«Nachweisliche Falschinformationen und böswillige Verunglimpfungen»: Martin Graf spricht von «gezielter Desinformation» Der Wartauer Gemeindepräsidiumskandidat Martin Graf wehrt sich gegen verschiedene Aussagen über ihn in Leserbriefen und Flyern. 21.09.2020, 15.24 Uhr

Martin Graf, Kandidat für das Wartauer Gemeindepräsidium, wehrt sich gegen «Falschaussagen »im Wahlkampf. PD

(pd) «In Leserbriefen und im Namen parteiloser Bürger werden die Stimmberechtigten der Gemeinde Wartau mit nachweislich falschen Informationen zu den Kandidaten der Erneuerungswahlen 2020 desinformiert», schreibt Martin J. Graf, Kandidat für das Gemeindepräsidium, in einer Medienmitteilung.

In den vergangenen Wochen seien Leserbriefe publiziert worden, welche «nachweisliche Falschinformationen und böswillige Verunglimpfungen von Kandidaten für das Gemeindepräsidium enthalten». Letzte Woche wurde im Namen von parteilosen Bürgern eine Beurteilung der drei Kandidaten an alle Haushalte verschickt. Diese Aussendung weise erneut Informationen auf, die nicht korrekt seien und auf Vermutungen beruhen und böswillige Unterstellungen enthalten.

Martin Graf sieht sich darin «als Mitglied der FDP und als wilder Kandidat bezeichnet». Korrekt sei, dass er im Hinblick auf die Kandidatur die FDP-Mitgliedschaft beendet habe, um als Parteiunabhängiger eine politische Alternative zu den beiden FDP-Kandidaten zu bieten. Die Kandidatur erfolgte nicht im Einvernehmen mit der FDP-Ortspartei, es gebe keinerlei Absprachen, betont Martin Graf in seiner Medienmitteilung weiter.

«Üble Verunglimpfung, die der Grundlage entbehrt»

In den Leserbriefen von Walter Götti im Werdenberger&Obertoggenburger werde er gleich zweimal mit unzutreffenden Aussagen verunglimpft. Entgegen besseren Wissens sei aus seiner Sicht am 21.August behauptet worden, Suche und Selektion von Pfarrpersonen seien nicht korrekt erfolgt. «Die GPK und die Kantonalkirche attestierten der Vorsteherschaft ein jederzeit einwandfreies Verhalten in Übereinstimmung mit der Kirchenordnung und den gültigen Erlassen», betont der Kandidat für das Gemeindepräsidium.

Am 15.November werde behauptet, auf Aussagen von Martin Graf sei kaum je Verlass gewesen. Auch dies sieht er als eine «üble Verunglimpfung, die jeglicher Grundlage entbehrt». Walter Götti sei nicht Mitglied der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau, habe aber wiederholt kostenlos Leistungen beansprucht und sich «in ungebührlicher Weise in die Angelegenheiten der KG Wartau eingemischt».

Das Fazit von Martin Graf zum Schluss der Medienmitteilung: «Fake News scheinen nun auch im Wartau angekommen zu sein. Verantwortungsvolle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden sich davon nicht beeindrucken lassen.»