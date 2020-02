Buchserin mit Applaus in den Vorstand des Ostschweizer Sportschützenverbandes gewählt Die in Buchs wohnhafte Sportschützin Martina Kaiser übernimmt das Sekretariat des Ostschweizer Sportschützenverbandes. 28.02.2020, 05.00 Uhr

Die neue Verbandssekretärin Martina Kaiser mit Bruder René (links) und dem Präsidenten des Ostschweizer Sportschützenverbandes Marcel Schilliger, flankiert von den Ehrendamen Luzia Brülisauer (links) und Rahel Stark. Bild: PD

(pd) Organisiert von den Sportschützen Neckertal, mit Ehrenpräsident Oliver Blatter an der Spitze, fand am Samstag in Mogelsberg die 95. Delegiertenversammlung des Ostschweizer Sportschützenverbandes statt. Präsident Marcel Schilliger durfte 106 Delegierte, darunter acht Ehrenmitglieder, begrüssen.