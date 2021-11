Sargans-Werdenberg: Neuer Präsident für die Markthalle

Mitgliederversammlung Es braucht mehr Einnahmen: Markthalle Sargans-Werdenberg geht mit einem neuen Konzept in die Zukunft Der Flumser Marco Gadient wurde einstimmig zum neuen Präsidenten der Markthalle gewählt. Leo Coray 28.11.2021, 17.51 Uhr

Der neue Präsident Marco Gadient mit den neuen Vorstandsmitgliedern Reto Danner und Jürg Pfanner (von links). Bilder: Leo Coray

Die ausserordentliche Generalversammlung der Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg vom Freitag in der Markthalle in Sargans war von rund 70 Personen besucht, davon 64 stimmberechtigte Mitglieder. Weil Präsident Christoph Good (Mels) vier Wochen nach der ordentlichen Generalversammlung von Anfang September demissioniert hatte und Vizepräsident Christian Litscher (Sevelen) krankheitshalber abwesend war, ernannte die Versammlung Martin Keller (Buchs) zum Tagespräsidenten.

Erträge stark rückläufig

Zunächst erläuterte Bruno Inauen, Chef des Landwirtschaftsamts des Kantons St.Gallen, die Analyse des Betriebskonzepts, das von der Agrar-Unternehmensberatung Sutag in Trübbach unter Leitung von Daniela Bonderer erstellt worden war. Wie Inauen sagte, hat die Untersuchung ergeben, dass die Erträge in den letzten Jahren rückläufig waren, wodurch die flüssigen Mittel immer geringer wurden. Es habe sich herausgestellt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Halle nicht ausreiche und die nicht-landwirtschaftliche kommerzielle Nutzung ausgebaut werden müsse.

Neues Betriebskonzept wurde vorgestellt

Deshalb sei entschieden worden, die Firma Sutag mit der Erarbeitung eines neuen Betriebskonzepts zu beauftragen. Bezahlt wurden die Arbeiten von der politischen Gemeinde und der Ortsgemeinde Sargans und vom Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen.

Das neue Betriebskonzept stellte Sutag-Treuhänder Niklaus Brülisauer vor. Wie er sagte, sollte die Markthalle künftig einen Jahresumsatz von rund 360000 Franken erzielen. Würde dies erreicht, sei sie in vier Jahren saniert und könnte ab dann einen Gewinn erwirtschaften. Dazu sei es allerdings nötig, die lukrativen kommerziellen Anlässe auszubauen sowie Dauermieter für einen Teil der Halle zu finden, die für konstante Einnahmen garantierten.

Zivilschutz als Dauermieter

Wichtig seien auch die Anstellung eines Betriebsleiters als zentrale Anlaufstelle für Kunden sowie ein aus Fachpersonen bestehender Vorstand. Martin Keller teilte mit, dass mit dem Zivilschutz bereits ein Dauermieter für einen Teil der Halle für die nächsten drei Jahre gefunden wurde. Ferner wolle die Firma Aligro (ehemals CCA), die ihre bisherigen Räumlichkeiten bei den Einkaufszentren in Mels neu bauen will, im nächsten Jahr während acht Monaten in der Markthalle einen regionalen Einkaufsmarkt für Gewerbe und Privatpersonen einrichten.

Der Sarganser Gemeindepräsident Jörg Tanner und der Sarganser Ortsgemeindepräsident Daniel Peter sagten die Unterstützung des Konzepts zu. Die Markthalle in Sargans sei ein wichtiger Ort für Landwirtschaft, Gewerbe und Bevölkerung, betonten sie. Auch die Genossenschafter waren vom neuen Konzept überzeugt und bewilligten es einstimmig.

Christian Gantenbein (links) wird als langjähriger Aktuar von Martin Keller verabschiedet.

Neben Präsident Christoph Good traten drei weitere Mitglieder aus dem Vorstand zurück. Nach fast 19 Jahren demissionierte Aktuar Christian Gantenbein (Grabs). Er wurde mit einem Geschenk verabschiedet. Weiter verliessen die Beisitzer Beat Ackermann (Mels) und Christoph Dürr (Gams) den Vorstand.

Ein Präsident mit Erfahrung

Zum neuen Präsidenten wurde einstimmig Marco Gadient (Flumserberg) gewählt. Er ist Landwirt sowie Präsident der Ortsgemeinde Flums-Grossberg und hat in dieser Eigenschaft schon mehrere grosse Projekte realisiert. Wie er sagte betrachtet er das neue Markthallen-Konzept als eine gute Arbeitsvorlage für den Vorstand mit Aussicht auf Erfolg. Ohne Gegenstimmen wählten die Genossenschafter ferner die Juristin Veronika Britt (Mollis), den Landwirt Reto Danner (Flums) und den Treuhänder Jürg Pfanner ins Leitungsgremium. Vizepräsident und Kassier Christian Litscher (Sevelen) und Beisitzer Andreas Peter (Sargans) verbleiben im Vorstand.