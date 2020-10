Maskenpflicht auch in den Buchser Geschäften: «Wenn es den Lockdown verhindert ...»

In ihren Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatten die meisten Kantone, unter anderem Bern, die Schalterräume in Banken und auf der Post von der rigorosen Maskentragpflicht ausgenommen. Dies wegen «ernsthafter Sicherheitsbedenken», welche der Dachverband Arbeitgeber Banken bei den Kantonen und beim Bund deponiert hatte. Er kritisierte die mit der Maskentragpflicht verbundene Vermummung von Personen in Banken.

Der Bundesrat hat am Sonntag anderslautende kantonale Vorschriften aber aufgehoben und die generelle Pflicht, Schutzmasken zu tragen, auch für Kundenhallen der Banken und der Post beschlossen. Diese Verordnung setze man seit Montag in den Bankfilialen um, sagt Adrian Kunz, Leiter Generalsekretariat der St. Galler Kantonalbank. Die Mitarbeitenden seien entsprechend instruiert worden. Die Kundinnen und Kunden sowie die Mitarbeitenden müssen also nun Masken tragen. Mitarbeitende, die durch Plexiglasscheiben geschützt sind, sind von dieser Pflicht ausgenommen. In zahlreichen Geschäftsstellen würden aber die Mitarbeiter trotzdem Schutzmasken tragen, weil die Kundschaft dazu verpflichtet sei, weiss Kunz.

Was sagt er zu den Sicher­heitsbedenken des Branchenverbands? Adrian Kunz verweist auf eine explizite Ausnahmebestimmung in den Erläuterungen zur neuen Bundesverordnung. Dort ist festgehalten, dass zum Beispiel in Banken das Tragen der Gesichtsmaske kurzzeitig unterbrochen werden darf, «wenn das gesamte Gesicht zu Sicherheits- und Identifikationszwecken erkennbar sein muss». (ts)