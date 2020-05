Masken aus St.Gallen mit getesteten und zertifizierten Stoffen aus Sevelen: Schoeller Textil und Forster Rohner bestehen Empa-Tests – Auslieferung der Masken beginnt Ende Mai Coronazeit ist Maskenzeit. Innert drei Monaten wurden in Sevelen textile Stoffe für Schutzmasken entwickelt, die in St.Gallen konfektioniert werden. Sie erfüllen hohe Vorgaben bezüglich Filterfunktion, Spritzwiderstand, Tragekomfort, Wiederverwendbarkeit und Textilverträglichkeit. Thomas Schwizer 27.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Filterfunktion, Spritzwiderstand, Tragekomfort, Atmungsaktivität haben die Masken mit Stoff aus Sevelen die Testkriterien der nationalen Covid-19 Science Task Force erfüllt. Bild: PD

Zu Beginn der Coronapandemie waren weltweit Hand-Desinfektionsmittel sowie Mund-Nasen-Schutzmasken Mangelware. Das hat sich inzwischen weitgehend geändert, auch in der Schweiz ist die Produktion von Schutzmasken angelaufen. Unter anderem stellt die Firma Flawa in Flawil seit kurzem Universal-Schutzmasken für den privaten Sektor her.

Immer öfter trifft man auch hierzulande Leute an, die mindestens dort Masken tragen zum Schutz anderer Menschen, wo das Social Distancing nicht möglich ist.

Ein Schoeller-Mitarbeiter mit Maske bedient die Maschine, auf der die Stoffe für die zertifizierten Stoffe für die Schutzmasken hergestellt werden. Bild: PD

Das Knowhow in hochfunktionalen Textilien genutzt

Nun ist auch die Schoeller Textil AG in diesen Sektor eingestiegen, der in Coronazeiten floriert. Normalerweise entwickelt das Unternehmen in Sevelen hochfunktionale Textilien und Textiltechnologien im Bereich Sport- und Sicherheitsbekleidung und stellt die Stoffe dafür auch selbst her.

Auslieferung erfolgt ab Ende Mai Geprüft wurden die Schweizer Masken bei der Empa in St.Gallen. Sie haben den Spritz- und den Filtertest sowie die Prüfung der Atmungsaktivität bestanden. Die Masken aus dem Stoff der Schoeller Textil AG können ab sofort über den Online-Shop von Forster Rohner bezogen werden und werden Ende Mai/Anfang Juni ausgeliefert. Schoeller verweist darauf, dass nur die Modelle Elena, Erin, Emil, Elisa und Erik den Empfehlungen der Swiss National Covid-19 Science Task Force entsprechen. Schoeller plant, dass diese Masken auch über den eigenen Stoff-Online-Shop verfügbar sein werden. (ts)

In lediglich drei Monaten hat sie nun einen Garn entwickelt und stellt daraus einen Stoff für Schutzmasken her. Das Textilunternehmen Forster Rohner fertigt daraus in St.Gallen Schweizer Community-Masken, die für den Gebrauch durch die breite Öffentlichkeit geeignet sind.

Forster Rohner in St.Gallen bietet die Masken in verschiedenen Designs an. Bild: PD

Anforderungsreiche Kriterien der nationalen Task Force erfüllt

Die Masken mit dem Spezialstoff made in Sevelen sind nach eingehenden Tests durch das Prüfunternehmen Testex zertifiziert worden. Das Label bescheinigt Schoeller die Erfüllung der hohen Masken-Qualitätskriterien, welche die nationale Covid-19 Science Task Force kürzlich erlassen hat.

Ein zweilagiges Polyester-Gewebe Die Stoffkomponenten der Maske wurden von der Schoeller Textil AG in Sevelen entwickelt. Das zweilagige Polyester-Gewebe ist innen hydrophil (wasserliebend) und aussen hydrophob (wasserabstossend). Dank der Luftdurchlässigkeit und durch die Verwendung spezieller Garne mit einer baumwollähnlichen Haptik bietet das Textil einen sehr angenehmen Tragekomfort. Das Basisgewebe wurde im Rahmen der wear2wear-Recycling-Kooperation entwickelt, besteht aus über 60 Prozent recycelten Fasern und ist am Ende seines Lebenszyklus wieder recycelbar. (Quelle: Schoeller Textil AG)

Die Empa hat den Stoff aus Sevelen und die in St. Gallen produzierten Masken zuvor gemäss anforderungsreichen Kriterien eingehend geprüft – und ihnen das Einhalten der anspruchsvollen Kriterien bescheinigt.

Ein grosses Augenmerk wurde auf den Tragekomfort gerichtet. Bild: PD

Damit entspricht diese Community-Stoffmaske den Vorgaben der nationalen Covid-19 Science Task Force an Filterfunktion, Spritzwiderstand, Tragekomfort, Wiederverwendbarkeit und Textilverträglichkeit. Auch Komfort und Schadstoffe wurden geprüft.

Lange Tragedauer möglichst ohne Beeinträchtigung ist das Ziel

Der in lediglich drei Monaten speziell entwickelte Stoff aus Sevelen besteht zu 60 Prozent aus recycelten Textilfasern, ist waschbar und kann nach seiner «Ausmusterung» recycelt werden. Auch die Untersuchung der Schutzwirkung wurde durch die Empa durchgeführt – mit intensiven Tests zur Spritz- und Filterwirkung sowie zur Atmungsaktivität.

Die neu entwickelte Maske soll eine lange Tragedauer ohne Beeinträchtigung ermöglichen. Bei «normalen» Mund-Nasenmasken wird das Tragen oft bald unangenehm, wie die Erfahrungen in der Praxis zeigen. Zusätzlich sollen die Träger der Masken made in Sevelen und in St.Gallen auch im Alltag «eine gute Figur» machen, weshalb dem Design spezielle Beachtung geschenkt wurde.



Ab Ende Mai werden die bestellten Masken an die Kunden ausgeliefert. Bild: PD

Auch wenn die Maskenproduktion bei Forster Rohner AG in St.Gallen bereits angelaufen ist und der Verkauf demnächst startet: Schoeller Textil setzt die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Garns, das für den Schutzmaskenstoff verwendet wird, weiter fort.

Der Stoff aus Sevelen wird in St.Gallen konfektioniert

Noch immer ist der Maskenbestand in der Schweiz teilweise gering. Zudem befriedigen nicht alle Masken bezüglich Schutzwirkung und Atmen, und der Komfort ist beim längeren Tragen nicht besonders angenehm.

Innert nur drei Monaten hat Schoeller in Sevelen dank der Verwendung spezieller Garne die Stoffkomponenten der, inzwischen von der Empa getesteten und vom Prüfinstitut Testex zertifizierten, Maske entwickelt. Bild: Thomas Schwizer

Deshalb machte es sich das Seveler Textilunternehmen Schoeller zu Beginn der Coronapandemie vor rund drei Monaten zur Aufgabe, eine deutlich bessere Maske zu entwickeln. Die Firma lässt regelmässig mit innovativen Entwicklungen und Textillösungen aufhorchen, für die sie schon mehrfach Preise erhalten hat.

Alleinstellungsmerkmale (ts) Was ist an den Stoffen made in Sevelen im Vergleich mit anderen Stoffen für textile Schutzmasken speziell? Dazu führt Schoeller-CEO Siegfried Winkelbeiner aus: «Wir hatten von Anfang an den Aspekt der Nachhaltigkeit im Auge. Ein Alleinstellungsmerkmal dieses Produkts ist sicherlich, dass ein grosser Bestandteil des Materials recycelte Garne sind und die Maske am Ende ihres Lebenszyklus wieder recycelbar ist.» Er stellt weiter fest: «Die Schweiz hat aus unserer Sicht mit der Swiss National Covid-19-Science Task Force, die ja diese Masken empfiehlt, ein Alleinstellungsmerkmal.»

Das textile Knowhow in Sevelen führte schon rasch zum Erfolg. Der Maskenstoff der Schoeller Textil AG erfüllt die strengen Vorgaben der nationalen Covid-19 Science Task Force. Er wurde, ebenso wie die von der Forster Rohner AG daraus konfektionierten Masken, nach intensiven Empa-Tests mit dem Label des Prüfinstituts Testex zertifiziert.

«Wo können wir bestmöglich unterstützen?»

Siegfried Winkelbeiner, CEO Schoeller Textil AG, stellt auf Anfrage dieser Zeitung fest:

«Zu Beginn der Pandemie haben wir

uns als Unternehmen natürlich die Frage gestellt, wo wir bestmöglich unterstützen können bei der Eindämmung der

Covid-19-Pandemie.»

Es gehe letztlich auch darum, «dass wir uns alle miteinander bestmöglich schützen müssen, und dabei können Masken helfen». Auf dem Testex-Label will sich Schoeller Textil nicht ausruhen. «Die Entwicklungsarbeiten laufen weiter», sagt der CEO.

«Einmal mehr agil und dynamisch gezeigt»

Ob sich die Entwicklung und die Stoffherstellung für die wasch- und wiederverwendbaren Masken ökonomisch lohnt, weiss Siegfried Winkelbeiner noch nicht.

Schoeller entwickelt die Stoffkomponenten für die Produktion von Schutzmasken noch weiter. Bild: PD

Die Grundlagen für die Herausforderung, einen Stoff für textile Masken zu entwickeln, seien bei Schoeller vorhanden. Siegfried Winkelbeiner betont:

«Es ist für uns ein spannendes Entwicklungsfeld.»

Der CEO freut sich und zeigt sich stolz darüber, «dass wir einmal mehr gezeigt haben, dass wir agil und dynamisch aufgestellt sind, um «auch auf kurzfristige und ausserhalb unseres tagtäglichen Arbeitsgebiets bestehende Herausforderungen rasch und innovativ reagieren zu können».