Region Werdenberg Markant mehr Arbeitslose und Stellensuchende: Wie die Coronapandemie den Arbeitsalltag des RAV Sargans beeinflusst hat Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), das für die Wahlkreise Werdenberg und Sarganserland zuständig ist, hat hautnah erlebt, wie sich Corona sehr unmittelbar auf den regionalen Arbeitsmarkt ausgewirt hat. RAV-Leiter Urs Greuter erzählt. Heini Schwendener 26.01.2021, 13.35 Uhr

Urs Greuter ist der Leiter des RAV Sargans, zu dem die beiden Wahlkreise Werdenberg und Sarganserland gehören. Bild: Heini Schwendener

«Die Erholung hat sich fortgesetzt» titelte der W&O vor einem Jahr, und weiter hiess es: «Zahlen der Arbeitslosen und Stellensuchenden im Werdenberg verringerten sich 2019 überdurchschnittlich stark.» Ähnlich hatten die Schlagzeilen in den beiden Jahren zuvor gelautet: 2018 und 2017 hatten sich die Arbeitsmarktzahlen jeweils spürbar verbessert.

Das Jahr 2020 setzte diese erfreuliche Serie nicht fort. Die Coronapandemie hat die Zahlen der Stellensuchenden und Arbeitslosen auch im Einzugsgebiet des W&O so stark wie kaum je zuvor in die Höhe schnellen lassen (vgl. Tabelle).

Toggenburg unter, Werdenberg über dem kantonalen Mittel

Gab es im Dezember 2019 im Wahlkreis Werdenberg 407 Arbeitslose, so waren es ein Jahr später bereits 589, das entspricht einem Anstieg von 44,7 Prozent. Deutlich weniger stark aber dennoch beachtlich war der Anstieg der Arbeitslosen im Wahlkreis Toggenburg innert Jahresfrist, von 428 auf 491 (+14,9 Prozent). Zum Vergleich: Im Kanton St.Gallen gab es Ende Dezember 2020 41,2 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahresmonat. Im Kreis Sarganserland, der mit dem Kreis Werdenberg die RAV-Region Sargans bildet, betrug der Anstieg der Arbeitslosen sogar 60,1 Prozent.

In den allen Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons waren Ende des vergangenen Jahres insgesamt 14334 Stellensuchende registriert, das entspricht einem Anstieg in zwölf Monaten um 38,3 Prozent. Etwas geringer fiel der Anstieg der Stellensuchenden in den Wahlkreisen Werdenberg (+34,3 Prozent) und Toggenburg (+33,5 Prozent) aus.

Den Arbeitsalltag der RAV massgeblich geprägt

Urs Greuter, langjähriger Leiter des RAV Sargans, sagt über das vergangene Jahr:

«Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt waren einzigartig und in vielen Dimensionen historisch.»

Der Arbeitsalltag der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sei von den Auswirkungen der Coronapandemie massgeblich geprägt worden.

Der Lockdown im Frühling brachte grosse Teile des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zum Erliegen. Tausende Unternehmen führten Kurzarbeit ein. In der Folge stiegen auch die Zahlen der Arbeitslosen und Stellensuchenden. Bild: Urs Bucher

«Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie und der Bekämpfung ihrer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen», sagt Urs Greuter, Leiter des RAV Sargans, das für die Wahlkreise Werdenberg und Sarganserland zuständig ist. Und er schiebt nach:

«Schon ab März dominierte die Pandemie unsere tägliche Arbeit.»



Hauptaufgabe der RAV ist die schnelle und nachhaltige Integration der Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Stellensuchenden im Einzugsgebiet des RAV Sargans erhöhte sich innert Jahresfrist bis Ende Dezember 2020 um 38,6 Prozent. Die Stellensuchenden-Quote weist für 2020 einen Jahresmittelwert von 3,7 Prozent auf und lag damit im Süden des Kantons etwas tiefer als das kantonale Mittel von 4,6 Prozent.

Mehr Berufsarten fallen unter die Stellenmeldepflicht Der markante Anstieg der Arbeitslosenquote wegen der Coronakrise hat Auswirkungen auf die Stellenmeldepflicht. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit teilt mit, dass die Liste der Berufsarten, in denen offene Stelle beim zuständigen RAV gemeldet werden müssen, seit Anfang dieses Jahres deutlich länger wurde. Alle Berufsarten, die schon im vergangenen Jahr meldepflichtig waren, bleiben auch 2021 auf der Liste.

Zahlreiche Arbeitgeber sehen sich nun also erstmals mit der Stellenmeldepflicht konfrontiert. Die Internetplattform arbeit.swiss und die RAV bieten Arbeitgebenden eine Hilfe im Umgang mit der Stellenmeldepflicht.

Innert drei Arbeitstagen seit der Meldung von vakanten Stellen lässt das RAV den Arbeitgebern allfällige passende Dossiers von Stellensuchenden zukommen. Diese Dienstleistung erfolgt automatisch und ist für die Betriebe kostenlos. Diese können frei entscheiden, ob sie die Vorschläge des RAV weiterverfolgen möchten. Erst nach Ablauf von fünf Arbeitstagen dürfen Firmen offene Stellen auf andere Art publik machen und zu besetzen versuchen. (she/pd)

RAV Sargans: 51,3 Prozent mehr Arbeitslose

3068 Personen meldeten sich beim RAV Sargans im vergangenen Jahr an, um einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung zu stellen. 2585 Personen konnten im gleichen Zeitraum von der Arbeitsvermittlung abgemeldet werden. Die Zahl der Arbeitslosen beim RAV Sargans stieg innert Jahresfrist um 51,3 Prozent an. Urs Greuter fasst darum zusammen:

«Die aufgrund der Pandemie notwendig gewordenen Anpassungen in Gesetz und Verordnung haben den Arbeitsalltag der RAV massgeblich geprägt.»

Während des Lockdowns war zudem das RAV für den Publikumsverkehr geschlossen. Erst- und Beratungsgespräche wurden ausschliesslich telefonisch geführt. Die persönlichen Kontakte, nicht nur zu den Stellensuchenden, sondern auch zu den Arbeitgebern, fehlten zuweilen schon etwas, sagt der RAV-­Leiter. Doch nun sei die telefonische Beratung viel agiler geworden und die Beratungszeiten konnten ausgedehnt werden.

Urs Greuter, Leiter des RAV Sargans. Bild: Heini Schwendener

Beim RAV waren alle Mitarbeitenden extrem gefordert. Weil aber beispielsweise arbeitsmarktliche Angebote oder der Arbeitgeberservice weniger bis gar nicht mehr beansprucht wurden, mussten alle 26 Beschäftigten des RAV Sargans überall anpacken, wo es gerade notwendig war. Urs Greuter freut sich:

«Die Solidarität im Team war spürbar und wurde gelebt.»

Dass dabei gute Arbeit geleistet wurde, zeigt der Umstand, dass dem RAV Sargans im schweizweiten Quervergleich einmal mehr sehr gute Wirkungsergebnisse attestiert wurden. «Als Erfolgsfaktoren gelten im Besonderen die konsequente und frühzeitige Aktivierung der Stellensuchenden und die Bestimmung einer klaren Wiedereingliederungsstrategie mit Frühintervention», erklärt Greuter.

Win-win-Situation für Stellensuchende und Arbeitgeber

Trotz Covid-19 konnte das RAV Sargans also seine ergebnisorientierte Arbeit fortsetzen. Über die Erfahrungen mit der per 2021 auf weitere Berufe ausgeweiteten Stellenmeldepflicht sagt Urs Greuter: «Es ist eine Win-win-Situation für Stellensuchende und Arbeitgeber.»