Masterdiplom an der Musikhochschule: Die Buchser Musikerin Milena Rothenberger feiert einen weiteren Höhepunkt Schon als Kind zeigte Milena Rothenberger, stets unterstützt von ihrem Vater, musikalisches Talent. Nun hat sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. 07.10.2020, 14.10 Uhr

Milena Rothenberger hat ihr Musikstudium erfolgreich abgeschlossen. Bild: PD

(wo) Milena Rothenberger (Jahrgang 1994) zeigte schon früh grosses Interesse am Trompetenspiel. Ihr Sieg am Schweizerischen «Slow Melodie Contest» 2005 war ein erster Höhepunkt. Diesen Erfolg konnte sie auch 2006 wiederholen.

Nach jahrelanger Ausbildung an der Musikschule Werdenberg und der Liechtensteinischen Musikschule in den Fächern Klavier, Pop/Rockgesang und Trompete sowie dem erfolgreichen Abschluss der Matura an der HLW Rankweil, absolvierte Milena Rothenberger seit 2015 das Musikstudium im Hauptfach Trompete an der Zürcher Musikhochschule der Künste bei Prof. Frits Damrow. Dieses konnte sie nun mit dem Masterdiplom abschliessen.

Seit 2017 unterrichtet sie an der Musikschule Sarganserland und seit Februar 2019 auch an der Musikschule Werdenberg.