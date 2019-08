Die Schweizer Faustballer haben die Heim-WM in Winterthur am Wochenende mit einer Niederlage gegen Brasilien abgeschlossen.

Die Schweizer Faustballer haben die Heim-WM in Winterthur am Wochenende mit einer Niederlage gegen Brasilien abgeschlossen.

Mario Kohler (Buchs) enttäuscht über verpasste Medaille an Faustball-WM Die Schweizer Faustballer haben die Heim-WM in Winterthur am Wochenende mit einer Niederlage gegen Brasilien abgeschlossen. Armando Bianco

Von der Heim-WM in Winterthur begeistert, vom 4. Rang weniger: der in Buchs wohnhafte Mario Kohler (Mitte). (Bild: Fabio Baranzini/Swiss Faustball

Das Team und der Trainer zeigen sich enttäuscht vom Abschneiden und dem undankbaren 4. Rang. Deutschland sicherte sich mit einem 4:0-Sieg gegen Österreich derweil zum zwölften Mal insgesamt und zum dritten Mal in Serie den WM-Titel.



So etwas hat es in diesem Sport noch nicht gegeben

Der in Buchs wohnhafte Mario Kohler spricht von mehreren Faktoren, die dazu geführt haben, dass man das Ziel einer Medaille nicht erreicht hat. «Leider hatten wir in den entscheidenden Momenten ab den Viertelfinals nicht das nötige Wettkampfglück gehabt und zudem ungewohnt ärgerliche Fehler gemacht. Auch hatten wir während der WM einige verletzte Schlüsselspieler, die nicht zu 100 Prozent fit waren, was dann auf diesem Niveau klar nicht reicht», äussert sich der Natispieler gegenüber dem W&O.

«Leider haben wir unsere Leistung an dieser WM nie auf den Platz gebracht. Dass wir nicht abliefern konnten, ist besonders bitter, weil wir hier in Winterthur eine gigantische WM erlebt haben. So etwas hat es im Faustballsport glaube ich noch nie gegeben. Das war schlicht sensationell», wird Nationaltrainer Oliver Lang in einer Medienmitteilung zitiert.



Nicht den Ball, aber die Medaille verpasst: Der in Buchs wohnhafte Mario Kohler (rechts) an der Faustball-WM. (Bild: Fabio Baranzini/Swiss Faustball)

Faustballsport attraktiv und greifbar präsentiert

as hochgesteckte Ziel einer WM-Medaille wäre aus Sicht von Marion Kohler für den Schweizer Faustballsport ein grosser Erfolg gewesen – «so wie die Silbermedaille im Jahr 2015». Es wäre das bisher insgesamt vierte Edelmetall an einem Grossanlass dieser Art gewesen.

«Nichtsdestotrotz war die WM für den Schweizer Faustballsport generell ein voller Erfolg. Noch nie hatten wir eine derartige Medienpräsenz bei der Schweizer Bevölkerung. Und wir haben bisher nur positives Feedback bekommen, wie attraktiv und greifbar der Faustballsport ist», freut sich Mario Kohler dennoch über die Erlebnisse, nachdem die Enttäuschung über den vierten Rang etwas verdaut ist.