sommer eigentlich zufrieden. Bedauernswert findet man aber, dass aufgrund der Hygienemassnahmen nur die Hälfte der Schlafplätze pro Nacht vergeben werden konnten, selbst wenn die Nachfrage genug gross gewesen wäre, um alle Plätze zu belegen. Auch wenn der Rückstand vom Anfang der Saison nicht mehr einzuholen sei, mache man mit den Tagesgästen wieder einiges an Boden wett, so Hans Egli. Ihm fiel besonders die gute Stimmung unter seinen Gästen sowie deren aufgestellte Art auf.

«Auch die vielen Absagen von Veranstaltungen, wie etwa der Erstkommunion, im Frühling, spürte man»

so Monika Tischhauser vom Berggasthaus Aufstieg in Oberschan. Hier verzeichnete man, dass viele dieser Anlässe auf den August verschoben wurden und so doch noch eine zufriedenstellende Sommersaison zu Stande kam. Einen grossen Andrang an ausserregionalen Gästen hatte man auch hier nicht. Die meisten Besucher waren aus der Region.

Im Berggasthaus Malbun bemerkte man, dass es oftmals schwierig war, es allen Gästen recht zu machen. Da in jedem Kanton andere Hygienevorschriften gelten, fühlten sich manchmal Leute etwas eingeschränkt, so Sandra Tobler. Insgesamt war man aber mit der Sommersaison sehr zufrieden und erfreute sich besonders an den vielen Gästen aus der Schweiz.

Hoffnung auf viele Gäste im Herbst

Bereits zu Beginn des Jahres war abzusehen, dass auch die Gastronomie- und Tourismusbranche in der Region, Verluste machen würden. Durch die vielen Schweizer Besucher konnte man diese im Sommer aber vielerorts zumindest teilweise wieder aufholen. Die Zufriedenheit bei den Berggastronomen ist erstaunlich hoch. Auch in den Herbstferien dürften im Vergleich zu den Vorjahren mehr Schweizer Gäste kommen.