fürstentum Liechtenstein Ab Montag gilt in der Schule Maskenpflicht für Kinder ab einen Alter von zwölf Jahren Auch das Fürstentum Liechtenstein verlängert und verschärft die Coronamassnahmen. 16.01.2021, 05.00 Uhr

Regierungsrat Mauro Pedrazzini und Regierungschef Adrian Hasler informierten über die aktuelle Coronasituation und die weiteren Massnahmen. Bild: Information und Kommunikation der Regierung,

(pd) Aufgrund der nach wie vor hohen Anzahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus und aufgrund der Gefahr, die von neuen hochansteckenden Coronavirus-Varianten ausgeht, verlängert die Liechtensteiner Regierung die bestehenden Massnahmen bis Ende Februar.

Neu gilt ab Montag für private Veranstaltungen eine Obergrenze von fünf Personen. Ebenfalls sind Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum nicht mehr erlaubt. Zudem werden die Massnahmen zum Schutz während der Arbeit ausgebaut. So wird in Innenräumen eine Maskenpflicht eingeführt, wenn sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält.

Wo immer möglich ins Homeoffice

Wo immer möglich empfiehlt die Regierung den Einsatz von Homeoffice. Auch an den Schulen gilt neu eine generelle Maskenpflicht ab einem Alter von zwölf Jahren. Die Liechtensteiner Regierung hat zur Reduktion der hohen Covid-19-Fallzahlen umfassende und einschneidende Massnahmen erlassen. Seit dem 20. Dezember sind praktisch jegliche Veranstaltungen verboten. Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe sowie Sportbetriebe in Innenräumen müssen geschlossen bleiben. Im Sinne einer persönlichen Dienstleistung analog etwa zu einer Massage oder Physiotherapie ist unter Einhaltung der Schutzkonzepte ein persönliches Training weiterhin möglich. Betroffen von den Schliessungen sind auch die Gastronomiebetriebe.

Diese Massnahmen werden bis zum 28. Februar verlängert. Mit der Verlängerung und der punktuellen Verschärfung trage die Regierung auch den Massnahmen im grenznahen Ausland Rechnung, heisst es in einer Medienmitteilung des Landes. (pd)