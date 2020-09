Gemeinde Gams will Baureglement-Lücke schliessen und massives Bauen verhindern Die Gamser Behörden wollen mit einer Planungszone Renditebauten im Gebiet Wanne-Ebni verhindern. Die durchlässige Baustruktur soll bewahrt und vom Tal her als Streusiedlungsgebiet empfunden werden. Adi Lippuner 10.09.2020, 11.49 Uhr

Der Blick vom Wohngebiet Wanne-Ebni auf das Tal und die Berge ist speziell. Bild: Adi Lippuner

Anstelle der von den Gamser Behörden vorgesehenen, massvollen Entwicklung am Gamserberg machten sich, wie Gemeindepräsident Fredy Schöb am kürzlich veranstalteten Informationsabend sagte, Investorengelüste breit. Es wurden Pläne von Bauvorhaben vorgelegt, welche in der W2-Zone – im Volksmund also in einem Gebiet, in dem zweigeschossig gebaut werden darf – als vierstöckige Wohnbauten vorgesehen waren.

Neue Bauten sollen zur bisherigen Struktur passen

Passieren könne ein solches Vorgehen, weil es im Baureglement eine Lücke gebe, welche die Fassadenhöhe nicht berücksichtige. «Ohne diese Einschränkung ist ein übermässiges Bauen auf einer Bauparzelle mit Hanglage nicht eingeschränkt», wie Fredy Schöb auf Anfrage gegenüber dem «Werdenberger & Obertoggenburger» sagt. Deshalb sei nach einem Weg gesucht worden, um Renditebauten zu verhindern, «nicht zuletzt auch, weil die bestehenden Bauten am Gamserberg bisher in einer kleinräumigen Struktur erstellt wurden und neue Objekte dazu passen sollten».

In Absprache mit der Baukommission könne – sofern Gespräche mit dem Bauherrn nicht fruchten – eine Planungszone erlassen werden. Dies habe dann zur Folge, dass im Moment nicht gebaut werden dürfe und über das Gebiet ein Sondernutzungsplan ausgearbeitet werde, welche das Bauen in den dafür ausgeschiedenen Gamser Gebieten gegenüber dem geltenden Baureglement neu regle.

Kleinräumige Struktur mit Hanglage: Ein Teil des Wohngebiets Wanne am Gamserberg. Adi Lippuner

Ein Spaziergang durch das Wohngebiet Wanne-Ebni am Gamserberg zeigt, dass die Menschen dort eine privilegierte Wohnlage geniessen. Der Blick schweift frei über das ganze Tal bis hinüber zur Bergkette im Fürstentum Liechtenstein. Einfamilienhäuser mit grosszügigen Gärten, Terrassen und Sitzplätzen prägen das Bild. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben viel Platz und geniessen an einem sonnigen Samstagvormittag die Erholungsmöglichkeiten rund ums Haus.

Die Krux mit dem Niveaupunkt

Dass eine solche Wohnlage auch Investoren anlockt, bestätigten die Aussagen von Gemeindepräsident Fredy Schöb, anlässlich des Behörden-Informationsabends in der Turnhalle Widem. Vor drei Jahren habe es begonnen, dass in diesem Gebiet Mehrfamilienhäuser geplant wurden. Auf verschiedenen Grundstücken, alle in der W-2-Zone, seien Bauten mit zwei sichtbaren Vollgeschossen und einem Attikageschoss möglich.

Bei einem Bauvorhaben werde der Niveaupunkt festgelegt und dies sei dann der eigentliche Ausgangspunkt, um eine Baute im Raum zu platzieren, erklärte der Gemeindepräsident.

«Bei einer Hanglage fällt der Niveaupunkt so, dass das eigentliche Kellergeschoss auch als Wohngeschoss genutzt werden kann.»

So brachte Fredy Schöb die nicht ganz einfachen Bauvorschriften auf den Punkt. Dann warf der Gemeindepräsident die Frage auf, ob solche Renditebauten am Gamserberg wirklich gewünscht sind. «Als Argument für diese Vorhaben wird dann oft das Gebiet Eichlitten ins Feld geführt. Doch dort sind die Vorzeichen anders, das Gelände ist wenig bis nicht abfallend und es gibt eine gemischte Zone, ein kleiner Teil ist W3 und der Rest W2. In der Eichlitte wurden Bauten mit zwei sichtbaren Vollgeschossen und einem sichtbaren Attikageschoss realisiert.»

In der Planungszone gilt vorerst ein Bauverbot

Für die Gamser Behördenvertreter ist klar, dass der Erlass einer Planungszone einen massiven Einschnitt darstellt. Der Gemeindepräsident sagt:

«Deshalb haben wir, bevor die Planungszone ausgesprochen wurde, einen externen Berater beigezogen, verschiedene Meinungen eingeholt und auch das Ganze nochmals visualisiert.»

Die bisher lose Bebauung am Gamserberg werde vom Tal her nicht als massiv verbaute Hanglage wahrgenommen. Die unbebauten Parzellen sollten deshalb passend zu den bereits vorhandenen Häusern bebaut werde.

«Wenn wir ein Mehrfamilienhaus zulassen, gäbe es für weitere Projekte keine Handhabe mehr, um diese zu verhindern.»

Konkret bedeutet dies nun, dass in der Planungszone ein Bauverbot gilt, bis der Sondernutzungsplan rechtskräftig ist. Es gebe die Möglichkeit, in einer Planungszone gewisse Vorgaben zu machen, respektive Masse zu definieren, damit der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern möglich gemacht werde, betonte Fredy Schöb. «Das haben wir so umgesetzt und es konnte bereits ein Bauvorhaben so bewilligt werden.» Für den Gemeindepräsidenten ist klar, dass dieses Thema die Behörden weiter beschäftigen wird. Denn:

«Nicht alle sind, gelinde ausgedrückt, mit unserem Vorgehen glücklich.»