Wartauer Gemeindepräsidium: Martin Graf sieht sich als unabhängiger Kandidat Der Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau will als Gemeindepräsident die Leitung der Gemeinde Wartau übernehmen und dort gemäss eigenem Bekunden «frischen Wind bringen». Thomas Schwizer 08.07.2020, 05.00 Uhr

Martin Graf, hier an einem Diskussionsanlass über die Zukunft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau, attestiert sich selbst, dass er diese Kirchgemeinde wieder in ruhigere Gewässer geführt habe. Bild: Adi Lippuner (18. Mai 2019)

Martin Graf (Oberschan) kandidiert als Gemeindepräsident von Wartau. Er ist seit März 2017 Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau und begründet seine Kandidatur damit, dass es Zeit sei, «frischen Wind in die Leitung der politischen Gemeinde zu bringen».

«Keinerlei Verpflichtungen gegenüber der FDP-Ortspartei»

Wie die weiteren Kandidierenden, Vizegemeindepräsident Andreas Bernold (Azmoos) und Roland Kohler (Mels), ist Graf FDP-Mitglied. Wusste die Ortspartei, deren Kandidat Andreas Bernold ist, dass auch Martin Graf antritt? In Vorgesprächen mit dem Interimspräsidenten der FDP habe man beiderseitige Interessen ausgelotet, sagt Graf dazu.

«Rasch ist klar geworden, dass Andreas Bernold faktisch als Kandidat für das Amt gesetzt war.»

Sein Entscheid, zu kandidieren, sei erst eine Woche vor Ablauf der Eingabefrist gefallen, hält Graf auf Anfrage des W&O fest. «Im Übrigen habe ich keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Ortspartei in Bezug auf meine politischen oder sonstigen Ambitionen und Ziele.»

«Findungskommission kann keine Bewerbungsgespräche führen»

Der 59-Jährige Martin Graf möchte Wartauer Gemeindepräsident werden. Bild: PD

Er habe sich weder bei der FDP noch bei der Findungskommission von SVP und SP beworben. Die Findungskommission habe keine Stelle zu vergeben, und so kann sie auch keine Bewerbungsgespräche führen», findet Graf. Zudem sei nie klar gewesen, welche Personen diese Kommission überhaupt bilden. Er habe aber um ein Gespräch gebeten, das schliesslich stattfand. Es war aus Grafs Sicht «im Kern eine Art Gewissensprüfung». Seine Fragen und Antworten hätten nicht gefallen, sagt der 59-Jährige, der maximal zwei Amtsdauern Gemeindepräsident bleiben würde.

In einer Mitteilung schreibt Martin Graf, er trete als unabhängiger Kandidat an. Im Falle seiner Wahl sei ein Austritt aus der FDP «denkbar, aber derzeit noch nicht entschieden», stellt er fest. Er macht kein Hehl daraus, dass er mit der Führung der Ortspartei und dem Kurs der FDP Schweiz und St. Gallen insgesamt nicht mehr glücklich ist.

«Ich habe die Kirchgemeinde in ruhigere Gewässer geführt»

Als Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau musste Graf seit seinem Amtsantritt vor gut drei Jahren einige Kritik einstecken. Auf Bitten der damaligen Rest-Kirchenvorsteherschaft habe er «das Schiffchen Kirchgemeinde übernommen und aus einer ziemlich schwierigen Lage wieder in ruhigere Gewässer geführt», stellt er fest.

«Nach nur drei Jahren haben wir heute ein stabiles Team und Ruhe in der Gemeinde.»

Die Kritiker hätten nie stichhaltige Argumente gehabt, die Kirchgemeinde als Projektionsfläche für ihre eigenen Unzulänglichkeiten missbraucht und seien in der Zwischenzeit ausgetreten oder würden sich ruhig verhalten.

«Die Gemeinde Wartau steckt in einer schwierigen Situation»

Die Erfahrungen, die er als Präsident der Kirchgemeinde gesammelt habe, seien wertvoll. Auch das seien «‹Learnings› in einer langen Kette von Berufs- und Lebenserfahrungen, die mich heute befähigen, als Unternehmensberater Firmen und auch Non-Profit-Organisationen aus einer schwierigen Situation in eine erfolgreiche Zukunft zu führen».

Weiter sagt Graf: «Die Gemeinde Wartau steckt in einer schwierigen Situation, nur sehen das (noch) sehr wenige. Etablierte politische Parteien sind nicht in der Lage, einen konstruktiven Beitrag zur Lösung zu leisten.»

«Frischen Wind in die Leitung der Gemeinde bringen»

In einer Medienmitteilung schreibt er, es sei «Zeit, frischen Wind in die Leitung der politischen Gemeinde zu bringen». Vielfältige Herausforderungen müssten gemeistert werden, «damit das Wartau als attraktive Wohn- und Standortgemeinde für Privatpersonen und Unternehmen positioniert werden kann». Diesen wolle er sich zum Wohle der Gemeinde stellen.

Martin Graf wohnt mit seiner Familie seit 1995 in Oberschan. Er kenne Wartau seit der Berufslehre bei der damaligen Gebr. Bühler AG vor über 40 Jahren, hält er in seiner Mitteilung fest. Als Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater verfüge er über «langjährige Erfahrung im Aufbau, in der Führung und Weiterentwicklung von Organisationen aus dem privat- und öffentlich- rechtlichen Bereich».

Aufgewachsen sei er einem freisinnig geprägten Umfeld. Soziale Anliegen und eine intakte Umwelt bezeichnet Graf als wichtige persönliche Werte.

«Neue Einnahmequellen erschliessen»

Martin Graf stellt fest, dass die Ausgaben des Gemeinwesens mehr oder weniger festgeschrieben seien. Deshalb müsse es darum gehen, «zusätzliche und neue Einnahmequellen zu erschliessen».

Er sieht dafür die «Nutzung der weltwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre». Er nennt dabei «insbesondere auch die Ansiedlung von Unternehmen aus den Bereichen Medizinaltechnik, Biotechnologie, Robotik und ‹Additive Manufacturing›».

«Es braucht neue Ansätze in der Gemeindeleitung»

Die kommunale Politik der vergangenen Jahrzehnte sei im Wartau geprägt gewesen durch eine erste Phase aufgeschobener Investitionen. In den letzten sechs Legislaturen habe dann ein Gegentrend eingesetzt. Martin Graf schreibt in seiner Mitteilung:

«Heute schränken eine zu hohe Steuerbelastung und ein schwaches Steuersubstrat bei privaten und juristischen Personen wünschenswerte Entwicklungen des Wartaus ein.»

Dies müsse geändert werden. Dafür brauche es frischen Wind und neue Ansätze in der Gemeindeleitung. Ob er diese setzen darf, entscheidet sich am 27. September an der Urne, wenn die Wartauer Stimmberechtigten ihren neuen Gemeindepräsidenten wählen.